Μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στη Βέρνη της Ελβετίας περνάει η Αναστασία Παντούση, η οποία μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από την παραμονή της στην πόλη, με έμφαση στις βουτιές της στον ποταμό Άαρ.

Η ανάρτηση την Πέμπτη 20 Αυγούστου, κατέγραψε μια καθημερινή συνήθεια που ακολουθούν πολλοί κάτοικοι της ελβετικής πρωτεύουσας τους θερινούς μήνες: τη διαδρομή στο ποτάμι ως τρόπο επιστροφής προς το σπίτι.

Η ηθοποιός επέλεξε και φέτος προορισμό στο εξωτερικό για την καλοκαιρινή της απόδραση, ενώ στα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρεται πως συνηθίζει να ταξιδεύει μαζί με τον σύντροφό της, Ιωάννη Παπαζήση. Ένας από τους φετινούς σταθμούς του ζευγαριού ήταν η Βέρνη, όπου η Παντούση κατέγραψε στιγμές από το μπάνιο, τη βόλτα και τις στάσεις της στην πόλη.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Παντούση για τη Βέρνη

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της στο Instagram, η Αναστασία περιέγραψε αυτούσια την εμπειρία της στον Άαρ: «Είπα να συνοδεύσω τους εργαζομένους της Βέρνης από τη δουλειά προς το σπίτι, κολυμπώντας ή καλύτερα αφήνοντας να μας πάει το ποτάμι».

Στη συνέχεια έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε για τη διαδρομή μέσα στο νερό, γράφοντας: «Αγόρασα λοιπόν την αδιάβροχη φούξια τσαντούλα μου, έβαλα μέσα τα πράγματά μου, έκανα την καινούρια μου φίλη που γύριζε στο σπίτι από τη δουλειά και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να βγω και ας κατέληγα όπου…».

Οι βουτιές στον Άαρ και η συνέχεια της ημέρας

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από τη δημοσίευση ήταν οι εικόνες από τις βουτιές της στον ποταμό Άαρ, με την ηθοποιό να παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της Βέρνης μέσα από μια εμπειρία που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην πόλη το καλοκαίρι.

Μετά το μπάνιο της, η ίδια περιέγραψε και τη συνέχεια της ημέρας της, αναφέροντας ακριβώς: «Βγήκα τελικά μέσα στην τρελή χαρά. Μπύρες, χοτ ντογκ, freddo espresso (παρακαλώ), σαντουιτσάρα με σολομό σε bagel και δημόσια μπαλκονάρα με τραπέζι για πάρτι μας».

Η ανάρτηση έκλεισε με το μήνυμά της για τη Βέρνη: «Καληνύχτα. Βέρνη, είσαι ένα όνειρο! Σε όλα σου!».

Η Βέρνη πριν από τα γυρίσματα για το Κρίνο & Αγκάθι

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται πριν από τη συνέχιση των γυρισμάτων για τη νέα σειρά εποχής Κρίνο & Αγκάθι στον ΑΝΤ1. Έτσι, η παραμονή της στη Βέρνη συνδέεται χρονικά με μια ανάπαυλα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, την οποία αξιοποίησε με βόλτες, μπάνιο και στιγμές χαλάρωσης στην ελβετική πόλη.