Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ! Δείτε το trailer για τον 6ο κύκλο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα σεζόν του Cash or Trash, 6ος κύκλος, φέρνει ρεκόρ και υψηλές εκτιμήσεις.
  • Η παρουσιάστρια Δέσποινα Μοιραράκη και ο εκτιμητής Θάνος Λούδος αναμένουν πολλές εκπλήξεις.
  • Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν αντίκες, vintage memorabilia και έργα τέχνης.
  • Οι αγοραστές θα προσφέρουν ποσά-ρεκόρ για σπάνια κομμάτια.
  • Η εκπομπή συνεχίζει με την επιτυχημένη συνταγή της: μοναδικά αντικείμενα και σκληρές διαπραγματεύσεις.

Η νέα σεζόν του Cash or Trash φέρνει ρεκόρ, όπως γίνεται ξεκάθαρο μέσα από το trailer για τον 6ο κύκλο της αγαπημένης εκπομπής του Star.

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ! Δείτε το trailer για τον 6ο κύκλο

«Η εκτίμησή μου, θα είναι η μεγαλύτερη εκτίμηση της 6ης σεζόν που διανύουμε» ακούμε τον εκτιμητή του Cash, Θάνο Λούδο, να λέει σε πωλητή. «Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ», συμπληρώνει η παρουσιάστρια της εκπομπής, Δέσποινα Μοιραράκη

Cash or Trash: Το αντικείμενο που έκανε τη Ρογδάκη να προσφέρει στα τυφλά

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ! Δείτε το trailer για τον 6ο κύκλο

«Δεν περίμενα ότι θα έκανα μια τόσο μεγάλη επένδυση», ακούμε την buyer Νάντια Μπελέ να σχολιάζει. Φυσικά, όπως βλέπουμε, δε θα λείψουν και οι πλάκες με πρωταγωνιστή τον Αλεξ Σταυρίδη! 

Cash or Trash: Το αντικείμενο της Σελήνης που ενθουσίασε τη Χιωτίνη

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ! Δείτε το trailer για τον 6ο κύκλο

Ο 6ος κύκλος της επιτυχημένης εκπομπής Cash or Trash στο Star, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, συνεχίζει την πορεία του επενδύοντας στην ίδια πετυχημένη συνταγή: μοναδικά αντικείμενα, συλλεκτικές ιστορίες και σκληρές διαπραγματεύσεις. 

Δέσποινα Μοιραράκη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές της παρουσιάστριας στη Μύκονο

Τα αντικείμενα που φτάνουν στο δωμάτιο εκτίμησης είναι ακόμη πιο ιδιαίτερα, καλύπτοντας μια γκάμα από αντίκες του 19ου αιώνα, vintage pop-culture memorabilia, μέχρι έργα τέχνης και ρετρό παιχνίδια.

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ! Δείτε το trailer για τον 6ο κύκλο

Ο 6ος κύκλος αναμένεται να ξεχωρίσει για τις υψηλές εκτιμήσεις από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο, αλλά και για τα ποσά-ρεκόρ που δίνουν οι αγοραστές προκειμένου να αποκτήσουν τα πιο σπάνια κομμάτια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΕΛΕ
 |
ΑΛΕΞ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
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