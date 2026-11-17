Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν σήμερα, στην Καστοριά, τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, το περασμένο Σάββατο. Στην ίδια τραγωδία έχασε τη ζωή του και ένας 40χρονος συνάδελφός του.

Συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής και συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό πυροσβέστη. Η σορός του έφτασε στην εκκλησία στις 11:00 το πρωί, ενώ η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος απέδωσε τιμές.

Στην κηδεία παρέστησαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και συνάδελφοί του από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου.

«Γιώργο, σήμερα υπάρχει η ανθρώπινη απώλεια, ο πόνος, η σιωπή, η οικογένειά σου, το Πυροσβεστικό Σώμα», ήταν τα λόγια με τα οποία οι συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν, εκφράζοντας τον σεβασμό και τη θλίψη τους για την απώλεια του 23χρονου.

Τα όνειρα του 23χρονου πυροσβέστη που έσβησαν στο Ζεφύρι

Ο Γιώργος είχε μόλις δύο μήνες που είχε φορέσει τη στολή του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, όμως, είχε μπροστά του και ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το μέλλον του, αφού είχε περάσει, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου σχεδίαζε να σπουδάσει παράλληλα με την υπηρεσία του.

Ήταν μόλις 23 ετών και είχε πολλά όνειρα, τα οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει. Η ζωή του κόπηκε τόσο πρόωρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους ανθρώπους που τον γνώριζαν και ολόκληρη την Καστοριά.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν και οι δηλώσεις όσων βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία. Άνθρωποι που γνώριζαν τον 23χρονο μίλησαν για ένα παιδί που μεγάλωσε δίπλα τους, ενώ εξέφρασαν την ευχή να μη θρηνήσει ξανά το Πυροσβεστικό Σώμα ανθρώπινες ζωές.

«Είμαστε περήφανοι. Έδωσε τη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους παρευρισκόμενους, περιγράφοντας τη συγκίνηση για την απώλεια του νεαρού πυροσβέστη.