Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια και να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου»

«Όλοι ξαφνικά θέλουν να σχολιάζουν αρνητικά»

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Για τη δημοσιότητα, τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς αφορούν στην προσωπική της ζωή, αλλά και την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια μίλησε η Λένα Ζευγαρά στη νέα της συνέντευξη.

«Παίρνω τους συνεργάτες μου αν δω ότι γράφεται κάτι… Όχι μωρέ, να σου πω γιατί, στην αρχή το έκανα, όντως. Πλέον το έχω συνηθίσει και αδιαφορώ γιατί νομίζω ότι είναι μάστιγα πλέον. Όλοι ξαφνικά θέλουν να σχολιάζουν αρνητικά. Είναι επιλογή μου να κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα γιατί όπως σου είπα πριν, δεν θέλω η Λένα Ζευγαρά να απασχολεί για τα προσωπικά της.

Τον τελευταίο καιρό δεν κάνω διαλείμματα για τον εαυτό μου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό αυτό, γιατί δεν ξεκουράζομαι. Τον τελευταίο καιρό νομίζω, τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχω κάνει ούτε διακοπές. Δηλαδή να κάνω κάτι τριήμερα» είπε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ και στον Αντώνη Λαγουδάκη.

λενα ζευγαρά

«Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια. Θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία και για μένα και για τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να σταθεί δίπλα σου. Γιατί η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο μεθαύριο κάνεις ένα παιδί, ο Θεός μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή, όχι τώρα, θέλει να αφιερώνεις χρόνο. Το παιδί σου θέλει να μεγαλώνει και με τη μαμά και με τον μπαμπά και να μαθαίνει πράγματα από σένα. Οπότε αν ποτέ έχω χρόνο θα το μάθετε σίγουρα», πρόσθεσε.

Η Λένα Ζευγαρά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη μουσική, με τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό και εμφανίσεις που συζητήθηκαν. Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει, η ίδια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για τις σχέσεις και την ιδιωτική της ζωή, την οποία φροντίζει να κρατά καλά φυλαγμένη, επιλέγοντας να απασχολεί κυρίως μέσα από τη δουλειά της.

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ΛΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΑ
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