Ο Ρομέν Γαβράς παρουσίασε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τη νέα του ταινία «Θυσία» («Sacrifice»), έχοντας στο πλευρό του την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, τον Βενσάν Κασέλ.
Ο διεθνούς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης και το διάσημο μοντέλο έκαναν κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η σχέση τους έχει περάσει πλέον σε μια φάση όπου οι δυο τους δεν αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στήριξε τον Ρομέν Γαβρά σε μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για εκείνον, καθώς η «Θυσία» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη κινηματογραφική δουλειά του. Μαζί τους στη Στέγη βρέθηκε και ο Βενσάν Κασέλ, ο οποίος ενσαρκώνει έναν από τους κεντρικούς ρόλους της ταινίας.
Το νέο δημιούργημα του Ρομέν Γαβρά έχει έντονο χολιγουντιανό στοιχείο, καθώς εκτός από τον Βενσάν Κασέλ συμμετέχουν οι Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγιεκ.
Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με τα Λατομεία του Βώλακα στη Δράμα να μετατρέπονται σε κινηματογραφικό σκηνικό, ενώ γυρίσματα έγιναν επίσης στη Θεσσαλονίκη και τη Βουλγαρία.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.
Οι λαμπερές παρουσίες στην πρεμιέρα
Το κινηματογραφικό ραντεβού στη Στέγη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών αναγνωρίσιμων ανθρώπων από τον χώρο της ελληνικής showbiz, της μουσικής και του πολιτισμού.
Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου, η Δήμητρα Ματσούκα με τον Πέτρο Κόκκαλη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Άγγελος Μπράτης, η Τάμτα με τον Πάρι Κασιδόκωστα κ.ά.
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