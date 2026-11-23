Καθώς τελειώνει ο Νοέμβριος, η συναυλιακή ατζέντα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει μια ιδιαίτερα πυκνή τοιχογραφία από ζωντανές εμφανίσεις και ενδιαφέρουσες συναντήσεις επί σκηνής: από την επετειακή σύμπραξη δύο εμβληματικών φωνών του ελληνικού τραγουδιού και τη νέα σκηνική επιστροφή γνώριμων δημιουργών έως τον αυτοσχεδιασμό της τζαζ, το σκοτεινό ηλεκτρονικό underground, τη σκωτσέζικη indie παράδοση και το πιανιστικό crossover που παντρεύει το κλασικό ρεπερτόριο με σύγχρονους ρυθμούς.

Ακολουθούν αναλυτικά, οι επιλογές του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις κατά τεκμήριο πολλές μουσικές εκδηλώσεις που παρουσιάζονται στις μουσικές σκηνές.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Νίκος Πορτοκάλογλου - Gazarte Original Stage

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συνεχίζουν από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου την κοινή σκηνική τους διαδρομή στο ανανεωμένο Gazarte Original Stage, σε μια σειρά εμφανίσεων που εγκαινιάζει τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του χώρου.

Η επέτειος της λειτουργίας του μουσικού χώρου συνδυάζεται με τη μακρά, καθιερωμένη και αναγνωρίσιμη στον ήχο τους πορεία των δύο σημαντικών αυτών μουσικών στο ελληνικό τραγούδι. Στη σκηνή τραγούδια και μελωδίες που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά, με την ερμηνευτική εξωστρέφεια της Πρωτοψάλτη θα συνυπάρξουν με τις προσωπικές δημιουργίες του Πορτοκάλογλου.

Στους συντελεστές της παράστασης περιλαμβάνονται ο Θωμάς Κοντογεώργης (ενορχηστρώσεις, πιάνο), ο Σάκης Αζάς (κιθάρα), ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος (τρομπόνι), ο Αλέξανδρος Ζουγανέλης (σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά), ο Μάριος Λαζ Ιωαννίδης (μπάσο, φωνητικά), ο Ηλίας Λαμπρόπουλος (βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά) και ο Κώστας Μυλωνάς (drums).

Μαρία Παπαγεωργίου - Σταυρός του Νότου, Κεντρική Σκηνή (Νέος Κόσμος, Αθήνα)

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για σειρά παραστάσεων κάθε Δευτέρα, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας από τον συγκεκριμένο χώρο και μετά από ένα καλοκαίρι όπου παρουσίασε το υλικό του άλμπουμ της «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος».

Η παράσταση διαμορφώνεται ως μια μουσική αφήγηση που συνδέει τα νεότερα τραγούδια της με παλαιότερα, αγαπημένα κομμάτια από τη διαδρομή της, εστιάζοντας στην ερμηνευτική ευελιξία και τη συναισθηματική αμεσότητα που χαρακτηρίζουν τις σκηνικές της εμφανίσεις.

Μαζί της εμφανίζονται οι μουσικοί Ευριπίδης Ζεμενίδης (κιθάρες, ενορχηστρώσεις), Γιώργος Θεοδωρόπουλος (πλήκτρα, μπάσο), Δημήτρης Τσόλης (τύμπανα) και ο Vahan Galystian στα πνευστά. Την ηχοληψία υπογράφει η Μαρία Κοζάρη, τους φωτισμούς ο Περικλής Μαθιέλλης, το stage management η Κάλλια Καρυάμη, τις φωτογραφίες ο Ακίμ Γιάννης Τσατσούλης και τη γραφιστική επιμέλεια της αφίσας ο Κωνσταντίνος Γεωργαντάς.

Σταμάτης Σπανουδάκης - Christmas Theater, Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Αθήνα)

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Ο αγαπημένος συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλιακή βραδιά τηνΤετάρτη 25 Νοεμβρίου στο Christmas Theater, πλαισιωμένος από πολυμελή ορχήστρα και χορωδία.

