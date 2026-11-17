Ένταση σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής.

Τα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας στο κεφάλι, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε δύο νέες προσαγωγές. Η ένταση εκδηλώθηκε κοντά στην Πανόρμου, όπου ομάδες ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις εκτοξεύοντας πέτρες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, επιχειρώντας να διαλύσουν τις ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Ένταση στο μετρό «Αμπελοκήπων» - Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία

Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη για αρκετή ώρα, καθώς άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδο απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, τα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια απομακρύνθηκαν από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κινήθηκαν προς την περιοχή των Εξαρχείων.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στο εσωτερικό του σταθμού του μετρό «Αμπελόκηποι», όπου αστυνομικές δυνάμεις καταδίωξαν άτομα που φέρονται να είχαν συμμετάσχει στα επεισόδια. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν επιπλέον προσαγωγές.

Την ίδια ώρα, σταδιακά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Η κίνηση επανήλθε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πανεπιστημίου, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων και της πορείας.

Έχουν ανοίξει, με εντολή της ΕΛΑΣ, και όλοι οι σταθμοί του μετρό.

Τα περιστατικά στην Αλεξάνδρας ήρθαν να προστεθούν στην ένταση που είχε προηγηθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος, πριν και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Εκεί, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες, καδρόνια και γκαζάκι σε διμοιρία των ΜΑΤ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος, ενώ πραγματοποιήθηκαν εννέα προσαγωγές. Κατά την αστυνομική έρευνα κατασχέθηκαν τρία ξύλινα καδρόνια με αιχμηρές απολήξεις, καθώς και το γκαζάκι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Επεισόδια και στον Βόλο

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν και στο κέντρο του Βόλου. Λίγο πριν τη λήξη της πορείας, στην οδό Ιάσονος, ομάδα διαδηλωτών πέταξε μολότοφ, μπουκάλια και πέτρες στο οδόστρωμα, ενώ νωρίτερα έγραψε συνθήματα στα κατεβασμένα ρολά των τραπεζών και έσπασαν τζάμια καταστημάτων.