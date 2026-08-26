Παντούση – Παπαζήσης: Ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο

Το ζευγάρι απόλαυσε καλό γαλλικό κρασί & βόλτες σε γραφικά καλντερίμια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.26 , 16:07 Παντούση – Παπαζήσης: Ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο
26.08.26 , 16:00 Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο του Αυγούστου
26.08.26 , 15:25 Τέλος εποχής για γνωστό δημοσιογράφο - Ο νέος σταθμός στην καριέρα του
26.08.26 , 15:24 Ροδόπη: Μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει
26.08.26 , 14:27 Δημήτρης Κόκοτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
26.08.26 , 14:23 Μετρό Θεσσαλονίκης: Ανοίγουν 5 νέοι σταθμοί - Δείτε φωτογραφίες
26.08.26 , 14:17 Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Η ανακοίνωση του καναλιού
26.08.26 , 14:00 5 αποτελεσματικά βήματα για να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το λούσιμο
26.08.26 , 13:48 Μιχάλης Χατζηγιάννης - Απώλεια για τον τραγουδιστή: «Ξεκουράσου όμορφη μου»
26.08.26 , 13:03 Στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA - Ποιους συνάντησε
26.08.26 , 13:00 Δέσποινα Βανδή: Η ερωτευμένη αφιέρωση στον Βασίλη Μπισμπίκη που έγινε viral
26.08.26 , 12:34 Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες με τη μαμά της - «Ηappy Birthday angel»
26.08.26 , 12:31 Τα επιδόματα που πληρώνονται μέσα στο φθινόπωρο
26.08.26 , 12:29 Χρήστος Μάστορας: Κουμπάρος στο γάμο της αδελφής του, Αμαλίας
26.08.26 , 12:10 Εξαφάνιση 66χρονου στο Ιόνιο: Το στοιχείο που προβληματίζει την οικογένεια
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Ροδόπη: Μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει
Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα και πότε τη μοιράζουμε
Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
Δημήτρης Κόκοτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
Κατερίνα Καινούργιου: Η αγωνία για το πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη με την Ξένια
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η σύσκεψη της Κουτσελίνη με τους συνεργάτες της
Λάρισα: Αγόρασε σπίτι και βρήκε μουμιοποιημένη σορό στο υπόγειο
Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «Ναι» που είπε φέτος
Παπαδάκη: Απαντά στα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τον Κώστα Σόμμερ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 26.08.26, 16:07
Ιωάννης Παπαζήσης: Τα βίντεο που δημοσίευσε στο instagram από το ταξίδι στη Γαλλία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης πραγματοποίησαν ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο.
  • Το ζευγάρι δημοσίευσε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στο Instagram, χωρίς κοινές φωτογραφίες.
  • Πιθανός προορισμός τους ήταν το γραφικό χωριό Περούζ κοντά στη Λυών, με χαρακτηριστικά καλντερίμια και παραδοσιακά αρχοντικά.
  • Απόλαυσαν στιγμές ηρεμίας και καλό γαλλικό κρασί, απομακρυνόμενοι από την καθημερινότητα της Αθήνας.
  • Ο Παπαζήσης ανάρτησε σκέψεις για την επιστροφή και τη μαγεία των ταξιδιών.

Mετά την Ελβετία, σειρά είχε η Γαλλία για την Αναστασία Παντούση και τον Ιωάννη Παπαζήση, που έκαναν μια ρομαντική απόδραση στη γαλλική υπαίθρο και δημοσίευσαν στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Αναστασία Παντούση: Οι βουτιές στον Άαρ και το καλοκαίρι στη Βέρνη

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις διακοπές του και παρόλο που δε δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες, πόζαραν στα ίδια μέρη.

«FRANCE MY LOVE», έγραψε στο carousel φωτογραφιών της η δημοφιλής ηθοποιός. 

Ιωάννης Παπαζήσης: Οι εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι του στην Ελβετία

Ανάμεσα στους σταθμούς του ταξιδιού τους πιθανότατα ήταν το Περούζ, ένα από τα πιο γραφικά μεσαιωνικά χωριά της Γαλλίας, που βρίσκεται κοντά στη Λυών.

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Στις φωτογραφίες της Αναστασίας Παντούση διακρίνονται τα χαρακτηριστικά καλντερίμια, οι πέτρινες αψίδες, τα ανθισμένα παράθυρα και η πινακίδα του τοπικού μουσείου (Musée), που συνθέτουν το παραμυθένιο σκηνικό της περιοχής.

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Η ηθοποιός απόλαυσε δροσερές στιγμές περπατώντας στα ρηχά νερά ενός τοπικού ποταμού με θέα τα ιστορικά κτίσματα της γαλλικής υπαίθρου και φωτογραφήθηκε με φόντο τα παραδοσιακά γαλλικά αρχοντικά (Château).

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Στις λήψεις από την πισίνα του καταλύματος, το φόντο με τους πέτρινους τοίχους και τα αναρριχώμενα φυτά είναι ολοφάνερα το ίδιο τόσο για την Αναστασία Παντούση όσο και για τον Ιωάννη Παπαζήση.

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Το ζευγάρι φαίνεται πως γέμισε μπαταρίες μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας, απολαμβάνοντας καλό γαλλικό κρασί, βόλτες στην ιστορική επαρχία και στιγμές απόλυτης ηρεμίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ηθοποιού, το ζευγάρι έχει επιστρέψει. 

«Η επιστροφή είναι που κάνει το κάθε ταξίδι μαγικό. Αυτά τα μικρά καρέ που μένουνε πίσω από τα μάτια και κάθε στιγμή τα ξαναφέρνεις μπροστά σου. Μην ξεχνάς ότι η Οδύσσεια δεν ήταν ταξίδι αλλά γυρισμός. Πάμε παρακάτω», έγραψε χαρακτηριστικά. 

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από το παραμυθένιο σκηνικό της γαλλικής επαρχίας, ενώ σε μια φωτογραφία έχει απαθανατίσει τη σύντροφο του καθώς περπατά σε κάποιο καλντερίμι. 

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ
 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΤΑΞΙΔΙ
 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 |
ΓΑΛΛΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Κόκοτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Κόκοτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Χατζηγιάννης - Απώλεια για τον τραγουδιστή: «Ξεκουράσου όμορφη μου»
Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η ερωτευμένη αφιέρωση στον Βασίλη Μπισμπίκη που έγινε viral
Βικτώρια Δέλλα: Οι παιδικές φωτογραφίες της με τη μαμά της
Celebrities & Gossip Νεα
Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες με τη μαμά της - «Ηappy Birthday angel»
Χρήστος Μάστορας
Celebrities & Gossip Νεα
Χρήστος Μάστορας: Κουμπάρος στο γάμο της αδελφής του, Αμαλίας
Κόκοτας: Η Προσωπική Ιστορία Του Χρ. Κούτρα Στο J2US
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Χρήστος Κούτρας στο Star.gr για τον Κόκοτα: «Το λέω και ανατριχιάζω...»
Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «ΝΑΙ» που είπε φέτος
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «Ναι» που είπε φέτος
Δημήτρης Κόκοτας
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή
Γωγώ Μαστροκώστα
Celebrities & Gossip Νεα
Γωγώ Μαστροκώστα: «Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό» έγραψε ο Χάρης Σιανίδης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top