«Θυσία»: Πλήθος επωνύμων στην avant premiere του Ρομέν Γαβρά στη Στέγη

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο πλευρό του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ρομέν Γαβράς παρουσίασε την ταινία «Θυσία» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 3 Οκτωβρίου.
  • Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Βενσάν Κασέλ, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους.
  • Η «Θυσία» είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Γαβρά, με συμμετοχή γνωστών ηθοποιών όπως οι Άνια Τέιλορ-Τζόι και Κρις Έβανς.
  • Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, κυρίως στη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη.
  • Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.

Ο Ρομέν Γαβράς παρουσίασε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τη νέα του ταινία «Θυσία» («Sacrifice»), έχοντας στο πλευρό του την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, τον Βενσάν Κασέλ.

Βενσάν Κασέλ -  Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Βενσάν Κασέλ -  Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Ο διεθνούς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης και το διάσημο μοντέλο έκαναν κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η σχέση τους έχει περάσει πλέον σε μια φάση όπου οι δυο τους δεν αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στήριξε τον Ρομέν Γαβρά σε μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για εκείνον, καθώς η «Θυσία» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη κινηματογραφική δουλειά του. Μαζί τους στη Στέγη βρέθηκε και ο Βενσάν Κασέλ, ο οποίος ενσαρκώνει έναν από τους κεντρικούς ρόλους της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, «Θυσία», Ρομέν Γαβράς

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, «Θυσία», Ρομέν Γαβράς

Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Το νέο δημιούργημα του Ρομέν Γαβρά έχει έντονο χολιγουντιανό στοιχείο, καθώς εκτός από τον Βενσάν Κασέλ συμμετέχουν οι Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγιεκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με τα Λατομεία του Βώλακα στη Δράμα να μετατρέπονται σε κινηματογραφικό σκηνικό, ενώ γυρίσματα έγιναν επίσης στη Θεσσαλονίκη και τη Βουλγαρία.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.

Οι λαμπερές παρουσίες στην πρεμιέρα

Το κινηματογραφικό ραντεβού στη Στέγη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών αναγνωρίσιμων ανθρώπων από τον χώρο της ελληνικής showbiz, της μουσικής και του πολιτισμού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου, η Δήμητρα Ματσούκα με τον Πέτρο Κόκκαλη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Άγγελος Μπράτης, η Τάμτα με τον Πάρι Κασιδόκωστα κ.ά.

Πάνος Ιωαννίδης

Πάνος Ιωαννίδης

Σάσα Σταμάτη

Σάσα Σταμάτη

Θανάσης & Αποστόλης Τότσικας

Θανάσης & Αποστόλης Τότσικας  

Κατερίνα Λέχου - Έμιλυ Κόλιανδρη

Κατερίνα Λέχου - Έμιλυ Κόλιανδρη 

Έλενα Ασημακοπούλου 

Έλενα Ασημακοπούλου

«Θυσία»: Πλήθος επωνύμων στην avant premiere του Ρομέν Γαβρά στη Στέγη

Μπέττυ Μαγγίρα

Μπέττυ Μαγγίρα - Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Ζενεβιέβ Μαζαρί

Μπέττυ Μαγγίρα - Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Ζενεβιέβ Μαζαρί

Άγγελος Μπράτης 

Άγγελος Μπράτης 

Ζενεβιέβ Μαζαρί - Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ζενεβιέβ Μαζαρί - Ηλιάνα Παπαγεωργίου

«Θυσία»: Πλήθος επωνύμων στην avant premiere του Ρομέν Γαβρά στη Στέγη

Βασίλης Ζούλιας - Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Δωροθέα & Αλεξάνδρα Μερκούρη 

Δωροθέα & Αλεξάνδρα Μερκούρη

Ρένα Μόρφη

Ρένα Μόρφη 

Ο Light με τη σύζυγό του, Άννα Θεοδωρίδη 

Ο Light με τη σύζυγό του, Άννα Θεοδωρίδη 

Η Ελεονώρα Μελέτη με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη 

Η Ελεονώρα Μελέτη με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη 

Τίνα Δασκαλαντωνάκη

Τίνα Δασκαλαντωνάκη 

Τόνια Σωτηροπούλου 

Τόνια Σωτηροπούλου 

Αγάπη Πολίτη - Όλγα Κεφαλογιάννη - Ιώαννα Παναγιωτίδη

Αγάπη Πολίτη - Όλγα Κεφαλογιάννη - Ιώαννα Παναγιωτίδη 

Κλέλια Ανδριολάτου 

Κλέλια Ανδριολάτου 

Μαρία Σαράφογλου

Μαρία Σαράφογλου 

 Ελιάνα Χρυσικοπούλου

Ελιάνα Χρυσικοπούλου

Ο Νίκος Ευαγγελάτος με τη σύζυγό του, Τατιάνα Στεφανίδου

Ο Νίκος Ευαγγελάτος με τη σύζυγό του, Τατιάνα Στεφανίδου 

Σίσσυ Καλλίνη

Σίσσυ Καλλίνη 

Έλενα Γαλύφα

Έλενα Γαλύφα 

Δέσποινα Καμπούρη

Δέσποινα Καμπούρη 

 Η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα

Νίκος Κουρής

Νίκος Κουρής 

Ο Πέτρος Κόκκαλης με τη σύζυγό του, Δήμητρα Ματσούκα

Ο Πέτρος Κόκκαλης με τη σύζυγό του, Δήμητρα Ματσούκα 

Ο Χάρης Βαφειάς με τη σύζυγό του, Έμιλυ Λαγουνάρη

Ο Χάρης Βαφειάς με τη σύζυγό του, Έμιλυ Λαγουνάρη

 Χριστίνα Κοντοβά

Χριστίνα Κοντοβά

Έβελυν Καζαντζόγλου

Έβελυν Καζαντζόγλου 

Πάρις Κασιδόκωστας - Τάμτα

Πάρις Κασιδόκωστας - Τάμτα 

 

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ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΤΑΜΤΑ
 |
ΠΑΡΙΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
 |
ΡΟΜΕΝ ΓΑΒΡΑΣ
 |
ΕΜΙΛΙ ΡΑΤΑΙΚΟΦΣΚΙ
 |
ΒΕΝΣΑΝ ΚΑΣΕΛ
 |
ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
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