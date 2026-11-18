Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/11) ο Χρήστος Κούτουλας, λίγες μετά την αποχώρησή του από το GNTM 7.

Το νεαρό μοντέλο, που είδε την πόρτα της εξόδου από τον διαγωνισμό μόδας του Star μετά τη δοκιμασία της βικτωριανής εποχής, μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη για την εμπειρία του, εξήγησε τι έφταιξε και έπεσε η απόδοσή του, ενώ απάντησε και για τις «κλίκες» μέσα στο σπίτι.

Ο Χρήστος δεν κατάφερε να μπει στην τελική 8άδα του GNTM 7

Ο λόγος που έπεσε η απόδοσή του στο παιχνίδι

Όπως παραδέχθηκε ο Χρήστος, ο εγκλεισμός και η αποχώρηση των κοντινών του προσώπων από το σπίτι του GNTM επηρέασαν καθοριστικά την ψυχολογία και την πορεία του στις τελευταίες φωτογραφίσεις:

«Είχα μπει με κίνητρο να φτάσω μέχρι το τέλος. Δηλαδή, ό,τι κάνω θέλω να το κάνω τέλεια. Απλώς στην πορεία δεν είχα υπολογίσει τον παράγοντα ότι θα ήμασταν κλεισμένοι μέσα, τον παράγοντα ότι δεν θα είχα κάποιον να επικοινωνήσω. Η παρέα μου σιγά σιγά έφευγε, όπως ο Νικολόζι που ήμασταν πολύ κοντά και από πριν. Αντικειμενικά πιστεύω πως αυτό με επηρέασε. Βλέποντας και την πορεία μου, με το που έφυγε ήμουν αρκετά κάτω».

Οι «κλίκες» και τα συνεχόμενα ντισαβαντάζ

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει αν υπήρχαν κλίκες στον διαγωνισμό και κατά πόσο τον επηρέασαν ψυχολογικά τα συνεχόμενα ντισαβαντάζ που δεχόταν στις δοκιμασίες:

«Εντάξει, δεν θεωρώ πως με επηρέασαν ψυχολογικά. Σίγουρα πιο πολύ με επηρέασε το ότι έπαιρνα ντισαβαντάζ συνεχώς. Δεν το βλέπω έτσι. Γιατί κι εγώ, για παράδειγμα, στους φίλους μου, όπως ήταν ο Νικολόζι, ο Κρις, η Anastazja, δεν θα έδινα ποτέ ντισαβαντάζ. Οπότε, χαρακτηρίζοντας αυτούς "κλίκα", θα μπορούσα να χαρακτηρίσω κι εμάς».

GNTM Χρήστος: Η αλήθεια για τα ντισαβαντάζ και τις κλίκες

Ποιο μοντέλο θα ήθελε να αποχωρήσει στη θέση του;

Κλείνοντας, ο Χρήστος απάντησε με ειλικρίνεια για το ποιον συμπαίκτη του θα ήθελε να δει να αποχωρεί αντί για εκείνον, ξεκαθαρίζοντας πως η επιλογή του θα είχε καθαρά στρατηγικό χαρακτήρα:

«Σίγουρα πιστεύω θα έβγαζα έξω κάποιον σαν τον Ακύλλα. Τον αγαπώ πολύ, έξω θα κάναμε πολύ παρέα. Απλά μέσα στο παιχνίδι ήταν όντως δυνατός, οπότε θα μου έκανε λίγο πιο εύκολο το πλάνο».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»