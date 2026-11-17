Μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Εμμανουήλ Καραλής και η σύντροφός του, Αναστασία Μαγαλιού, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην επίσημη παρουσίαση του νέου άλμπουμ του Good Job Nicky με τίτλο «Gone Missing».

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Ο Εμμανουήλ Καραλής στην παρουσίαση δίσκου του καλού του φίλου, Good Job Nicky / NDP, Παναγιώτης Κουφαλέξης

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, ο οποίος διατηρεί στενή φιλία με τον τραγουδιστή εδώ και χρόνια, θέλησε να τον τιμήσει σε αυτή τη σημαντική επαγγελματική του στιγμή, έχοντας στο πλευρό του την εκλεκτή της καρδιάς του.

Η σχέση σχεδόν δέκα ετών και ποια είναι η Αναστασία Μαγαλιού

Παρότι ο Εμμανουήλ Καραλής και η Αναστασία Μαγαλιού επιλέγουν συνειδητά να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι μαζί σχεδόν δέκα χρόνια, καθώς γνωρίζονται και πορεύονται μαζί από τα εφηβικά τους χρόνια. Μάλιστα, μέσα στη χρονιά υπήρξαν έντονα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, ενώ το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της συγκατοίκησης.

Η όμορφη σύντροφος του πρωταθλητή έχει σπουδάσει Ψυχολογία και αποφεύγει τη δημοσιότητα, στηρίζοντας ωστόσο διακριτικά και σταθερά τον Εμμανουήλ Καραλή τόσο στις μεγάλες αθλητικές του επιτυχίες όσο και στην καθημερινότητά του. Όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός. Η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι».

Ο Εμμανουήλ Καραλής με τη σύντροφό του, Αναστασία Μαγαλιού / NDP Παναγιώτης Κουφαλέξης

Κατά την άφιξή τους στην εκδήλωση, οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι και ευδιάθετοι μπροστά από το banner του δίσκου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Η Αναστασία Μαγαλιού επέλεξε ένα ιδιαίτερα κομψό και διαχρονικό σύνολο, συνδυάζοντας ένα cropped γκρι μάλλινο σακάκι με μεταλλικά κουμπιά και τσέπες, με ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι σε ίσια, άνετη γραμμή. Ολοκλήρωσε το look της με δίχρωμες μπεζ-μαύρες μπαλαρίνες και ατημέλητα, φυσικά μαλλιά.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κινήθηκε σε smart casual ύφος, επιλέγοντας ένα total black outfit -αποτελούμενο από μαύρο polo μπλουζάκι, μαύρο σακάκι και μαύρο παντελόνι- το οποίο «έσπασε» με μαύρα sneakers με λευκή σόλα και κόκκινες κάλτσες που έδιναν μια παιχνιδιάρικη πινελιά στην εμφάνισή του.