Οι 10 πιο αγχωτικές πόλεις του κόσμου - Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα

Η λίστα με το Top 10 - Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης

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Πηγή: Φωτογραφία pexels (Laura Tancredi)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Υόρκη είναι η πιο αγχωτική πόλη του κόσμου με βαθμολογία 7,56.
  • Ακολουθούν το Δουβλίνο (7,55) και η Πόλη του Μεξικού (7,38).
  • Η Αθήνα κατατάσσεται 7η με βαθμολογία 7,23, κοντά στο Μιλάνο και το Σάο Πάολο.
  • Η αξιολόγηση βασίζεται σε παράγοντες όπως χρόνος μετακίνησης, κόστος ζωής, υγειονομική περίθαλψη, εγκληματικότητα και ατμοσφαιρική ρύπανση.
  • Η έρευνα διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2025, εξετάζοντας 170 πόλεις.

Ποιες πόλεις του κόσμου κάνουν την καθημερινότητα των κατοίκων τους πιο αγχωτική; Διεθνής έρευνα εξέτασε 170 πόλεις, αξιολογώντας παράγοντες όπως οι μετακινήσεις, το κόστος ζωής, η υγειονομική περίθαλψη, η εγκληματικότητα και η ατμοσφαιρική ρύπανση, καταρτίζοντας τη λίστα με τις πιο αγχωτικές.

Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις στον κόσμο - Πού βρίσκεται η Αθήνα

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Υόρκη, με βαθμολογία 7,56 στα 10, ενώ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής το Δουβλίνο με 7,55. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Πόλη του Μεξικού, η οποία συγκέντρωσε 7,38 βαθμούς. 

Η Αθήνα βρίσκεται στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με βαθμολογία 7,23 στα 10. Μάλιστα, καταγράφει μικρή διαφορά από το Μιλάνο, που βρίσκεται στην έκτη θέση, αλλά και από το Σάο Πάολο, το οποίο ακολουθεί στην όγδοη. 

Η λίστα με τις 10 πιο αγχωτικές πόλεις του κόσμου 

Ακολουθεί η λίστα, όπως διαμορφώθηκε από την έρευνα της Remitly και παρουσιάστηκε από το Visual Capitalist. 

  • Νέα Υόρκη, ΗΠΑ – 7,56 
  • Δουβλίνο, Ιρλανδία – 7,55 
  • Πόλη του Μεξικού, Μεξικό – 7,38 
  • Μανίλα, Φιλιππίνες – 7,34 
  • Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – 7,25 
  • Μιλάνο, Ιταλία – 7,25 
  • Αθήνα, Ελλάδα – 7,23 
  • Σάο Πάολο, Βραζιλία – 7,14 
  • Τορίνο, Ιταλία – 6,90 
  • Καλκούτα, Ινδία – 6,89 

Πώς διαμορφώθηκε η λίστα - Τα κριτήρια  

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πέντε βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων: 

  • Χρόνος μετακίνησης: Πόσος χρόνος απαιτείται κατά μέσο όρο για μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων. 
  • Κόστος διαβίωσης: Οι τιμές βασικών αγαθών, μεταφορών και υπηρεσιών. 
  • Υγειονομική περίθαλψη: Η ποιότητα και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 
  • Εγκληματικότητα: Το επίπεδο ασφάλειας και η αντίληψη των κατοίκων για την εγκληματικότητα. 
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η ποιότητα του αέρα στις πόλεις. 

Ενδεικτικά, στην Αθήνα, μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων απαιτεί κατά μέσο όρο 31 με 32 λεπτά, ενώ στην Καλκούτα ο αντίστοιχος χρόνος ξεπερνά τα 34 λεπτά. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με στοιχεία που συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.  

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