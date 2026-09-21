Όσα είπε η γυναίκα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Ανοίγουν τα στόματα για τη δράση των γιατρών του Κολωνακίου, που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με πρώην ασθενείς τους να αποκαλύπτουν τις επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούσαν.

Ανάμεσά τους μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πριν από λίγα χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και τον Στρατή Λημνιό, περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία, εξηγώντας πως, ενώ υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, πελάτισσά της τής πρότεινε να απευθυνθεί σε γνωστό ιατρείο στο Κολωνάκι για εναλλακτική θεραπεία.

«Είχα κι εγώ μια εμπειρία στο παρελθόν, όταν ήμουν άρρωστη, όταν είχα καρκίνο του μαστού, έκανα χημειοθεραπείες. Τότε είχα μια πελάτισσα η οποία με παρότρυνε να κατέβω στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, σ ένα διάσημο ιατρείο, πολύ ακριβό, που παρέχει θεραπείες, πολύ εξελιγμένες, θεραπείες, εναλλακτικές οι οποίες δεν βασίζονται σε χημείες και χημειοθεραπείες κτλ. Ότι πολλοί άνθρωποι έχουν θεραπευτεί».

Σύμφωνα με την ίδια, της προτάθηκε να σταματήσει τις χημειοθεραπείες και να ακολουθήσει θεραπεία με βιταμίνες που, όπως της είχε αναφερθεί, δεν ήταν σκευάσματα του εμπορίου.

«Μου πρότεινε ότι θα μπορούσα να κάνω μια θεραπεία με βιταμίνες οι οποίες δεν είναι βιταμίνες του εμπορίου, βιταμίνες που τις εμπορεύονται αυτοί και τις δίνουν στον κόσμο», εξήγησε.

Ωστόσο, αποφάσισε να μην ακολουθήσει την πρόταση, καθώς φοβήθηκε ότι θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία της: «Μου φάνηκε λίγο ακραίο αυτό. Να μην κάνω χημειοθεραπείες και να στραφώ σε εναλλακτική ιατρική γιατί ήμουν μικρή. 38 χρονών. Είχα ένα παιδί. Δεν ήθελα να ρισκάρω την υγεία μου».

Τελικά, δεν επισκέφθηκε ποτέ το συγκεκριμένο ιατρείο όπως επεσήμανε.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός μου το βρήκε αστείο και επικίνδυνο»

Η ασθενής στάθηκε τυχερή, αφού ενημέρωσε τη γιατρό της για την πρόταση που είχε δεχθεί, με την αντίδρασή της να την αποθαρρύνει από για την επίσκεψη στο Κολωνάκι.

«Κοιτάξτε, εγώ όταν τα είπα στη γιατρό μου αυτά γελούσε. Το βρήκε αστείο και επικίνδυνο κιόλας. Οι γνωστές μου, οι οποίες μου σύστησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, είναι και αυτές σε σοκ, γιατί ούτε αυτές περίμεναν ότι θα έπαιρνε τέτοια έκβαση το πράγμα».

Μία από τις γνωστές της, σύμφωνα με την ίδια, είχε τελικά επισκεφθεί το ιατρείο και είχε ακολουθήσει θεραπείες που της είχαν προταθεί, ανάμεσα σε αυτές και η πλασμαφαίρεση.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, είχε συμβεί αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις πρακτικές του ιατρείου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα