Δείτε όσα είπε η Αντιγόνη Δρακουλάκη με αφορμή τον ρόλο της στην παράσταση RESTART

Αν θέλετε να δείτε μια παράσταση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα κι εν μέρει σας στέφει... πρωταγωνιστές, το RESTART στο Θέατρο Συγγρού 33 είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε. Βασισμένο στη γαλλική και βραβευμένη επιτυχία L'embarras du choix των Sébastien Azzopardi και Sacha Danino, το έργο με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Λαγούτη συνδυάζει το αβίαστο γέλιο με μια έξυπνη, παιχνιδιάρικη διάθεση από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Βάνας Πεφάνη, ο Πέτρος Λαγούτης υποδύεται τον Μαξ, έναν 40άρη που συνειδητοποιεί ότι η ζωή του έχει γίνει τόσο προβλέψιμη και «βολική», που μοιάζει περισσότερο με αυτόματο πιλότο παρά με όνειρο. Κάπου εκεί, η ιστορία πατάει «pause» κι ο Μαξ στρέφεται στο κοινό: «Εσείς τι λέτε; Να μείνει στη δουλειά του ή να τα τινάξει όλα στον αέρα;». Στη συνέχεια, σειρά παίρνουν τα... γκομενικά του.

RESTART: Ο «Μαξ» Πέτρος Λαγούτης με τη «Λένα» Αντιγόνη Δρακουλάκη

Κάθε βράδυ, λοιπόν, η πλοκή γράφεται επί τόπου ανάλογα με τα «θέλω» (και τις παραξενιές) της πλατείας. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δε βλέπεις την ίδια παράσταση δύο φορές, με το κοινό να μετατρέπεται σε... συνένοχο των αποφάσεων του ήρωα. Το «παιχνίδι» αυτό με το κοινό, είναι σίγουρα πολύ πολύ απολαυστικό κι αστείο.

Με το χιούμορ να επικρατεί, αλλά ακόμα και στις λιγοστές δραματικές σκηνές, ο Πέτρος Λαγούτης ξεδιπλώνει πλήρως το ταλέντο του στον ρόλο ενός ανθρώπου της διπλανής πόρτας, όπου όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Διαθέτει την απαραίτητη αμεσότητα και χιουμοριστική ετοιμότητα για να διαχειριστεί τις απρόβλεπτες αντιδράσεις του κοινού χωρίς να χάνει τον ρυθμό του.

RESTART: Το καστ της παράστασης με τη Βάνα Πεφάνη

Δίπλα του οι: Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου και Βασίλης Αφεντούλης αποδεικνύονται πανέτοιμοι σε κάθε «στροφή» της ιστορίας, βγάζοντας μια αξιοζήλευτη φρεσκάδα. Ξεχωριστή θέση στην παράσταση κατέχει ο Ιάσονας Παπαματθαίου ως πιο... τρελός ροκάς που μάλιστα, τραγουδάει live, δίνοντας επιπλέον παλμό στην παράσταση. Εξαρετική, αν θέλετε πιο... νεανική προσθήκη η Αριάδνη Δάρρα που -στην κυριολεξία- σε βάζει στη θέση σου κι έχει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στην πλοκή!

RESTART: Ο Πέτρος Λαγούτης... ροκάρει με τον Ιάσονα Παπαματθαίου

Η αγαπημένη Βάνα Πεφάνη υπογράφει μια ευρηματική σκηνοθεσία με καταιγιστικό ρυθμό και χειρουργικό timing, στοιχεία απολύτως απαραίτητα σε μια σύγχρονη κωμωδία. Αξιοποιώντας κάθε σπιθαμή της σκηνής, ενορχηστρώνει τις γρήγορες εναλλαγές των σκηνών, καθοδηγεί τους ηθοποιούς με σιγουριά και καλλιεργεί μια ζωντανή, άμεση διάδραση με την πλατεία. Η μετάφραση ανήκει στον Αντώνη Γαλέο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, το RESTART είναι μια έξυπνη κι άκρως ψυχαγωγική πρόταση που ξεφεύγει από τα στερεότυπα. Με μια λογική του «τι θα γινόταν αν...», σε αφήνει με μια γλυκιά, αισιόδοξη διάθεση κι ένα μεγάλο χειροκρότημα στο τέλος από το κοινό-πρωταγωνιστή!

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρρα

ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 33

Λεωφόρος Συγγρού 33, Αθήνα

Συντελεστές

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης

Κινησιολογία: Μαριέλα Νέστορα

Video art - φωτογραφίες: Λουκάς Ζιάρας

Βοηθός σκηνοθέτριας: Αριάδνη Δάρρα

Επικοινωνία: Σαπφώ Ματσιώρη

Παραγωγή: THEATER ART COMPANY

Παραστάσεις: Τετάρτη στις 19.30, Πέμπτη - Παρασκευή στις 21.00, Σάββατο στις 18.00 και 21.00, Κυριακή στις 19.30

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 20€, φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65: 17€, ΑΜΕΑ : 15€

Προπώληση: www.more.com/gr-el/tickets/theater/restart/ σε όλα τα καταστήματα PUBLIC και στο ταμείο του θεάτρου πριν την παράσταση.