Άγνωστες λεπτομέρειες από το πρώτο ραντεβού της με τον Ανδρέα Παπανδρέου αποκάλυψε η Δήμητρα Λιάνη, περιγράφοντας μια βραδιά στο Καστρί που, όπως φαίνεται από την αφήγησή της, έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη της. Από το αναπάντεχο τηλεφώνημα του τότε πρωθυπουργού μέχρι την πρόσκληση για χορό και την προσπάθειά του να αφήσουν πίσω τους τις τυπικές προσφωνήσεις, η ίδια θυμήθηκε τις στιγμές που προηγήθηκαν της σχέσης τους.

Η διήγησή της στον Τάσο Τρύφωνος, σε εκπομπή του Alpha Κύπρου, έφερε ξανά στο προσκήνιο την αρχή μιας γνωριμίας που εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες σχέσεις της πολιτικής ζωής της χώρας.

Δήμητρα Λιάνη: Το τηλεφώνημα που δεν περίμενε και η πρόσκληση στο Καστρί

Όπως εξομολογήθηκε, η επικοινωνία από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί. Η έκπληξή της ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η πρώτη αντίδρασή της ήταν να χάσει κυριολεκτικά την ψυχραιμία της.

«Άκουσα "Παπανδρέου εδώ" και έπεσα κάτω από το κρεβάτι, τα έχασα. Το μόνο που δεν περίμενα ήταν τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό της χώρας».

Στη συνέχεια, ο τότε πρωθυπουργός τής πρότεινε να συναντηθούν το ίδιο βράδυ στην κατοικία του στο Καστρί, προκειμένου να πιουν ένα ποτό και να συζητήσουν. Η πρόσκληση έγινε δεκτή και έτσι πραγματοποιήθηκε η πρώτη τους προσωπική έξοδος.

Η Δήμητρα Λιάνη θυμήθηκε ότι έφτασε στη συνάντηση έχοντας έντονη αίσθηση σεβασμού απέναντι στον άνθρωπο που είχε απέναντί της. Η ατμόσφαιρα της βραδιάς, σύμφωνα με την περιγραφή της, ήταν πιο προσωπική από μια συνηθισμένη συνάντηση. Ο Παπανδρέου τής προσέφερε ουίσκι, επέλεξε μουσική και στη συνέχεια της πρότεινε να χορέψουν.

«Πάω στο Καστρί, του λέω "κ. Πρόεδρε", εγώ μιλούσα με σεβασμό και άγχος, ήταν Θεός τότε. Στο πρώτο ραντεβού μου βάζει λίγο ουίσκι, βάζει κάτι τραγουδάκια, μια μουσική και μου λέει "χορεύουμε;"»

Δήμητρα Λιάνη: «Δεν αφήνεις τα κύριε Πρόεδρε;»

Κατά τη διάρκεια του χορού, η Δήμητρα Λιάνη εξακολουθούσε να τον προσφωνεί με τον επίσημο τίτλο του. Εκείνος, αντίθετα, θέλησε να αλλάξει το κλίμα και να την κάνει να αισθανθεί πιο άνετα, ζητώντας της να περάσουν στον ενικό αριθμό.

Η ίδια περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την αμηχανία και τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωθε εκείνη τη στιγμή:

«Εμένα δεν πατούσαν τα πόδια μου στη γη, αρχίζει λίγο να με ακουμπάει κι εγώ να του λέω "κύριε Πρόεδρε" και εκείνος μου είπε "δεν αφήνεις τα κύριε Πρόεδρο να μιλάμε στον ενικό;" και πώς να μιλήσω στον ενικό που δεν το έκανα ποτέ, μου ήταν αδιανόητο».

Η σχέση τους ξεκίνησε το 1986, όταν εκείνος ήταν 67 ετών και εκείνη 31. Τρία χρόνια αργότερα, το 1989, παντρεύτηκαν, επισφραγίζοντας μια κοινή πορεία που απασχόλησε έντονα τη δημόσια ζωή.

