Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Special Preview του GNTM 7

Μια από τις διαγωνιζόμενες που ξεχωρίσαμε στο Special Preview του GNTM 7, είναι σίγουρα η Αναστάζια!

GNTM 7: Η Αναστάζια εργάζεται ως μοντέλο εδώ και πέντε χρόνια

Πρόκεται για την 22 ετών καλλονή από την Πολωνία, που έχει ύψος 1,76 μ. κι εργάζεται ως μοντέλο εδώ και πέντε χρόνια. Η πολυετής ενασχόλησή της με το μπαλέτο για 14 χρόνια είναι εμφανής στη σωματική της διάπλαση, τη στάση του σώματός της, τις γάμπες και το κουντεπιέ της, χαρίζοντάς της την κίνηση και τη χάρη μπαλαρίνας.

Δείτε το Special Preview από το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7 στο star.gr/tv

GNTM 7: Η Αναστάζια θύμισε στην Μπέττυ Μαγγίρα την Κέιτ Μπλάνσετ

Κατά τη διάρκεια της audition της, η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη συνολική της εικόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «model material» που διαθέτει όχι μόνο τα απαραίτητα προσόντα αλλά και προσωπικό στιλ.

Το φόρεμα, το καρέ κουρεμά της και τα φυσικά της μαλλιά απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια. Μάλιστα, τα μέλη της επιτροπής παρομοίασαν την αέρινη παρουσία της με νεράιδα, με το ξωτικό της Κέιτ Μπλάνσετ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά και με κύκνο.

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα ενθουσιάστηκε με την Αναστάζια

«Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό που βλέπω εγώ. Τελείως νεράιδα! Κέιτ Μπλάνσετ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Έχει αυτό το ξωτικό... ξωτικό, τελείως. Δηλαδή υπέροχη. Και το καρέ της, ολόσωστα όλα», είπε ενθουσιασμένη η Μπέττυ Μαγγίρα.

GNTM 7: Η Αναστάζια εντυπωσίασε και τον Άγγελο Μπράτη

«Ωραία, εγώ έχω κλείσει για φέτος», συμπλήρωσε ο Άγγελος Μπράτης βλέποντας την Αναστάζια.

«Έτοιμη, γεννημένη μοντέλο» συμπλήρωσε η Μπέττυ, βλέποντάς της να ποζάρει και με την υπόλοιπη κριτική επιτροπή να λέει τα καλύτερα!

GNTM 7: Οι πόζες της Αναστάζια άρεσαν πολύ στους κριτές

Αφού της ζητήθηκε να γυρίσει προφίλ και να διορθώσει τα μαλλιά της φέρνοντάς τα μπροστά από τα αφτιά για να φανεί καλύτερα το πρόσωπό της, η επιτροπή ενθουσιάστηκε με το τελικό αποτέλεσμα και της ζήτησε να βάλει το μαγιό της.

GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star.