Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το τελευταίο αντίο στην κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από τον γιο της Γιώργο Παπανδρέου

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Ελλαδα
H πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο, όπου πλήθος κόσμου την αποχαιρέτησε.
  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε σε ηλικία 103 ετών, με τον γιο της Γιώργο να αναφέρει την αγάπη της για την Ελλάδα.
  • Απόντας ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του τηλεφωνικά.
  • Οι στάχτες της θα σκορπιστούν στη θάλασσα του Αιγαίου, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Παπανδρέου.
  • Στεφάνια απέστειλαν πολιτικά πρόσωπα και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ και της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πέθανε το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Συγγενείς, φίλοι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ από διαφορετικές γενιές, βουλευτές, πρώην υπουργοί και πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους βρέθηκαν εκεί για να την αποχαιρετήσουν.

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α΄Νεκροταφείο

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α΄Νεκροταφείο (φωτογραφία Ευρωκίνηση) 

Απών από την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, σύμφωνα με συνεργάτες του, βρίσκεται εκτός Αθηνών για προσωπικούς λόγους. Ο κ. Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου την Παρασκευή, για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πορεία της και οι αγώνες της για τις γυναίκες

Επικήδειοι από τα παιδιά και τα εγγόνια της - Γιώργος Παπανδρέου: «Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε γι' αυτήν»

Τους επικήδειους εκφώνησαν οι γιοι της, Γιώργος, Νίκος και Ανδρέας (Αντρίκος), καθώς και τα εγγόνια της Μαργαρίτα Παπανδρέου και Κωστής Κατσανέβας.

«Εκ μέρους της οικογένειας μας σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Η μάνα μας η Μαργαρίτα δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε γι αυτήν.

Πάνω από όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν την αγκάλιασαν, στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την αξιοπρέπεια την ισότητα και την ειρήνη.

Αν μας παρακολουθεί σήμερα είμαι σίγουρος ότι το κάνει με ένα χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράστασή σας αλλά ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά λόγια σεβασμού και εκτίμησης και τον σεβασμό που έχετε για εκείνη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο γιος της και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. 

Γιώργος Παπανδρέου: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη μητέρα του Μαργαρίτα

Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Παπανδρέου στη μητέρα του Μαργαρίτα

Με ιστορίες από το παρελθόν, από όταν ο ίδιος ήταν δέκα ετών το βράδυ της Χούντας αλλά και τις συμβουλές που του είχε δώσει σε προσωπικές του στιγμές, αποχαιρέτησε τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου, ο γιος της, ευρωβουλευτής  Νίκος Παπανδρέου.

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι οι στάχτες της Μαργαρίτας Παπανδρέου μετά την τελετή αποτέφρωσης σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Ριτσώνα θα σκορπιστούν «στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου».

Ο Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του - Την Κυριακή η κηδεία

«Ο τελευταίος σου χορός - τα κύματα. Goodbye, dear Margaret. Rest in peace» ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του ο Ν. Παπανδρέου.

Αποχαιρετισμό απηύθυναν επίσης η Άννα Διαμαντοπούλου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και η στενή φίλη και συνοδοιπόρος της εκλιπούσας, Φωτεινή Σιάνου.

Στιγμιότυπα από την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Στιγμιότυπα από την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Στιγμιότυπα από την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Στιγμιότυπα από την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Στιγμιότυπα από την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου (φωτογραφία Ευρωκίνηση) 

Ποιοι έστειλαν στεφάνια για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρός του, Ρένα Δούρου, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επιστημόνων και η Ένωση Γυναικών Ελλάδας.

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας συνόδευσε το στεφάνι της με την αφιέρωση: «καλό ταξίδι αγαπητή μας πρόεδρε».

Πολιτικές παρουσίες από τη ΝΔ στο Α’ Νεκροταφείο

Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» στο Α’ Νεκροταφείο για να συλλυπηθούν την οικογένεια και να αποχαιρετήσουν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

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