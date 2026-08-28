Προς ιστορικό ρεκόρ ο Τσουβέλας: Sold out το Telekom Center με 20.000 άτομα

Η ανάρτηση με το δημόσιο «ευχαριστώ»

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Τσουβέλας: Sold Out Το Telekom Center Με Σχεδόν 20.000 Άτομα
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Μια πολύ σημαντική στιγμή στην πορεία του ετοιμάζεται να ζήσει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, καθώς η παράστασή του «Εξωγήινος: Η Επιστροφή», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο Telekom Center Athens, είναι ήδη sold out.

Συνολικά 19.720 θεατές αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες και το παρκέ του χώρου για να παρακολουθήσουν από κοντά τον δημοφιλή κωμικό, σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της μέχρι σήμερα διαδρομής του.

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Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, οδηγώντας σε εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων και μετατρέποντας τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τον ίδιο.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Θέλω να σας ευχαριστήσω απ’ την καρδιά μου για το γεγονός πως 19.720 άνθρωποι θα έρθετε σε μια παράσταση stand up comedy… Με τιμάτε και θα σας τιμήσω και εγώ… Ναι, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα και για αυτό που έχουμε χτίσει παρέα».

Διαβάστε την ανάρτησή του:

 

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
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TELEKOM CENTER ATHENS
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SOLD-OUT
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