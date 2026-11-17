Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, τα 9 κορυφαία μοντέλα φωτογραφίζονται με υπέροχα βενετσιάνικα κοστούμια, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ακούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να ανακοινώνει το concept της σημερινής εντυπωσιακής φωτογράφισης: «Σήμερα θα πρέπει να μας μεταφέρετε σε μια άλλη εποχή, σε μια εποχή που σίγουρα κανείς από μας δεν έχει ζήσει, από έναν άλλο αιώνα. Και εσείς σήμερα είστε αυτό ακριβώς: ένας ζωντανός πίνακας απέναντί μου».

GNTM: Η μηχανή του χρόνου μεταφέρει τα εννιά μοντέλα στο παρελθόν

Έφτασε η ώρα των αποδείξεων και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τα εννέα μοντέλα και συνδιεκδικητές του τίτλου. «Έχουν σφίξει τα λουριά. Είμαστε 9 παίκτες πλέον. Δεν έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας», σχολιάζει ο Ακύλλας, έχοντας πλήρη επίγνωση της κρίσιμης φάσης στην οποία βρίσκεται ο διαγωνισμός.

Οι κριτές αξιολογούν τις φωτογραφίες που φτάνουν στα χέρια τους, με τη φαντασία τους να οργιάζει. Μία μάλιστα από τις λήψεις ταξίδεψε τον Άγγελο Μπράτη, ο οποίος έκανε μια ιδιαίτερα ευρηματική παρομοίωση: «Μου θυμίζεις μια Ρωσίδα ευγενή που έχει δραπετεύσει βάζοντας τα διαμάντια μέσα στον κορσέ της, γλιτώνει έτσι τον πυροβολισμό και σώζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»