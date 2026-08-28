Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της

«Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Τέσσερις γενιές. Μια στιγμή»

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Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Η συγκίνηση της όταν αναφέρθηκε στη γιαγιά της ανήμερα της ονομαστικής τους εορτής, τον Νοέμβριο του 2025/ Super Kατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία από την πρώτη συνάντηση της κόρης της Ξένιας με τη γιαγιά της.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη συγκίνηση της για την οικογενειακή σύνδεση τεσσάρων γενεών.
  • Στη δημοσίευση, αναφέρθηκε στην αγάπη και τις αναμνήσεις που συνδέουν τις γυναίκες της οικογένειας.
  • Η Καινούργιου έχει συχνά αναφερθεί στη γιαγιά της, εκφράζοντας την εκτίμηση και την αγάπη της.
  • Η γιαγιά της είναι σημαντική πηγή στήριξης και έμπνευσης για την παρουσιάστρια.

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Καινούργιου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία από την πρώτη συνάντηση της κόρης της, Ξένιας, με τη γιαγιά της παρουσιάστριας

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα stories της KakKen φαίνονται τα χέρια της γιαγιάς της να κρατούν τη δισέγγονη της, την 4 μηνών κόρη της παρουσιάστριας, που θα πάρει το όνομα Ξένια

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία με τη γιαγιά της παρουσιάστρια να κρατά αγκαλιά τη μικρή Ξένια/ instagram

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία με τη γιαγιά της παρουσιάστρια να κρατά αγκαλιά τη μικρή Ξένια/ instagram

«Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου. Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. Τέσσερις γενιές. Μια στιγμή. Μια ολόκληρη ζωή ανάμεσα τους. Χέρια που κουβαλούν αναμνήσεις συνάντησαν χεράκια που μόλις αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, να κοιτάζω και να σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις από πού ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στη συγκινητική δημοσίευσή της.

Κατερίνα Καινούργιου: Oι αναφορές στην αγαπημένη της γιαγιά 

Δεν είναι λίγες φορές που η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί δημόσια στη γιαγιά της. Ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, τον περασμένο Νοέμβριο, όποτε ήταν ακόμη έγκυος στην κόρη της, είχε συγκινηθεί στον αέρα της εκπομπής καθώς έστειλε ευχές στη συνονόματη γιαγιά της. 

Τον περσινό Αύγουστο είχε μιλήσει και για το πολύτιμο δώρο που έχει από εκείνη, τον σταυρό της.

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο από τη γιαγιά της, ένας χρυσός σταυρός που φορά η παρουσιάστρια/ instagram

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο από τη γιαγιά της, ένας χρυσός σταυρός που φορά η παρουσιάστρια/ instagram

«Ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο έχω πάνω μου… Ο σταυρός της γιαγιάς μου. Το πιο σημαντικό λέει η γιαγιά μου, είναι να έχετε πίστη. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά Του. Και τις τελευταίες μέρες το βιώνω καθημερινά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς. Μου λείψατε!», είχε γράψει χαρακτηριστικά. 

Τον Νοέμβριο του 2023, είχε δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες με τη γιαγιά της, ανήμερα της γιορτής τους. 

«Χρόνια πολλά στην πιο σημαντική Κατερίνα της ζωής μου …χρόνια πολλά γιαγιάκα μου♥️ Είσαι η γυναίκα που με την απλότητα της με γαληνεύει …κ μου δίνει απεριόριστη αγάπη !! Σύμβουλος της ζωής μου στις δύσκολες στιγμές…η ηρωίδα μου …η μεγάλη μου αδυναμία !!! Δεν Σ αγαπάω απλά…ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ», είχε γράψει στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Σε άλλη δημοσίευση, είχε φωτογραφήσει το χέρι της που κρατούσε το χέρι της γιαγιάς της. 

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας τρυφερά το χέρι της γιαγιά της/ instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας τρυφερά το χέρι της γιαγιά της/ instagram

«Η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου. Η γιαγιάκα μου! Σε λατρεύω… Σου χρωστάω τα πάντα!»,  ήταν το σχόλιο κάτω από τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

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