Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τον χωρισμό του: «Γίνεται πάντα για καλό»

Δεν είναι σε σχέση εδώ και έναν χρόνο με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

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Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε για τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, αναφέροντας ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε.
  • Ανέφερε ότι διαχειρίζεται τη μοναχικότητα με ωριμότητα και ότι η εμπειρία του τον έχει βοηθήσει.
  • Ο χωρισμός έγινε με αμοιβαία κατανόηση και αγάπη, όπως τόνισε ο ηθοποιός.
  • Δηλώνει ότι στην προσωπική του ζωή είναι καλά και ότι όλα γίνονται για καλό.
  • Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Restart" στο θέατρο SYGGROU 33.

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε σε νέα του συνέντευξη για τη ζωή του μετά τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πλέον τη μοναχικότητα και τις αλλαγές στα προσωπικά του.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει περάσει αρκετός καιρός από τη στιγμή που οι δρόμοι τους χώρισαν, ενώ τόνισε πως, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, αισθάνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίζει πιο ώριμα τις νέες συνθήκες.

«Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο με τη μοναχικότητα. Έχει περάσει πολύς καιρός από τον χωρισμό μου πια, κοντεύει χρόνος. Είμαι πια μεγάλο παιδί, νομίζω ότι τα διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορώ να προχωράω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Happy Day.

λαγουτης

Σε παλαιότερη τοποθέτησή του, ο ηθοποιός είχε μιλήσει με θετικά λόγια για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σχέση τους, επισημαίνοντας πως ο χωρισμός έγινε με αμοιβαία κατανόηση και αγάπη.

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε», είχε δηλώσει.

Ο Πέτρος Λαγούτης με την πρώην σύντροφό του, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ / Φωτογραφία: NDP

Ο Πέτρος Λαγούτης με την πρώην σύντροφό του, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ / Φωτογραφία: NDP

Αυτή την περίοδο, ο Πέτρος Λαγούτης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Restart», η οποία ανεβαίνει στο θέατρο SYGGROU 33.

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ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
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HAPPY DAY
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