Από το Σαν Φρανσίσκο, όπου βρίσκεται πριν από τις επαφές του με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook, δίνοντας έμφαση στην οικονομία, την ακρίβεια, τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το μεταναστευτικό, τις επενδύσεις και σειρά παρεμβάσεων στην περιφέρεια και την Αθήνα.

Με αιχμή την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις τελευταίες αξιολογήσεις της χώρας με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της στις αγορές.

Οι αναβαθμίσεις της οικονομίας

Όπως ανέφερε, «θα ξεκινήσω με δύο καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο, η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας μας, ενώ η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική της βαθμίδα. Έγραψα και χθες ότι αυτές οι δύο αναβαθμίσεις είναι μία ακόμη επιβεβαίωση της προόδου που έχει κάνει η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως της απόστασης που έχουμε διανύσει από την εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας και δανειζόταν με πολύ δυσμενέστερους όρους».

Στην ίδια ενότητα εξήγησε γιατί οι αξιολογήσεις αυτές έχουν πρακτικό αποτύπωμα για κράτος, επενδύσεις και νοικοκυριά΄.

Αναθεώρηση Συντάγματος και αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παρουσιάζοντάς την ως επόμενο κρίσιμο βήμα θεσμικής αλλαγής.

Ο πρωθυπουργός έγραψε: «Η χώρα έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την οικονομία. Ένα από τα επόμενα μεγάλα βήματα είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση, για την οποία συζητήσαμε στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα. Ένα θέμα που, κανονικά, θα έπρεπε να μας ενώνει περισσότερο απ’ ό,τι μας χωρίζει, γιατί δεν αφορά μια κυβέρνηση ή μια αντιπολίτευση, αλλά τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί η χώρα για πολλά χρόνια».

Συνεχίζοντας, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της σε ζητήματα όπως το άρθρο 16 για τα μη κρατικά ΑΕΙ, η ευθύνη των υπουργών και η θωράκιση της Δικαιοσύνης

Τι ανακοίνωσε για πετρέλαιο θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης του diesel κίνησης

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση σε συνεργασία με τα διυλιστήρια για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Όπως ανέφερε: «Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθηκών».

Στην ίδια παρέμβαση πρόσθεσε: «Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο diesel για όλον τον Οκτώβριο. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα».

KidsWallet, social media και ευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης»

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα κινήθηκε έγκαιρα, προβάλλοντας την εφαρμογή KidsWallet και τη θέση για κοινό ευρωπαϊκό όριο.

Στην ανάρτησή του σημείωσε: «Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θέτει στην Ευρώπη ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά της σύνορα. Το βλέπουμε ήδη στην προσπάθεια να προστατεύσουμε τα παιδιά από τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού και των social media. Η χώρα μας πρωτοστάτησε σε αυτή τη συζήτηση. Με το KidsWallet δημιουργήσαμε έναν λειτουργικό μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας και θέσαμε από νωρίς την ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης»».

Μεταναστευτικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απόφαση του ΣτΕ για τις ΜΚΟ

Στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε τόσο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις όσο και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Μητρώο των ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Και στο μεταναστευτικό, όμως, οι θέσεις μας δικαιώνονται και εισακούγονται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με χαρά άκουσα την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακοινώνει ότι θα προτείνει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης απόκρισης σε περιπτώσεις μαζικών και εργαλειοποιημένων μεταναστευτικών ροών, όπως συνέβη το 2021 στον Έβρο και πρόσφατα στη Θέουτα. Είναι μια πρόταση που είχα διατυπώσει ήδη στις αρχές Αυγούστου, με άρθρο μου στο Politico. Γιατί όταν ένα κράτος-μέλος δέχεται τέτοια πίεση στα σύνορά του, δεν υπερασπίζεται μόνο τα δικά του σύνορα. Υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και η Ευρώπη οφείλει να έχει έτοιμη, κοινή απάντηση».

Για την απόφαση του ΣτΕ ανέφερε: "Να πω επίσης πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων».

Καστελλόριζο, Ψαρά και μέτρα στήριξης της περιφέρειας

Στην ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσίαση 37 έργων στρατηγικής σημασίας στο Καστελλόριζο την περασμένη Κυριακή, δίνοντας έμφαση στο νέο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο.

Όπως έγραψε: "Αλλάζω εντελώς θέμα και μεταφέρομαι, νοητά αυτήν τη φορά, στο Καστελλόριζο, το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου την περασμένη Κυριακή παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Από αυτά, ξεχωρίζω το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όλους τους κατοίκους και τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Θεωρώ ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος να στηρίξουμε όσους επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν τόπο με μεγάλες δυσκολίες αλλά και μεγάλη σημασία για τη χώρα».

Για τα Ψαρά στάθηκε στο νέο έργο υγείας, γράφοντας: "Στα Ψαρά, για παράδειγμα, το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ύψους 2,1 εκ. ευρώ, έρχεται να απαντήσει στην αυτονόητη ανάγκη του να μην νιώθει κανείς, όπου κι αν ζει, ότι στερείται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας».

Πόρτο Γερμενό: αντιπλημμυρικά έργα και αναστολή αναγκαστικών εκτελέσεων

Αναφορά έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, που επλήγη από τη μεγάλη φωτιά του Αυγούστου, με τον πρωθυπουργό να περιγράφει την έναρξη των παρεμβάσεων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ανακοίνωσε και μέτρο ανακούφισης για πολίτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές: «Παράλληλα, δίνουμε μια ανάσα για δώδεκα μήνες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου, αναστέλλοντας κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης στην κινητή ή ακίνητη περιουσία τους, με εξαίρεση τις απαιτήσεις διατροφής, για όσους έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες και έχουν ενταχθεί στην κρατική αρωγή ή στα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής».

Επενδύσεις, ΔΕΗ - Amazon Web Services και νέος αναπτυξιακός νόμος

Στον τομέα των επενδύσεων και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για τη δημιουργία μεγάλου Κέντρου Επεξεργασίας Δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία.

Κεραμεικός: αναβάθμιση, προσβασιμότητα και νέα διαδρομή για την Αθήνα

Κλείνοντας την ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ανάδειξη των μνημείων. καταλήγοντας: «Μαζί με την Πνύκα, την Αρχαία Αγορά, την Ακρόπολη και τον Εθνικό Κήπο, ο Κεραμεικός κάνει την Αθήνα λίγο πιο ανοιχτή, πιο προσβάσιμη και πιο όμορφη. Αν προλαβαίνετε, βάλτε τον στη σημερινή σας βόλτα. Καλή σας ημέρα!».