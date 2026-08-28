Πυροβολισμοί έξω από σούπερ μάρκετ στη Μύκονο

Συναγερμός στη Μύκονο το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8 μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από σούπερ μάρκετ, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε με διαπληκτισμό δύο ανδρών έξω από το σούπερ μάρκετ.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το όπλο της συμπλοκής φαίνεται ότι πετάχτηκε σε χωράφι κοντά στο σημείο, μετά το συμβάν.