Το πλούσιο ιστορικό του συνθέτη εκτείνεται σε περισσότερους από πενήντα προσωπικούς δίσκους από την εμφάνισή του στη δισκογραφία, με ιδιαίτερη διαδρομή στη σύζευξη βυζαντινών αναφορών, κλασικής γραφής και ροκ στοιχείων.

Ο διαλεκτός συνθέτης ιδιαίτερα εκλεκτικός στις εμφανίσεις του, επιμελείται προσεκτικά εκτελεσμένα μουσικά θεάματα σε θεματικές συναυλίες και σε χώρους όπως το Ηρώδειο και το Christmas Theater, συχνά με έμφαση σε ιστορικές επετείους και μορφές, επιφυλάσσοντας πάντοτε στο κοινό μία απολαυστική εμπειρία.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς εντάσσονται τόσο γνώριμες, δραματικές συνθέσεις του όσο και νέα έργα εμπνευσμένα από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Στη σκηνή τον πλαισιώνουν η πολυμελής ορχήστρα και χορωδία του, ενώ η προπώληση της διοργάνωσης πραγματοποιείται μέσω more.com και του χώρου.

Μάγδα Βαρούχα - Κλακάζ (Μοναστηράκι, Αθήνα)

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Η Μάγδα Βαρούχα θα εμφανισθεί στη σκηνή του Κλακάζ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας ένα ανανεωμένο πρόγραμμα στο οποίο δένονται αγαπημένα τραγούδια, προσωπικές δημιουργίες και διαφορετικές μουσικές αναφορές χωρίς στεγανά, συνδυάζοντας ακουστικά και ηλεκτρονικά στοιχεία.

Στη βραδιά της στο Κλακάζ στις 25 Νοεμβρίου θα τη συνοδεύσει επί σκηνής (όπως συνέβη στην προηγούμενη εμφάνισή της στις 11 Νοεμβρίου με την Παυλίνα Βουλγαράκη) η Έλενα Λεώνη, φέρνοντας διαφορετικές ερμηνευτικές αποχρώσεις, αυτοσχεδιασμούς και αναπάντεχες διασκευές στις μουσικές της Βαρούχα.

Στη σκηνή τη συνοδεύουν οι μουσικοί Δημήτρης Μπασδάνης (κιθάρες, programming), Γιώργος Κάστανος (πνευστά) και Μάνος Ναζλής (κρουστά, synths).

Belle & Sebastian - Floyd Live Music Venue (Γκάζι, Αθήνα)

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Το αξιόλογο σκωτσέζικο συγκρότημα Belle & Sebastian θα εμφανισθεί στο Floyd Live Music Venue την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του «If You're Feeling Sinister» (18 Νοεμβρίου 1996), παρουσιάζοντας ολόκληρο τον δίσκο επί σκηνής και ακολουθώντας ένα δεύτερο set με τραγούδια από όλη την πορεία τους.

Η μπάντα που σχηματίστηκε γύρω από τον Στιούαρτ Μέρντοχ στα μέσα της δεκαετίας του 1990 -μετά το ντεμπούτο «Tigermilk» και το «If You're Feeling Sinister»- διαμόρφωσε έναν αναγνωρίσιμο indie ήχο που συνδυάζει λυρικές μελωδίες, μελαγχολία, ρομαντισμό και χιούμορ, μέσα από δίσκους όπως τα «The Boy with the Arab Strap», «The Life Pursuit», «Write About Love», «Girls in Peacetime Want to Dance» και τον τελευταίο τους «Late Developers» (2023).

Οι δύο τούτοι δίσκοι κι ιδιαίτερα το «If You're Feeling Sinister» πλέον έχουν καταξιωθεί στο Πάνθεον της indie μουσικής κι αποτελούν μία από τις εμβληματικές αναφορές για την δεκαετία του ’90.

