Ο Ρομέν Γαβράς παρουσίασε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τη νέα του ταινία «Θυσία» («Sacrifice»), έχοντας στο πλευρό του την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, τον Βενσάν Κασέλ.

Βενσάν Κασέλ - Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Ο διεθνούς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης και το διάσημο μοντέλο έκαναν κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η σχέση τους έχει περάσει πλέον σε μια φάση όπου οι δυο τους δεν αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στήριξε τον Ρομέν Γαβρά σε μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για εκείνον, καθώς η «Θυσία» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη κινηματογραφική δουλειά του. Μαζί τους στη Στέγη βρέθηκε και ο Βενσάν Κασέλ, ο οποίος ενσαρκώνει έναν από τους κεντρικούς ρόλους της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, «Θυσία», Ρομέν Γαβράς

Ρομέν Γαβράς - Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Το νέο δημιούργημα του Ρομέν Γαβρά έχει έντονο χολιγουντιανό στοιχείο, καθώς εκτός από τον Βενσάν Κασέλ συμμετέχουν οι Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγιεκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με τα Λατομεία του Βώλακα στη Δράμα να μετατρέπονται σε κινηματογραφικό σκηνικό, ενώ γυρίσματα έγιναν επίσης στη Θεσσαλονίκη και τη Βουλγαρία.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.

Οι λαμπερές παρουσίες στην πρεμιέρα

Το κινηματογραφικό ραντεβού στη Στέγη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών αναγνωρίσιμων ανθρώπων από τον χώρο της ελληνικής showbiz, της μουσικής και του πολιτισμού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου, η Δήμητρα Ματσούκα με τον Πέτρο Κόκκαλη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Άγγελος Μπράτης, η Τάμτα με τον Πάρι Κασιδόκωστα κ.ά.

Πάνος Ιωαννίδης

Σάσα Σταμάτη

Θανάσης & Αποστόλης Τότσικας

Κατερίνα Λέχου - Έμιλυ Κόλιανδρη

Έλενα Ασημακοπούλου

Μπέττυ Μαγγίρα

Μπέττυ Μαγγίρα - Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Ζενεβιέβ Μαζαρί

Άγγελος Μπράτης

Ζενεβιέβ Μαζαρί - Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Βασίλης Ζούλιας - Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Δωροθέα & Αλεξάνδρα Μερκούρη

Ρένα Μόρφη

Ο Light με τη σύζυγό του, Άννα Θεοδωρίδη

Η Ελεονώρα Μελέτη με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη

Τίνα Δασκαλαντωνάκη

Τόνια Σωτηροπούλου

Αγάπη Πολίτη - Όλγα Κεφαλογιάννη - Ιώαννα Παναγιωτίδη

Κλέλια Ανδριολάτου

Μαρία Σαράφογλου

Ελιάνα Χρυσικοπούλου

Ο Νίκος Ευαγγελάτος με τη σύζυγό του, Τατιάνα Στεφανίδου

Σίσσυ Καλλίνη

Έλενα Γαλύφα

Δέσποινα Καμπούρη

Η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα

Νίκος Κουρής

Ο Πέτρος Κόκκαλης με τη σύζυγό του, Δήμητρα Ματσούκα

Ο Χάρης Βαφειάς με τη σύζυγό του, Έμιλυ Λαγουνάρη

Χριστίνα Κοντοβά

Έβελυν Καζαντζόγλου

Πάρις Κασιδόκωστας - Τάμτα