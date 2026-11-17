Ο Ακύλλας νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας έδωσε το disadvantage στον Χρήστο , ο οποίος κλήθηκε να ισορροπήσει και να φωτογραφηθεί καθιστός μέσα στο κανό, στη λίμνη Ναϊάδα του Πάρκου Τρίτση.
Χρήστος GNTM 7
Ο διαγωνιζόμενος μπορεί αρχικά να είχε πει πως θα ήταν εύκολο να φωτογραφηθεί καθιστός όμως τελικά στην πράξη δυσκολεύτηκε.
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Ο περιορισμός των κινήσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός, καθώς ο διαγωνιζόμενος δυσκολευόταν να βρει τα πατήματά του και να αποδώσει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Μάλιστα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε χαρακτηριστικά τη δυσκολία του, αναφέροντας πως «τον έχει καταπιεί το disadvantage και το έχει πάρει όλο μέσα του».
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