Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτου Ιωνά.

Άγιος της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 21 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη και την Ρωμαιοκαθολική Χριστιανική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιωνάς.

Ο Ιωνάς ήταν ένας από τους 12 ελάσσονες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστός για την περιπέτειά του με το κήτος.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Σεπτεμβρίου

Στον Χριστιανισμό, η περιπέτεια του Ιωνά αποτελεί προεικόνιση της Σταύρωσης και της τριήμερης Ανάστασης του Χριστού καθώς και της αγάπης, που πρέπει να δείχνουν οι Χριστιανοί ακόμα και προς τους εχθρούς τους.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ίωνας, Ιωνάς, Ίων
  • Ιωνία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:12 και θα δύσει στις 19:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 12 λεπτά.

Σελήνη 29.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Η 21 Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη ομώνυμη νόσο, αλλά και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της Πολιτείας.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος «άνοια» αφορά στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν της μνήμης και ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας. Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1906 από τον Γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλόις Αλτσχάιμερ (1864-1915), εξ ου και η ονομασία της.

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και 50.000.000 παγκοσμίως, ενώ από τη νόσο προσβάλλονται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Hellas) εκτιμά ότι αριθμός τους στην χώρα μας θα φθάσει στους 354.000 το 2050.

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
