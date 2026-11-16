Για δεύτερη φορά πέρασε το κατώφλι του εστιατορίου του έρωτα η Αναστασία, αποφασισμένη αυτή τη φορά να βρει αυτό που ψάχνει. Με ανεβασμένη διάθεση και υψηλές προσδοκίες, εξομολογήθηκε στη Ζενεβιέβ πως αναζητά έναν σύντροφο που θα της θυμίσει πόσο ωραία είναι η ζωή.

Το ραντεβού του Πέτρου και της Αναστασίας στο First Dates

Απέναντί της βρέθηκε ο Πέτρος, ένας επικοινωνιακός barman από την Κατερίνη, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «πολυλογάς» και θέλει να ζει την κάθε στιγμή με τρέλα.

Ο ίδιος παραδέχτηκε στη Ζεν πως το επίσημο εστιατόριο είναι έξω από τα νερά του, αφού προτιμά να πηγαίνει τα ραντεβού του σε καντίνα. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη εντύπωση ήταν θετική, με την Αναστασία να τον βρίσκει έναν πολύ ωραίο άντρα.

O Πέτρος στο first Dates

Το κοινό τους παρελθόν πίσω από την μπάρα έσπασε αμέσως τον πάγο, με την Αναστασία να προτείνει χιουμοριστικά στον Τάσο να βγει στη σύνταξη για να αναλάβουν οι δυο τους.

Aναστασία First Dates

Ωστόσο, η χαλαρή κουβέντα στο First Dates πήρε απρόσμενη τροπή όταν εκείνη τον ρώτησε την ηλικία του. Εκείνος της απάντησε πως είναι «30», για να διευκρινίσει λίγο αργότερα πως δεν είναι ακριβώς 30 αλλά ότι γίνεται σε έναν μήνα. Η Αναστασία μεταξύ σοβαρού και αστείου του ανέφερε πως της είπε ψέματα με εκείνον να λέει αργότερα στο booth πως εκείνη μπήκε στη συζήτηση πιο επιθετικά απ’ ότι εκείνος.

Δείτε το First Dates

