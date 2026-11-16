RESTART - Είδαμε την παράσταση με τον Πέτρο Λαγούτη

Διαδραστικό χιούμορ αλά γαλλικά στο Θέατρο Συγγρού 33

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.26 , 11:08 Καινούργιου: Η Ξένια έχει στιλ από κούνια! Η γλυκιά στιγμή μπαμπά και κόρης
16.11.26 , 11:03 Οι ευχές και τα πειράγματα της Ζήνας Κουτσελίνη στον Ανδρέα Ζωίτσα
16.11.26 , 11:03 Κολωνός: Ξανά στο εδώλιο οι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση της 12χρονης
16.11.26 , 10:59 RESTART - Είδαμε την παράσταση με τον Πέτρο Λαγούτη
16.11.26 , 10:28 Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
16.11.26 , 10:21 «Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία
16.11.26 , 10:09 Φαίη Ξυλά σε Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δε νομίζω να παντρευόμουν ξανά»
16.11.26 , 10:01 Πανελλαδική απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
16.11.26 , 09:59 Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία
16.11.26 , 09:54 Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
16.11.26 , 09:46 Μπήλιου: «Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη οι πιο απαιτητικές μέρες της εβδομάδας»
16.11.26 , 09:22 17 Νοεμβρίου - Επέτειος Πολυτεχνείου: Γιατί είναι αργία για τα σχολεία
16.11.26 , 09:21 Μπόμπα για Τανιμανίδη: «Έχει τόσο ωραίο κορμί που δεν πρέπει να το κρύβει»
16.11.26 , 09:18 ΑΑΔΕ: Έως 3.000 ευρώ σε όσους καταγγέλλουν φοροδιαφυγή
16.11.26 , 09:16 Καιρός τύπου Π φέρνει βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Άλλαξαν ξανά τα δεδομένα για Ντόρσεϊ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία
Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι
Ηράκλειο: «Ήμουν για λίγα λεπτά στην τουαλέτα», είπε η μητέρα του βρέφους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δείτε όσα είπε η Αντιγόνη Δρακουλάκη με αφορμή τον ρόλο της στην παράσταση RESTART

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν θέλετε να δείτε μια παράσταση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα κι εν μέρει σας στέφει... πρωταγωνιστές, το RESTART στο Θέατρο Συγγρού 33 είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε. Βασισμένο στη γαλλική και βραβευμένη επιτυχία L'embarras du choix των Sébastien Azzopardi και Sacha Danino, το έργο με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Λαγούτη συνδυάζει το αβίαστο γέλιο με μια έξυπνη, παιχνιδιάρικη διάθεση από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

RESTART - Είδαμε την παράσταση με τον Πέτρο Λαγούτη

Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Βάνας Πεφάνη, ο Πέτρος Λαγούτης υποδύεται τον Μαξ, έναν 40άρη που συνειδητοποιεί ότι η ζωή του έχει γίνει τόσο προβλέψιμη και «βολική», που μοιάζει περισσότερο με αυτόματο πιλότο παρά με όνειρο. Κάπου εκεί, η ιστορία πατάει «pause» κι ο Μαξ στρέφεται στο κοινό: «Εσείς τι λέτε; Να μείνει στη δουλειά του ή να τα τινάξει όλα στον αέρα;». Στη συνέχεια, σειρά παίρνουν τα... γκομενικά του. 

Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τον χωρισμό του: «Γίνεται πάντα για καλό»

RESTART: Ο «Μαξ» Πέτρος Λαγούτης με τη «Λένα» Αντιγόνη Δρακουλάκη

RESTART: Ο «Μαξ» Πέτρος Λαγούτης με τη «Λένα» Αντιγόνη Δρακουλάκη

Κάθε βράδυ, λοιπόν, η πλοκή γράφεται επί τόπου ανάλογα με τα «θέλω» (και τις παραξενιές) της πλατείας. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δε βλέπεις την ίδια παράσταση δύο φορές, με το κοινό να μετατρέπεται σε... συνένοχο των αποφάσεων του ήρωα. Το «παιχνίδι» αυτό με το κοινό, είναι σίγουρα πολύ πολύ απολαυστικό κι αστείο.  

Αντιγόνη Δρακουλάκη στο Star.gr: «Ο γιος μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής»

Με το χιούμορ να επικρατεί, αλλά ακόμα και στις λιγοστές δραματικές σκηνές, ο Πέτρος Λαγούτης ξεδιπλώνει πλήρως το ταλέντο του στον ρόλο ενός ανθρώπου της διπλανής πόρτας, όπου όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Διαθέτει την απαραίτητη αμεσότητα και χιουμοριστική ετοιμότητα για να διαχειριστεί τις απρόβλεπτες αντιδράσεις του κοινού χωρίς να χάνει τον ρυθμό του.

