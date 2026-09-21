Θάνατος Μαζωνάκη: «Οι γιατροί μου πρότειναν να αφήσω τις χημειοθεραπείες»

Νέα καταγγελία για το ιατρείο του Κολωνακίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 14:30 Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ
21.09.26 , 14:12 Μητέρα Πέτρου Πολυχρονίδη: Ο θάνατος της κόρης της, στα 33 της χρόνια
21.09.26 , 14:10 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star
21.09.26 , 14:09 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η υποκριτική, το διαζύγιο και τα δύο παιδιά
21.09.26 , 14:00 5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε
21.09.26 , 13:50 GNTM: Η Dream Team της μόδας «αποκαλύπτεται» λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα
21.09.26 , 13:50 Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με διασύρατε»
21.09.26 , 13:45 Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
21.09.26 , 13:42 Ηγουμενίτσα: Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη ο πρώην σύντροφός της
21.09.26 , 13:38 «Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης
21.09.26 , 13:11 Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
21.09.26 , 13:08 Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
21.09.26 , 13:01 Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
21.09.26 , 13:00 Αντωνά για Λιάγκα: «Είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος»- Το ενδεχόμενο συνεργασίας
21.09.26 , 12:44 Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Χαμογελαστοί σε θεατρική παράσταση
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Μητέρα Πέτρου Πολυχρονίδη: Ο θάνατος της κόρης της, στα 33 της χρόνια
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Όσα είπε η γυναίκα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρώην ασθενείς καταγγέλλουν επικίνδυνες πρακτικές των γιατρών του Κολωνακίου που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Γυναίκα από Θεσσαλονίκη διηγείται ότι της προτάθηκε να σταματήσει τις χημειοθεραπείες για εναλλακτική θεραπεία με βιταμίνες.
  • Η ασθενής αποφάσισε να μην ακολουθήσει την πρόταση λόγω φόβων για την υγεία της.
  • Η γιατρός της θεώρησε την πρόταση αστεία και επικίνδυνη, αποθαρρύνοντάς την από την επίσκεψη στο ιατρείο.
  • Η μαρτυρία αυτή προστίθεται στις καταγγελίες που εξετάζονται για τις πρακτικές του ιατρείου.

Ανοίγουν τα στόματα για τη δράση των γιατρών του Κολωνακίου, που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με πρώην ασθενείς τους να αποκαλύπτουν τις επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούσαν.  

Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ανάμεσά τους μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πριν από λίγα χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και τον Στρατή Λημνιό, περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία, εξηγώντας πως, ενώ υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, πελάτισσά της τής πρότεινε να απευθυνθεί σε γνωστό ιατρείο στο Κολωνάκι για εναλλακτική θεραπεία. 

Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού

«Είχα κι εγώ μια εμπειρία στο παρελθόν, όταν ήμουν άρρωστη, όταν είχα καρκίνο του μαστού, έκανα χημειοθεραπείες. Τότε είχα μια πελάτισσα η οποία με παρότρυνε να κατέβω στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, σ ένα διάσημο ιατρείο, πολύ ακριβό, που παρέχει θεραπείες, πολύ εξελιγμένες, θεραπείες, εναλλακτικές οι οποίες δεν βασίζονται σε χημείες και χημειοθεραπείες κτλ. Ότι πολλοί άνθρωποι έχουν θεραπευτεί». 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Οι γιατροί μου πρότειναν να αφήσω τις χημειοθεραπείες»

Σύμφωνα με την ίδια, της προτάθηκε να σταματήσει τις χημειοθεραπείες και να ακολουθήσει θεραπεία με βιταμίνες που, όπως της είχε αναφερθεί, δεν ήταν σκευάσματα του εμπορίου. 

«Μου πρότεινε ότι θα μπορούσα να κάνω μια θεραπεία με βιταμίνες οι οποίες δεν είναι βιταμίνες του εμπορίου, βιταμίνες που τις εμπορεύονται αυτοί και τις δίνουν στον κόσμο», εξήγησε.  

Ωστόσο, αποφάσισε να μην ακολουθήσει την πρόταση, καθώς φοβήθηκε ότι θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία της: «Μου φάνηκε λίγο ακραίο αυτό. Να μην κάνω χημειοθεραπείες και να στραφώ σε εναλλακτική ιατρική γιατί ήμουν μικρή. 38 χρονών. Είχα ένα παιδί. Δεν ήθελα να ρισκάρω την υγεία μου». 

Τελικά, δεν επισκέφθηκε ποτέ το συγκεκριμένο ιατρείο όπως επεσήμανε. 

Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για το ιατρείο του Κολωνακίου

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός μου το βρήκε αστείο και επικίνδυνο» 

Η ασθενής στάθηκε τυχερή, αφού ενημέρωσε τη γιατρό της για την πρόταση που είχε δεχθεί, με την αντίδρασή της να την αποθαρρύνει από για την επίσκεψη στο Κολωνάκι.  

«Κοιτάξτε, εγώ όταν τα είπα στη γιατρό μου αυτά γελούσε. Το βρήκε αστείο και επικίνδυνο κιόλας. Οι γνωστές μου, οι οποίες μου σύστησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, είναι και αυτές σε σοκ, γιατί ούτε αυτές περίμεναν ότι θα έπαιρνε τέτοια έκβαση το πράγμα». 

Μία από τις γνωστές της, σύμφωνα με την ίδια, είχε τελικά επισκεφθεί το ιατρείο και είχε ακολουθήσει θεραπείες που της είχαν προταθεί, ανάμεσα σε αυτές και η πλασμαφαίρεση.  

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, είχε συμβεί αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις πρακτικές του ιατρείου. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Ανακριτή Ο Υπνοθεραπευτής
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με διασύρατε»
Ηγουμενίτσα: Αυτή Είναι Η 25χρονη Που Δολοφονήθηκε
Ελλαδα
Ηγουμενίτσα: Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη ο πρώην σύντροφός της
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις από τον Μπουζιάνη
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Γιώργος Μαζωνάκης: O Aδερφός Μου Δολοφονήθηκε Από Πριν
Ελλαδα
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Σχολικές εκδρομές: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύουν από φέτος
Ελλαδα
Σχολικές εκδρομές: Αλλάζουν οι κανόνες - Τι ισχύει από φέτος
Ασφάλεια Ασπροπύργου: Σύλληψη 33χρονου Για Ναρκωτικά
Ελλαδα
Συνελήφθη 33χρονος που πουλούσε ναρκωτικά σε καφετέρια στο Περιστέρι
Κορυδαλλός: Οι πρώτες ημέρες της γιατρού στη φυλακή
Ελλαδα
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε Ο 27χρονος Τη Δολοφονία Της 25χρονης
Ελλαδα
Ηγουμενίτσα: «Εγώ τη σκότωσα» - Ομολόγησε ο 27χρονος
Λάρισα: 15χρονος Πέθανε Περιμένοντας Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ελλαδα
Νεκρός 15χρονος στη Λάρισα - Περίμεναν 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top