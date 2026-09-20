Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο καβγάς για τις ξαπλώστρες - Tι λέει ο 76χρονος

«Ο σύζυγός μου πέθανε για μια βλακεία», απαντά η σύζυγος του 82χρονου

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Τραγική κατάληξη είχε το πρωί, ένας άγριος καβγάς ηλικιωμένων στην Ακτή Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Ένας 82χρονος ύστερα από το επεισόδιο, έχασε τη ζωή του. 

Βουλιαγμένη: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από καβγά για μια ξαπλώστρα!

Σήμερα το πρωί, η πλαζ Βουλιαγμένης μετατράπηκε σε ρινγκ για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας ανάμεσα σε τρία άτομα. Δυο ηλικιωμένους άνδρες και μια γυναίκα.

Ο 82χρονος που φέρεται να ξεκίνησε τον καυγά, κάποια στιγμή σωριάστηκε στο έδαφος. 

Η διασώστρια της πλαζ τον βρήκε χωρίς σφυγμούς, του έκανε ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποίησε απινιδωτή τέσσερις φορές, μέχρι που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Βουλιαγμένη: Τι λέει στο Star o 76χρονος για το επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου

Ο 76χρονος που ενεπλάκη στο περιστατικό μαζί με τη φίλη του, συνελήφθησαν. Ο συγκεκριμένος άνδρας μίλησε στο Star:

«Πήγαμε να πάρουμε μαζί με την κοπέλα δυο ξαπλώστρες που τις είχε ντάνες (...), και όπως πήγαμε να τις πάρουμε φωνάζει "άσε την ξαπλώστρα εδώ ", "δεν την αφήνω" φώναζε η κοπέλα, την έβρισε, βρίστηκαν και κοπανάει μία μπουνιά στο πρόσωπο της κοπέλας και όπως προχωράμε να πάμε στο (...) γυρίζει στο πίσω μέρος και χτυπάει κι εμένα. Του λέω βρε (...) άντρα, χτυπάς γυναίκες ρε ξεφτιλισμένε του λέω».

Βουλιαγμένη: Τι λέει στο Star o 76χρονος για το θανατηφόρο επεισόδιο
Aυτόπτης μάρτυρας, φίλος του κατηγορούμενου, λέει για το περιστατικό: «Ίσως αυτός (ο 82χρονος) να περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός για τις ξαπλώστρες, τον χτύπησε τον φίλο μου, έχει τραύματα, η κοπέλα έχει τραύματα, είναι πρησμένο το πρόσωπό της».

«Ο σύζυγός μου πέθανε για μια βλακεία»

«Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία, σε μια πλαζ άδεια, που μπορούσες να κάτσεις σε 150 καθίσματα» απαντά από την πλευρά της h σύζυγος του 82χρονου θύματος.

ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΞΥΛΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ

Η σύζυγος του 82χρονου θύματος

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό, ενώ η ιατροδικαστική θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου. 
 

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