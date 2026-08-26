Ιωάννης Παπαζήσης: Τα βίντεο που δημοσίευσε στο instagram από το ταξίδι στη Γαλλία

Mετά την Ελβετία, σειρά είχε η Γαλλία για την Αναστασία Παντούση και τον Ιωάννη Παπαζήση, που έκαναν μια ρομαντική απόδραση στη γαλλική υπαίθρο και δημοσίευσαν στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις διακοπές του και παρόλο που δε δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες, πόζαραν στα ίδια μέρη.

«FRANCE MY LOVE», έγραψε στο carousel φωτογραφιών της η δημοφιλής ηθοποιός.

Ανάμεσα στους σταθμούς του ταξιδιού τους πιθανότατα ήταν το Περούζ, ένα από τα πιο γραφικά μεσαιωνικά χωριά της Γαλλίας, που βρίσκεται κοντά στη Λυών.

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Στις φωτογραφίες της Αναστασίας Παντούση διακρίνονται τα χαρακτηριστικά καλντερίμια, οι πέτρινες αψίδες, τα ανθισμένα παράθυρα και η πινακίδα του τοπικού μουσείου (Musée), που συνθέτουν το παραμυθένιο σκηνικό της περιοχής.

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Η ηθοποιός απόλαυσε δροσερές στιγμές περπατώντας στα ρηχά νερά ενός τοπικού ποταμού με θέα τα ιστορικά κτίσματα της γαλλικής υπαίθρου και φωτογραφήθηκε με φόντο τα παραδοσιακά γαλλικά αρχοντικά (Château).

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Στις λήψεις από την πισίνα του καταλύματος, το φόντο με τους πέτρινους τοίχους και τα αναρριχώμενα φυτά είναι ολοφάνερα το ίδιο τόσο για την Αναστασία Παντούση όσο και για τον Ιωάννη Παπαζήση.

Αναστασία Παντούση: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Το ζευγάρι φαίνεται πως γέμισε μπαταρίες μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας, απολαμβάνοντας καλό γαλλικό κρασί, βόλτες στην ιστορική επαρχία και στιγμές απόλυτης ηρεμίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ηθοποιού, το ζευγάρι έχει επιστρέψει.

«Η επιστροφή είναι που κάνει το κάθε ταξίδι μαγικό. Αυτά τα μικρά καρέ που μένουνε πίσω από τα μάτια και κάθε στιγμή τα ξαναφέρνεις μπροστά σου. Μην ξεχνάς ότι η Οδύσσεια δεν ήταν ταξίδι αλλά γυρισμός. Πάμε παρακάτω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από το παραμυθένιο σκηνικό της γαλλικής επαρχίας, ενώ σε μια φωτογραφία έχει απαθανατίσει τη σύντροφο του καθώς περπατά σε κάποιο καλντερίμι.

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram

Ιωάννης Παπαζήσης: Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Γαλλία/ instagram