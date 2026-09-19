ΠΑΣΟΚ κατά Μπελέρη για  τις δηλώσεις του για τον Κασιδιάρη

Μπελέρης: Μια αποστροφή ήταν άστοχη και την ανακαλώ

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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Ρ. Γεωργιάδης, βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά αποδοκιμασία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη.
  • Ο Μπελέρης αναφέρθηκε θετικά στον Κασιδιάρη σε συνέντευξή του, προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.
  • Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για συνάντηση του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου.
  • Ο Μπελέρης χαρακτήρισε 'άστοχη' τη δήλωσή του για τον Κασιδιάρη και την ανακάλεσε μέσω ανάρτησης στο Facebook.
  • Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει τη θεσμική διάσταση της συνάντησης και ζητά διευκρινίσεις για τις εντολές που υπήρξαν.

Κυβερνητική τοποθέτηση για τις δηλώσεις Μπελέρη ζητά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει δημόσια τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για όσα είπε σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Παράλληλα, το κόμμα θέτει ερωτήματα για αναφερόμενη συνάντηση του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρη, με τον δημοτικό σύμβουλο και στέλεχος του Εθνικού Μετώπου Γιάννη Κουργιανίδη.

Η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ ήρθε μετά από συνέντευξη του Φρέντι Μπελέρη στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ, όπου, όπως αναφέρει το κόμμα, υπήρξε θετική αναφορά στον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη. Στο ίδιο πλαίσιο, η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται δημοσιογραφικές πληροφορίες της «Θεσσαλονίκης» για τη συνάντηση του κ. Μπεκίρη με τον Γιάννη Κουργιανίδη και ζητά να διευκρινιστεί ο λόγος που έγινε, με ποιες εντολές και αν ο Πρωθυπουργός είχε γνώση.

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Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για Μπελέρη και Κασιδιάρη

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φ. Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως “έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)” και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή.

Το ΠΑΣΟΚ για όσα είπε ο Μπελέρης για τον Κασιδιάρη

Το ΠΑΣΟΚ για όσα είπε ο Μπελέρης για τον Κασιδιάρη

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματός του για τις επικίνδυνες απόψεις του και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν “ανδραγάθημα” εκτίοντας την ποινή τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Θεσσαλονίκης”, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη. Ο τελευταίος, μάλιστα, επιβεβαιώνει τη συνάντηση.

Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;

Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;».

Πληροφορίες για τις κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη ενόψει εκλογών

 

Τα ερωτήματα για τη συνάντηση Μπεκίρη - Κουργιανίδη

Με την ίδια παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ διευρύνει την κριτική του πέρα από τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ και ζητά απαντήσεις για τη θεσμική διάσταση της αναφερόμενης συνάντησης. Το κόμμα εστιάζει ειδικά στο εάν υπήρχε σχετική εντολή για την επαφή αυτή, καθώς και στο αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ενήμερος.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο κ. Μπεκίρης, ως διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, και ο Γιάννης Κουργιανίδης, ο οποίος περιγράφεται στην ανακοίνωση ως δημοτικός σύμβουλος, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητής του Ηλία Κασιδιάρη.

Μπελέρης: «Άστοχη» η αναφορά, «την ανακαλώ»

Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο Φρέντι Μπελέρης επανήλθε με ανάρτηση στο Facebook, χαρακτηρίζοντας «άστοχη» τη φράση του για τον Ηλία Κασιδιάρη και δηλώνοντας ότι την ανακαλεί.

 

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ γράφει: «μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ».

Στην ίδια ανάρτηση προσθέτει: «Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει. Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια».

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