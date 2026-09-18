Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η Λίλι Κόλινς αποχαιρέτησε την «Έμιλι Κούπερ», τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στο Emily in Paris, γνωστοποιώντας ότι ολοκλήρωσε την τελευταία της ημέρα στα γυρίσματα. Η ηθοποιός περιέγραψε το τέλος αυτής της διαδρομής ως μια βαθιά φορτισμένη στιγμή, έπειτα από επτά χρόνια και έξι σεζόν.

Η Λίλι Κόλινς το 2024 στο Λος Άντζελες για το Emily in Paris /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η Κόλινς εξήγησε ότι δυσκολεύτηκε να αποτυπώσει με λόγια τη σημασία που είχε για την ίδια ο ρόλος της αισιόδοξης Αμερικανίδας στο Παρίσι. Στο μήνυμά της μίλησε για υπερηφάνεια κι ευγνωμοσύνη, υπογραμμίζοντας πως αυτό το κεφάλαιο την επηρέασε καθοριστικά.

Με ανάρτησή της προς τους θαυμαστές της, έγραψε: «Η τελευταία μου ημέρα στα γυρίσματα ως Έμιλι… δεν έχω λόγια. Είναι αδύνατο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τι σήμαινε για εμένα αυτή η διαδρομή. Για τόσα πολλά χρόνια, η Έμιλι ήταν μέρος της ζωής μου και, σε κάθε σεζόν, συνέχιζε να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί».

Σκηνή της Κόλινς από το Emily in Paris

Το αντίο της Λίλι Κόλινς στην Έμιλι Κούπερ

Στο κείμενό της, η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους της παραγωγής, κατονομάζοντας τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ κι ευχαριστώντας συνολικά τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες, το συνεργείο και τους συμπρωταγωνιστές της, τους οποίους χαρακτήρισε «οικογένεια».

Όπως ανέφερε: «Ευχαριστώ, Ντάρεν Σταρ, που δημιούργησες αυτή την αθεράπευτα αισιόδοξη Αμερικανίδα στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται διαρκώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται στους άλλους καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη νέα της ζωή. Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή. Ευχαριστώ το απαράμιλλο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, το απίστευτο καστ μας, που πλέον είναι οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη διαδρομή. Εσείς κάνατε την Έμιλι, Έμιλι. Εσείς κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι».

Η ανάρτηση δεν περιορίστηκε μόνο στους συντελεστές της σειράς. Η Λίλι Κόλινς απηύθυνε ευχαριστίες και στο κοινό που στήριξε το Emily in Paris σε όλη τη διάρκεια της πορείας του.

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς

Το ευχαριστώ στο κοινό του Emily in Paris

Η ηθοποιός έγραψε: «Και merci σε όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτά τα τελευταία επτά χρόνια και τις έξι σεζόν, κρατώντας μας εμπνευσμένους ώστε να ονειρευόμαστε όλο και μεγαλύτερα πράγματα σε αυτή την επική περιπέτειά μας».

Στο κλείσιμο της ανάρτησής της, περιέγραψε τον αποχαιρετισμό ως μια εμπειρία γλυκόπικρη κι εξωπραγματική, επιμένοντας ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα τη συνοδεύει μόνιμα.

Η Λίλι Κόλινς κατέληξε γράφοντας: «Θα κουβαλώ αυτό το κεφάλαιο μέσα μου για πάντα. Το να αποχαιρετώ μοιάζει εντελώς εξωπραγματικό και γλυκόπικρο, αλλά πάνω απ’ όλα νιώθω απίστευτα περήφανη και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να γίνω εκείνη. Και να αποτελέσω μέρος κάτι τόσο χαρούμενου. Αυτό με άλλαξε για πάντα. Au revoir, Έμιλι Κούπερ…».

Παλιότερη ανάρτηση της Λίλι Κόλινς από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς ήρθε με αφορμή την ολοκλήρωση της τελευταίας της ημέρας στα γυρίσματα ως πρωταγωνίστρια της σειράς. Η ίδια συνέδεσε ανοιχτά το τέλος αυτής της δημιουργικής περιόδου με μια προσωπική μεταμόρφωση, αποδίδοντας στον ρόλο της Έμιλι Κούπερ ιδιαίτερη βαρύτητα στη ζωή και την πορεία της.