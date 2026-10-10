RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33

Με τον Πέτρο Λαγούτη, την Αντιγόνη Δρακουλάκη, την Κατερίνα Μάντζιου κ.ά.

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Μια ανατρεπτική κωμωδία των Sébastien Azzopardi και Sacha Danino (Σεμπαστιάν Αζοπαρντί και Σάσα Ντανίνο) που τιμήθηκε το 2022 στη Γαλλία, με τα Prix Molière (Βραβεία Μολιέρου) ως η καλύτερη κωμωδία της χρονιάς, παρουσιάζεται από τον Οκτώβριο στο ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 33 σε σκηνοθεσία της Βάνας Πεφάνη.

RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33

Το RESTART είναι μια κωμωδία για έναν άντρα που, στα σαράντα του, ανακαλύπτει ότι η ζωή που ζει, δεν είναι ακριβώς η ζωή που ονειρεύτηκε. 

Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Μαξ, παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο ζωές: τη συμβατική καθημερινότητα που τον αφοπλίζει και σε μια άλλη, εκείνη που γεννιέται από την επιθυμία  να ξεκινήσει ξανά. Όχι επειδή όλα έχουν αποτύχει, αλλά επειδή όλα έχουν γίνει επικίνδυνα ασφαλή. 

RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33

Ένα έργο για τις συνέπειες του κάθε «restart». Για τις ζωές που θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει, για τις επιλογές που μας καθορίζουν και για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που ονειρευόμαστε να ζήσουμε. 

Μια παράσταση γιορτή, παιχνίδι, ένα ρομαντικό ατύχημα. Το κοινό γελάει, ψηφίζει, συγκινείται, εμπλέκεται, σώζει, ανατρέπει και στο τέλος αναρωτιέται αν η ζωή του Μαξ είναι τελικά τόσο διαφορετική από τη δική του. 

Ένα θέατρο που δεν παριστάνει ότι είναι η ζωή….
Ένα θέατρο που αποκαλύπτει πόσο θέατρο είναι η ζωή μας!

RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΡΙΑΣ
Από τον Οκτώβριο, το Θέατρο SYGGROU 33 ανοίγει τις πόρτες του σε όλους όσοι θέλουν να κάνουν κάτι, που η κοινωνία μέχρι σήμερα τους επέτρεπε μόνο σε καφέδες, οικογενειακά τραπέζια και σχόλια κάτω από stories.  
Να αποφασίσουν για τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου...
Γι’ αυτό τον λόγο, αναζητούνται επειγόντως  άνθρωποι με άποψη.

Προϋπηρεσία: Αν έχετε πει έστω μία φορά τη φράση «εγώ στη θέση σου…», είστε απολύτως κατάλληλοι. Δε χρειάζεται εμπειρία. Δε χρειάζεται λογική. Δε χρειάζεται να έχετε πετύχει όσα θέλατε, στη δική σας ζωή. Παρακαλούνται οι θεατές να προσέρχονται με καθαρή γνώμη, φορτισμένο ένστικτο και σχετική ανευθυνότητα…

RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33

RESTART
Βασισμένο στο L’embarras du choix των Sébastien Azzopardi και Sacha Danino

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος.
Σκηνοθεσία – δραματουργική επεξεργασία: Βάνα Πεφάνη

RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρρα

Συντελεστές

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης,
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου,
Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης,
Κινησιολογία: Μαριέλα Νέστορα,
Video art – φωτογραφίες: Λουκάς Ζιάρας,
Βοηθός σκηνοθέτριας: Αριάδνη Δάρρα,
Επικοινωνία: Σαπφώ Ματσιώρη  
Παραγωγή: THEATER ART COMPANY.

Παραστάσεις:  
Τετάρτη στις 19.30, 
Πέμπτη -Παρασκευή  στις 21.00, 
Σάββατο στις 18.00 και 21.00
Κυριακή στις 19.30

Εισιτήρια:
Γενική είσοδος: 20€
Φοιτητικά, Ανέργων, Άνω των 65: 17€
ΑΜΕΑ : 15€ 
Early Bird: 15€

Προπώληση: www.more.com/gr-el/tickets/theater/restart/ σε όλα τα καταστήματα PUBLIC και στο ταμείο του θεάτρου πριν την παράσταση.
Πληροφορίες: 6983910091, 6972776991 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 33
Λεωφόρος Συγγρού 33, Αθήνα

Με Μετρό: Σταθμός «Συγγρού-Φιξ» και «Ακρόπολη» (Γραμμή 2, κόκκινη), 
5 λεπτά με τα πόδια. 
Με Τραμ: Στάση «Φιξ» (Γραμμή Τ6), δίπλα στον σταθμό του μετρό. 
Με Τρόλεϊ: Γραμμές 1, 5 και 15. 
Με Λεωφορείο: Γραμμές 040, 550, Α3, Χ80 κ.ά., στάση «Συγγρού-Φιξ». 
Με αυτοκίνητο: Δημόσιο πάρκινγκ στον σταθμό Συγγρού-Φιξ, δίπλα στο θέατρο 5 λεπτά με τα πόδια. 

*Το θέατρο διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

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ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
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