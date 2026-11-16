Ποιες πόλεις του κόσμου κάνουν την καθημερινότητα των κατοίκων τους πιο αγχωτική; Διεθνής έρευνα εξέτασε 170 πόλεις, αξιολογώντας παράγοντες όπως οι μετακινήσεις, το κόστος ζωής, η υγειονομική περίθαλψη, η εγκληματικότητα και η ατμοσφαιρική ρύπανση, καταρτίζοντας τη λίστα με τις πιο αγχωτικές.
Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις στον κόσμο - Πού βρίσκεται η Αθήνα
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Υόρκη, με βαθμολογία 7,56 στα 10, ενώ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής το Δουβλίνο με 7,55. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Πόλη του Μεξικού, η οποία συγκέντρωσε 7,38 βαθμούς.
Η Αθήνα βρίσκεται στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με βαθμολογία 7,23 στα 10. Μάλιστα, καταγράφει μικρή διαφορά από το Μιλάνο, που βρίσκεται στην έκτη θέση, αλλά και από το Σάο Πάολο, το οποίο ακολουθεί στην όγδοη.
Η λίστα με τις 10 πιο αγχωτικές πόλεις του κόσμου
Ακολουθεί η λίστα, όπως διαμορφώθηκε από την έρευνα της Remitly και παρουσιάστηκε από το Visual Capitalist.
- Νέα Υόρκη, ΗΠΑ – 7,56
- Δουβλίνο, Ιρλανδία – 7,55
- Πόλη του Μεξικού, Μεξικό – 7,38
- Μανίλα, Φιλιππίνες – 7,34
- Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – 7,25
- Μιλάνο, Ιταλία – 7,25
- Αθήνα, Ελλάδα – 7,23
- Σάο Πάολο, Βραζιλία – 7,14
- Τορίνο, Ιταλία – 6,90
- Καλκούτα, Ινδία – 6,89
Πώς διαμορφώθηκε η λίστα - Τα κριτήρια
Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πέντε βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων:
- Χρόνος μετακίνησης: Πόσος χρόνος απαιτείται κατά μέσο όρο για μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων.
- Κόστος διαβίωσης: Οι τιμές βασικών αγαθών, μεταφορών και υπηρεσιών.
- Υγειονομική περίθαλψη: Η ποιότητα και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
- Εγκληματικότητα: Το επίπεδο ασφάλειας και η αντίληψη των κατοίκων για την εγκληματικότητα.
- Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η ποιότητα του αέρα στις πόλεις.
Ενδεικτικά, στην Αθήνα, μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων απαιτεί κατά μέσο όρο 31 με 32 λεπτά, ενώ στην Καλκούτα ο αντίστοιχος χρόνος ξεπερνά τα 34 λεπτά.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με στοιχεία που συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.