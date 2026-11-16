Μενεγάκη: «Από την τηλεόραση εισέπραξα πολλή αγάπη και πολλά χρήματα»

Όσα είπε στον Δήμο Βερύκιο για τη φημολογούμενη επιστροφή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη συναντήθηκε τυχαία με τον Δήμο Βερύκιο στην Κηφισιά, όπου αντάλλαξαν αναμνήσεις.
  • Η Μενεγάκη δήλωσε ότι αισθάνεται πλήρης από την τηλεοπτική της πορεία, τόσο προσωπικά όσο και οικονομικά.
  • Ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση, παρά τις φήμες.
  • Τόνισε ότι από την τηλεόραση εισέπραξε πολλή αγάπη και χρήματα, αλλά απολαμβάνει τη ζωή της και χωρίς αυτήν.
  • Ο Βερύκιος εξέφρασε τη χαρά του που είδε τη Μενεγάκη και την χαρακτήρισε εντυπωσιακή.

Μια ευχάριστη, απρογραμματίστη συνάντηση με την Ελένη Μενεγάκη στην Κηφισιά είχε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Δήμος Βερύκιος.

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Ο γνωστός δημοσιογράφος μετέφερε στην εκπομπή Happy Day όσα συζήτησε με την παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της αναφορικά με την επιστροφή της στην τηλεόραση.

«Είδα τυχαία τη Μενεγάκη στην Κηφισιά. Αγκαλιές, φιλιά, αλληλοφιλοφρονήσεις. Μας έβλεπαν οι πελάτες του καταστήματος με φωτισμένα πρόσωπα να κάνουμε σαν μικρά παιδιά, γιατί θυμηθήκαμε διάφορα, αναπολούσαμε μνήμες του παρελθόντος, του Κοντομηνά… όχι για τα λεφτά του αλλά για την αρχοντιά του», ανέφερε ο Δήμος Βερύκιος.

Ελένη Μενεγάκη: Η ξεκάθαρη απάντηση για τη φημολογούμενη επιστροφή της στην τηλεόραση

Ελένη Μενεγάκη: Η ξεκάθαρη απάντηση για τη φημολογούμενη επιστροφή της στην τηλεόραση 

Στη συνέχεια, μετέφερε τα λόγια της Ελένης Μενεγάκη σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις φήμες που κατά καιρούς τη θέλουν να επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η παρουσιάστρια τού ξεκαθάρισε ότι αισθάνεται πλήρης από την τηλεοπτική της πορεία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

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«Μου είπε “εγώ, Δήμο μου, ξέρεις ότι το πέρασμά μου από την τηλεόραση στέφθηκε όχι μόνο με ηθική αναγνώριση αλλά και οικονομικά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Και γι’ αυτόν τον λόγο μην ακούς αυτά τα πράγματα για την επιστροφή μου”».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος, η Ελένη Μενεγάκη τού μίλησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση για όσα αποκόμισε από τα χρόνια της στην τηλεόραση, τονίζοντας ότι απολαμβάνει εξίσου, αν όχι περισσότερο, τη ζωή της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.

«“Δόξα τω Θεώ, από το πέρασμά μου στην τηλεόραση ευτύχησα να εισπράξω πολλή αγάπη και πολλά χρήματα. Πέρασα καλά στα χρόνια της τηλεόρασης, περνάω καλύτερα τώρα και χωρίς αυτήν”, μου είπε», κατέληξε ο δημοσιογράφος.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του που είδε από κοντά την Ελένη Μενεγάκη, η οποία -όπως σχολίασε- ήταν εντυπωσιακή ακόμα και άβαφη, ενώ παραδέχτηκε πως είναι από αυτούς που θα ήθελαν και περιμένουν να τη δουν ξανά στο γυαλί.

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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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