RESTART: Το καστ της παράστασης με τη Βάνα Πεφάνη

RESTART: Το καστ της παράστασης με τη Βάνα Πεφάνη

Δίπλα του οι: Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου και Βασίλης Αφεντούλης αποδεικνύονται πανέτοιμοι σε κάθε «στροφή» της ιστορίας, βγάζοντας μια αξιοζήλευτη φρεσκάδα. Ξεχωριστή θέση στην παράσταση κατέχει ο Ιάσονας Παπαματθαίου ως πιο... τρελός ροκάς που μάλιστα, τραγουδάει live, δίνοντας επιπλέον παλμό στην παράσταση. Εξαρετική, αν θέλετε πιο... νεανική προσθήκη η Αριάδνη Δάρρα που -στην κυριολεξία- σε βάζει στη θέση σου κι έχει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στην πλοκή!

RESTART: Ο Πέτρος Λαγούτης... ροκάρει με τον Ιάσονα Παπαματθαίου

RESTART: Ο Πέτρος Λαγούτης... ροκάρει με τον Ιάσονα Παπαματθαίου

Η αγαπημένη Βάνα Πεφάνη υπογράφει μια ευρηματική σκηνοθεσία με καταιγιστικό ρυθμό και χειρουργικό timing, στοιχεία απολύτως απαραίτητα σε μια σύγχρονη κωμωδία. Αξιοποιώντας κάθε σπιθαμή της σκηνής, ενορχηστρώνει τις γρήγορες εναλλαγές των σκηνών, καθοδηγεί τους ηθοποιούς με σιγουριά και καλλιεργεί μια ζωντανή, άμεση διάδραση με την πλατεία. Η μετάφραση ανήκει στον Αντώνη Γαλέο. 

Χωρίς δεύτερη σκέψη, το RESTART είναι μια έξυπνη κι άκρως ψυχαγωγική πρόταση που ξεφεύγει από τα στερεότυπα. Με μια λογική του «τι θα γινόταν αν...», σε αφήνει με μια γλυκιά, αισιόδοξη διάθεση κι ένα μεγάλο χειροκρότημα στο τέλος από το κοινό-πρωταγωνιστή!

RESTART - Είδαμε την παράσταση με τον Πέτρο Λαγούτη

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρρα

ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 33
Λεωφόρος Συγγρού 33, Αθήνα

Συντελεστές

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης 
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης
Κινησιολογία: Μαριέλα Νέστορα
Video art - φωτογραφίες: Λουκάς Ζιάρας
Βοηθός σκηνοθέτριας: Αριάδνη Δάρρα
Επικοινωνία: Σαπφώ Ματσιώρη  
Παραγωγή: THEATER ART COMPANY

Παραστάσεις: Τετάρτη στις 19.30, Πέμπτη - Παρασκευή  στις 21.00, Σάββατο στις 18.00 και 21.00, Κυριακή στις 19.30

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 20€, φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65: 17€, ΑΜΕΑ : 15€ 

Προπώληση:  www.more.com/gr-el/tickets/theater/restart/ σε όλα τα καταστήματα PUBLIC και στο ταμείο του θεάτρου πριν την παράσταση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
RESTART
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
 |
ΣΥΓΓΡΟΥ 33
 |
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗ
 |
ΒΑΝΑ ΠΕΦΑΝΗ
 |
ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
 |
ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΑΡΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τέλειος Φόνος
Εξοδος
«Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία
Χριστουγεννιάτικος Κόσμος Σταύρος Νιάρχος
Εξοδος
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο «Σταύρος Νιάρχος» ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου
Kwoon: Ο συγκλονιστικός Sandy Lavallart μάγεψε το κοινό στο AN Club
Εξοδος
Kwoon: Ο συγκλονιστικός Sandy Lavallart μάγεψε το κοινό, στο AN Club
Ρεμπέτισσες Ψυχές
Εξοδος
«Ρεμπέτισσες Ψυχές», για δεύτερη χρονιά, κάθε Σάββατο στο «Αγγέλων Βήμα»
Μποφίλιου Θέατρο Άλσος
Εξοδος
«Άκου να δεις»: Με την Νατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη
«Να σου πω μια ιστορία» στο Studio Μαυρομιχάλη
Εξοδος
Πάμε Θέατρο; «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι για 6η χρονιά
Release Athens Sombr
Εξοδος
Το Release Athens υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2027
Μενιδιάτης, Ανδρομάχη Μαύρος Στο THEAMA
Εξοδος
Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Μαύρος απογειώνουν τα βράδια μας στο THEAMA
Θοδωρής Φέρρης
Εξοδος
Θοδωρής Φέρρης: Το ξεχωριστό δώρο στους θαυμαστές του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top