Eddie Dark - Floyd Live Music Venue (Αθήνα)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Ο Eddie Dark ανεβαίνει στη σκηνή του Floyd Live Music Venue το Σάββατο 28 Νοεμβρίου για τη μεγαλύτερη headline συναυλία της μέχρι σήμερα πορείας του, πλαισιωμένος από έναν ακόμη καλεσμένο επί σκηνής, που ανακοινώνεται την ίδια βραδιά.

Ξεκινώντας από το αθηναϊκό underground στις αρχές της δεκαετίας, διαμόρφωσε έναν ήχο ανάμεσα στο post-punk, το EBM, το electro και τη synthpop, συνδυάζοντας τον σαρκασμό και τη σκοτεινή αισθητική, μέσα από δουλειές όπως τα «Freakwave Cassette Vol. 1», «Λουλούδια», «DISKO-TERRORISTA» (2024) και το τρίτο του άλμπουμ TOUCH MY ELEKTRONIKS (2026, Inner Ear), με κομμάτια όπως τα «DISKO-TERRORISTA», «Κατακόμβες Καλιφόρνια», «Μαύρα Γυαλιά» και «Αντίχριστες Μέρες».

Η εμφάνιση έρχεται μετά από sold-out συναυλίες και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής.

Open Jazz Festival 2026 - Αποθήκη Δ (Θεσσαλονίκη)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου (στο πλαίσιο του τριημέρου 27-29 Νοεμβρίου)

Το Open Jazz Festival 2026 συνεχίζει τη διαδρομή του στην Αποθήκη Δ της Θεσσαλονίκης, αποτελώντας οργανική συνέχεια του φεστιβάλ τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής που ξεκίνησε το 1984 στη Θεσσαλονίκη με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Φλώρο Φλωρίδη και συγκαταλέγεται στα μακροβιότερα σχετικά θεσμικά γεγονότα στη χώρα.

Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 συναυλίες και 35 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές τάσεις της τζαζ, παρουσιάζοντας μπάντες που κινούνται από το κλασικό φάσμα του αυτοσχεδιασμού έως τη fusion, ενσωματώνοντας βαλκανικά στοιχεία, electronica και ήχους της Ανατολικής Μεσογείου.

Στους συντελεστές του προγράμματος περιλαμβάνονται το ΠράΞις Quartet (Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου, Φίλιππος Κωσταβέλης, Μιχάλης Καλκάνης, Λευτέρης Αγγουριδάκης), οι Tcha Limberger Trio & Engelbert Wrobel (με Dave Kelbie και Sébastien Girardot), το σχήμα των John Dikeman, Γιώτη Δαμιανίδη, Πέτρου Δαμιανίδη και Aleksandar Škorić, καθώς και οι Valia Calda (Sam Warner, Tyrone Isaac Stuart, Νίκος Ζιάρκας, Gaspar Sena, Θοδωρής Ζιάρκας). Διοργανωτής είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

LEVI.SCT - Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» (Αθήνα)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ο πιανίστας και δημιουργός LEVI.SCT (κατά κόσμον Levi Schechtmann), πραγματοποιεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026.

Η πορεία του γεννημένου στη Γερμανία το 1999 δεξιοτέχνη, περιλαμβάνει εμφανίσεις σε χώρους όπως το La Cigale στο Παρίσι, το Union Chapel στο Λονδίνο, το Elbphilharmonie στο Αμβούργο και το Flagey στις Βρυξέλλες, καθώς και τη διάκριση «Σύγχρονος Πιανίστας της Χρονιάς» στα βραβεία Pianote το 2025, ενώ το άλμπουμ του Classified Fusion συνδυάζει κλασικό ρεπερτόριο (Σοπέν, Ραχμάνινοφ, Αλμπένιθ) με hip-hop, house, jazz και salsa στοιχεία.

Στη σκηνή πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο LEVI.SCT στο πιάνο, παρουσιάζοντας το διαρκώς εξελισσόμενο συναυλιακό του concept.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