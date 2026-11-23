Την Κατερίνα Πεφτίτση γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της το 2019 στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μόδας GNTM, ενώ το 2024 συμμετείχε και στην εκπομπή My Style Rocks.

Είναι 33 χρόνων, δημιουργός περιεχομένου στα social media, plus-size μοντέλο, make-up artist και ηθοποιός. Πρόσφατα, η πρώην παίκτρια του GNTM ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, δημοσιεύοντας στα social media υπέροχες φωτογραφίες και γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «New chapter is coming… Ps: τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι... Σε περιμένουμε #οικογένεια και νονός ο @c_terzopoylos καιιι νονά @alikh_theodorou », αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο και τους νονούς του παιδιού που περιμένει.

Η Κατερίνα Πεφτίτση κατάγεται από την Κατερίνη έχει σπουδάσει υποκριτική και αισθητική. Έχει πάρει το πρώτο βραβείο σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό μακιγιάζ και εργάζεται ως makeup artist.

Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη ζωγραφική, το τραγούδι και τον χορό. Έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε ένα διαφημιστικό για εταιρεία δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η επαφή της με τον χώρο της μόδας ξεκίνησε, επειδή «ζήλευε» τα μοντέλα που έβαφε στα παρασκήνια των fashion shows.

Η Κατερίνα Πεφτίτση σε επίδειξη μόδας το 2019 / Φωτογραφία: NDP

Δείτε την audition της Κατερίνας Πεφτίτση στο GNTM:

Υπενθυμίζουμε ότι η Κατερίνα Πεφτίτση είχε αποχωρήσει στην πρώτη δοκιμασία αποχώρησης μέσα στο σπίτι του GNTM 2019 (μαζί με την Πόπη Γαλέτσα), καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις της τελικής 24άδας.

Αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, της δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψει στο διαγωνισμό, δίχως όμως να καταφέρει να παραμείνει στο GNTM.

Η Κατερίνα Πεφτίτση βρίσκεται σε σχέση με τον ηθοποιό Ανδρέα Γιαννακούλα, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ηρακλή Πολίτη στην τηλεοπτική σειρά «Ταμπού», ανακοινώνοντας ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», η Κατερίνα Πεφτίτση μίλησε πρώτη φορά για την εγκυμοσύνη της και αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε την χαρμόσυνη είδηση στον σύντροφό της:

«Στην αρχή τρόμαξα όταν κατάλαβα ότι είμαι έγκυος, γιατί κοινωνικά δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να το διαχειριστώ όλο αυτό. Είναι ο πρώτος ο τρόμος του μπορώ να αντεπεξέλθω; Θα του λείψει κάτι; Μπορώ να παρέχω; Θα είμαι σωστή σε αυτά που θα πω; Θα το πνίξω; Όλα αυτά περνάνε από το κεφάλι σου εκείνη τη στιγμή και λίγο τρομάζεις», είπε η ηθοποιός και make up artist, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση στο σύντροφό της.

«Με τον σύντροφό μου ήμασταν καλοκαίρι μαζί διακοπές οπότε του λέω θα πάμε να πάρουμε ένα τεστ, γιατί είχα δει ένα όνειρο. Δεν είχα κάποια καθυστέρηση ή κάτι. Οπότε του λέω σήκω, πάμε να πάρω να κάνω ένα τεστ. Πάμε, κάνω το τεστ και βλέπω ότι είμαι έγκυος, οπότε το μάθαμε μαζί». Τέλος, για το φύλο του μωρού, η Κατερίνα Πεφτίτση είπε ότι: «Είμαι πέντε μηνών. Το φύλο θα το μάθετε όταν κάνουμε gender reveal».