Πλήρης ανατροπή ήρθε κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα. Ο 27χρονος σύντροφός της, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από καβγά που είχαν στον ποδηλατόδρομο, όπου η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας τους αρχικούς του ισχυρισμούς περί επίθεσης από αγνώστους.

O 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του

«Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ», φέρεται να υποστήριξε ο νεαρός για την αιτία του καβγά με την 25χρονη και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε με σουγιά, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Οι δυο τους είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 27χρονος ειδοποίησε την αστυνομία και είπε πως ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Μάλιστα είπε στους αστυνομικούς πως η κοπέλα του ήταν ήδη νεκρή.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο που είχε υποδείξει ο νεαρός και βρήκαν την 25χρονη νεκρή, μπροστά από ένα κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριές σε όλο του το σώμα, τον θώρακα και την ράχη, ενώ φέρει δύο βαθειά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας

Μετά από έρευνες, εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τον σύντροφό της, τραυματισμένο στο στήθος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εντόπισε πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Ο 27χρονος φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και από εκεί στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ηγουμενίτσα: Οι αντιφάσεις που προκάλεσαν υποψίες

Ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε αρχικά στους αστυνομικούς ότι δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης εξέτασής του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάποια στοιχεία δεν ταίριαζαν με την περιγραφή που τους είχε δώσει, ενώ ο ίδιος ο νεαρός υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις.

Ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι καβγάδισαν, θόλωσε και τη μαχαίρωσε στον λαιμό

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις ερωτήσεις και τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι είχε δολοφονήσει τη σύντροφό του με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού.