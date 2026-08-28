Δείτε το trailer για τον νέο κύκλο του Cash or Trash

Η νέα σεζόν του Cash or Trash φέρνει ρεκόρ, όπως γίνεται ξεκάθαρο μέσα από το trailer για τον 6ο κύκλο της αγαπημένης εκπομπής του Star.

«Η εκτίμησή μου, θα είναι η μεγαλύτερη εκτίμηση της 6ης σεζόν που διανύουμε» ακούμε τον εκτιμητή του Cash, Θάνο Λούδο, να λέει σε πωλητή. «Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ», συμπληρώνει η παρουσιάστρια της εκπομπής, Δέσποινα Μοιραράκη.

«Δεν περίμενα ότι θα έκανα μια τόσο μεγάλη επένδυση», ακούμε την buyer Νάντια Μπελέ να σχολιάζει. Φυσικά, όπως βλέπουμε, δε θα λείψουν και οι πλάκες με πρωταγωνιστή τον Αλεξ Σταυρίδη!

Ο 6ος κύκλος της επιτυχημένης εκπομπής Cash or Trash στο Star, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, συνεχίζει την πορεία του επενδύοντας στην ίδια πετυχημένη συνταγή: μοναδικά αντικείμενα, συλλεκτικές ιστορίες και σκληρές διαπραγματεύσεις.

Τα αντικείμενα που φτάνουν στο δωμάτιο εκτίμησης είναι ακόμη πιο ιδιαίτερα, καλύπτοντας μια γκάμα από αντίκες του 19ου αιώνα, vintage pop-culture memorabilia, μέχρι έργα τέχνης και ρετρό παιχνίδια.

Ο 6ος κύκλος αναμένεται να ξεχωρίσει για τις υψηλές εκτιμήσεις από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο, αλλά και για τα ποσά-ρεκόρ που δίνουν οι αγοραστές προκειμένου να αποκτήσουν τα πιο σπάνια κομμάτια.

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