Η Ελευθερία, η Βασιλική, η Αντιγόνη, η Μελίνα, η Έσμα, η Πηνελόπη, η Αραμάτα, η Μαρίνα. Οκτώ ονόματα μέσα σε έναν μακρύ και τραγικό κατάλογο. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική καταγραφή, 17 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από γυναικοκτονίες στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Πίσω από κάθε όνομα υπάρχει μια ζωή που διακόπηκε βίαια και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται η επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Γυναικοκτονία: δόκιμος νομικός όρος ή κοινωνιολογικός; – Βία κατά γυναικών» με πρωτοβουλία του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών – ICPS και της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών.

Την παρουσίαση της εσπερίδας αναλαμβάνει η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Star Channel, Άννα Σταματιάδου.

Δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, εγκληματολόγοι και δημοσιογράφοι συμμετέχουν σε τρία θεματικά πάνελ, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, την απονομή δικαιοσύνης, την πρόληψη και την προστασία των γυναικών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 20:30, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής), Σταδίου 13.

Γιατί πίσω από κάθε γυναικοκτονία δεν υπάρχει απλώς ένας αριθμός. Υπάρχει μια γυναίκα που δεν πρόλαβε να ζήσει. Και η επόμενη πρέπει να σωθεί.