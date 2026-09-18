GNTM 7: Η Αναστάζια είναι ίδια η Κέιτ Μπλάνσετ - Συμφωνείτε με τους κριτές;

Δείτε το Special Preview από το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7 στο star.gr/tv

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστάζια, 22 ετών από την Πολωνία, ξεχώρισε στο Special Preview του GNTM 7.
  • Είναι μοντέλο με 5 χρόνια εμπειρίας και 14 χρόνια μπαλέτου, που ενισχύουν τη σωματική της διάπλαση.
  • Η κριτική επιτροπή την χαρακτήρισε ως «model material» και την παρομοίασε με την Κέιτ Μπλάνσετ.
  • Το στυλ και η παρουσία της ενθουσίασαν τους κριτές, οι οποίοι την αποκάλεσαν «νεράιδα» και «κύκνο».
  • Η πρεμιέρα του GNTM 7 θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στο Star.

Μια από τις διαγωνιζόμενες που ξεχωρίσαμε στο Special Preview του GNTM 7, είναι σίγουρα η Αναστάζια!

GNTM 7: Η Αναστάζια εργάζεται ως μοντέλο εδώ και πέντε χρόνια

GNTM 7: Η Αναστάζια εργάζεται ως μοντέλο εδώ και πέντε χρόνια

Πρόκεται για την 22 ετών καλλονή από την Πολωνία, που έχει ύψος 1,76 μ. κι εργάζεται ως μοντέλο εδώ και πέντε χρόνια. Η πολυετής ενασχόλησή της με το μπαλέτο για 14 χρόνια είναι εμφανής στη σωματική της διάπλαση, τη στάση του σώματός της, τις γάμπες και το κουντεπιέ της, χαρίζοντάς της την κίνηση και τη χάρη μπαλαρίνας.

Δείτε το Special Preview από το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7 στο star.gr/tv

GNTM 7: Η Αναστάζια θύμισε στην Μπέττυ Μαγγίρα την Κέιτ Μπλάνσετ

GNTM 7: Η Αναστάζια θύμισε στην Μπέττυ Μαγγίρα την Κέιτ Μπλάνσετ

Κατά τη διάρκεια της audition της, η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη συνολική της εικόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «model material» που διαθέτει όχι μόνο τα απαραίτητα προσόντα αλλά και προσωπικό στιλ.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!

Το φόρεμα, το καρέ κουρεμά της και τα φυσικά της μαλλιά απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια. Μάλιστα, τα μέλη της επιτροπής παρομοίασαν την αέρινη παρουσία της με νεράιδα, με το ξωτικό της Κέιτ Μπλάνσετ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά και με κύκνο.

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα ενθουσιάστηκε με την Αναστάζια

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα ενθουσιάστηκε με την Αναστάζια

«Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό που βλέπω εγώ. Τελείως νεράιδα! Κέιτ Μπλάνσετ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Έχει αυτό το ξωτικό... ξωτικό, τελείως. Δηλαδή υπέροχη. Και το καρέ της, ολόσωστα όλα», είπε ενθουσιασμένη η Μπέττυ Μαγγίρα.

GNTM 7: Η Αναστάζια εντυπωσίασε και τον Άγγελο Μπράτη

GNTM 7: Η Αναστάζια εντυπωσίασε και τον Άγγελο Μπράτη

«Ωραία, εγώ έχω κλείσει για φέτος», συμπλήρωσε ο Άγγελος Μπράτης βλέποντας την Αναστάζια.

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

«Έτοιμη, γεννημένη μοντέλο» συμπλήρωσε η Μπέττυ, βλέποντάς της να ποζάρει και με την υπόλοιπη κριτική επιτροπή να λέει τα καλύτερα!

GNTM 7: Οι πόζες της Αναστάζια άρεσαν πολύ στους κριτές

GNTM 7: Οι πόζες της Αναστάζια άρεσαν πολύ στους κριτές

Αφού της ζητήθηκε να γυρίσει προφίλ και να διορθώσει τα μαλλιά της φέρνοντάς τα μπροστά από τα αφτιά για να φανεί καλύτερα το πρόσωπό της, η επιτροπή ενθουσιάστηκε με το τελικό αποτέλεσμα και της ζήτησε να βάλει το μαγιό της.

GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star.

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