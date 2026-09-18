Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star

Οι αλλαγές και οι δύο νέοι αγοραστές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει στις 28 Σεπτεμβρίου στο Star, καθημερινά στις 17:20.
  • Η εκπομπή εστιάζει σε παλιά και συλλεκτικά αντικείμενα, με ιστορίες που τα συνοδεύουν.
  • Νέοι αγοραστές, Γιώργος Φλαμπούρης και Γιάννης Καρβουτζής, προστίθενται στην ομάδα, φέρνοντας νέα δυναμική.
  • Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει εκπλήξεις, όπως ειδικές κάρτες εκκίνησης δημοπρασιών και σχολιασμούς από τους αγοραστές.
  • Το Cash or Trash προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την αξία παλιών αντικειμένων και να κερδίσουν μετρητά.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επιστρέφει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει καρδιοχτύπια!

Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει θρύλους- Δείτε το νέο τρέιλερ

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα

Γιώργος Φλαμπούρης

Ο Γιώργος είναι 36 ετών, Πειραιώτης και παλαιοπώλης τρίτης γενιάς. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, βρισκόταν ανάμεσα σε παλιά αντικείμενα, ιστορίες και θησαυρούς, που περίμεναν κάποιον να τους δώσει δεύτερη ζωή. Τα Σαββατοκύριακα, όσο οι φίλοι του έπαιζαν μπάλα, εκείνος έστηνε πάγκο στα παζάρια μαζί με τον πατέρα και τον παππού του. Στα 11 του χρόνια έκανε τις πρώτες του «μαθητείες» στις επισκευές και στις πωλήσεις. Όπως λέει και ο ίδιος, δεν διάλεξε ακριβώς το επάγγελμα — μάλλον το επάγγελμα τον διάλεξε πρώτο. Σήμερα, εκτός από το οικογενειακό παλαιοπωλείο, έχει δημιουργήσει και τον δικό του χώρο, τις «Περασμένες Αγάπες», που αλλoύ; Mα φυσικά στον Πειραιά! Γιατί, όπως υποστηρίζει, αν έχεις μεγαλώσει στον Πειραιά, δύσκολα τον αποχωρίζεσαι. Άλλωστε, το μότο του τα λέει όλα: «Όποιος ήπιε νερό από τα παλιατζίδικα του Πειραιά, δεν έφυγε ποτέ». Είναι μπαμπάς δύο παιδιών, της Μιχαέλας και του Παναγιώτη, και όταν δεν βρίσκεται μαζί τους, θα τον βρεις είτε στο γήπεδο να υποστηρίζει φανατικά τον Παναθηναϊκό, είτε στο γυμναστήριο, είτε κάπου να δοκιμάζει καλό φαγητό ! Άνετος, επικοινωνιακός και με σύγχρονη ματιά, διαθέτει γνώσεις σε μια τεράστια γκάμα αντικειμένων. Από αντίκες και συλλεκτικά κομμάτια μέχρι αντικείμενα που οι περισσότεροι θα προσπερνούσαν, εκείνος μπορεί να δει την αξία και την ιστορία που κρύβουν. Το κοινό τον έχει γνωρίσει και μέσα από το Cash or Trash, όπου έχει συμμετάσχει τρεις φορές ως πωλητής. Τόσο πολύ του άρεσε η εμπειρία, που αποφάσισε να περάσει και στην άλλη πλευρά, αυτή του αγοραστή. Ο λόγος; Η αδυναμία του στα ξεχωριστά αντικείμενα! Και αν τον ρωτήσεις τι είναι αυτό που τον συναρπάζει περισσότερο στη δουλειά του, η απάντηση έρχεται αμέσως: «Η ιστορία. Γιατί κάθε αντικείμενο έχει μία. Και συνήθως είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα απ' όσο φαντάζεσαι». Αυτή ακριβώς η αγάπη για τα αντικείμενα και τις ιστορίες που κουβαλούν, σε συνδυασμό με την εμπειρία και το ένστικτό του, είναι τα στοιχεία που θα τον κάνουν να ξεχωρίσει ως το νέο αυθεντικό αγοραστή του Cash or Trash. 

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ! Δείτε το trailer για τον 6ο κύκλο

Γιάννης Καρβουτζής

Ο Γιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κιάτο Κορινθίας. Στα 20 του χρόνια φτιάχνει βαλίτσες και φεύγει για το Παρίσι, να σπουδάσει Αρχιτεκτονική, αλλά και τη ζωή! Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάζεται part time σε δουλειές κάθε είδους, για εμπειρίες και για επιπλέον εισόδημα. Έχει εργαστεί ως σερβιτόρος, μαραγκός και σε καντίνες με κρέπες. Μετά το τέλος των σπουδών του μένει στο Παρίσι και ξεκινά να εργάζεται ως αρχιτέκτονας στο Atelier Sergio Mosca, όπου ασχολείται κυρίως με αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Παράλληλα γίνονται και οι πρώτες του προσπάθειες στη σκηνογραφία, συνεργαζόμενος με τον Simon Abkarian. Οκτώμισι χρόνια αργότερα, με τις αποσκευές του γεμάτες εμπειρίες, τέχνη, έμπνευση, αλλά και επιχειρηματικό πνεύμα, επιστρέφει στην Ελλάδα και ξεκινά να εργάζεται σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό κατοικιών υψηλών προδιαγραφών. Πολύ γρήγορα περνά στον χώρο της εστίασης, σχεδιάζοντας το πρώτο champagne bar στο Κολωνάκι. Αυτή ήταν και η αφετηρία μιας πορείας στον χώρο της διασκέδασης και της εστίασης, με έργα που ξεχώρισαν για το ιδιαίτερο στυλ και τον σκηνογραφικό τους χαρακτήρα, μπλέκοντας πολύ συχνά vintage στοιχεία στο décor. Στη συνέχεια δημιουργεί τα δικά του καταστήματα. Το Minnie The Moocher και το Dos Gardenias, τα οποία άφησαν έντονο αποτύπωμα στην αθηναϊκή νυχτερινή ζωή, αλλά και το Linardo στην Πάρο, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Πιο πρόσφατα συνεργάστηκε επιχειρηματικά και σχεδιαστικά στο Focu Sauvage στο Ρουφ και στο Γαστροκαφενείον «Η Άννα Μαρία» στην Πλάκα. Από παιδί είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα παλιά αντικείμενα, πάθος που στο Παρίσι γιγαντώθηκε και μπήκε πλέον στην καθημερινότητά του. Τον γοήτευαν η αισθητική, η ιστορία και κυρίως η ψυχή των αντικειμένων. Εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν άχρηστα πράγματα, εκείνος ανακαλύπτει μικρούς θησαυρούς, τους οποίους ξαναζωντανεύει και αξιοποιεί συχνά διακοσμητικά στα project του. Πιστεύει ότι το να επαναχρησιμοποιείς ένα vintage αντικείμενο είναι ο τρόπος να το κάνεις να ταξιδεύει στον χρόνο και να δημιουργείς μια σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, γιατί το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Η φιλοσοφία του είναι πως χωρίς μνήμη δεν υπάρχουμε, ούτε καν αισθητικά. Γι’ αυτό και το πρωί, παρέα με τον καφέ του, δεν ξεκινά με ειδήσεις. αλλά με αγγελίες μεταχειρισμένων ειδών, αναζητώντας το επόμενο εύρημα, είτε για τα project του είτε για το σπίτι του. Οι χώροι που επιλέγει να ζει επιβεβαιώνουν αυτή τη φιλοσοφία. Για 25 χρόνια έζησε σε μια πρώην βιοτεχνική αποθήκη στου Ψυρρή, όπου τη μετέτρεψε σε ένα υπέροχο loft, από τα πρώτα στην Αθήνα, ενώ σήμερα κατοικεί σε ένα παραδοσιακό πέτρινο καφενείο του 1920, στο οποίο έδωσε μια δεύτερη ζωή, φέρνοντας το χθες στο σήμερα. Η καθημερινή του βόλτα περιλαμβάνει σχεδόν πάντα μια στάση στα παλιατζίδικα της Αθήνας. Δεν θεωρεί τον εαυτό του συλλέκτη με την κλασική έννοια. Όπως λέει ο ίδιος, είναι «συλλέκτης ιστοριών». Παράλληλα, όμως, τον γοητεύουν ιδιαίτερα και τα σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα, κομμάτια με μοναδικότητα και ξεχωριστή ταυτότητα. Άλλωστε, πάντα τον ενδιέφερε η ιδέα να αποκτά κάτι που δεν έχουν πολλοί, αλλά μόνο λίγοι και εκλεκτοί. Ακόμη και οι προσωπικές του επιλογές ακολουθούν την ίδια λογική. Δεν αγοράζει καινούργια αυτοκίνητα ή μηχανές, και αγαπά τα vintage και second-hand ρούχα. Στο πλευρό του βρίσκεται πάντα ο Ζαχαρίας, ο σκύλος του, που τον ακολουθεί παντού, συνήθως χωρίς λουρί. Ο Γιάννης δεν αγοράζει απλώς αντικείμενα. Αγοράζει ιστορίες. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο προσόν για έναν αγοραστή του Cash or Trash.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Νέα σεζόν με εκπλήξεις και ανατροπές

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές! Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash. Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα! Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΤΖΗΣ
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