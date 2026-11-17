Έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην καλλιτεχνική του διαδρομή ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο ερμηνευτής Γιώργος Καριπίδης, ο οποίος με την βαθιά εξαιρετική και χαρακτηριστική φωνή του, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19:00, θα εμφανιστεί στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος», με τη μουσική συναυλία «Τα Ερωτικά Τραγούδια που Αγαπήσαμε».

Στην καλλιτεχνική του πορεία έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Γιώτα Νέγκα, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λευτέρης Πανταζής, η Λένα Ζευγαρά, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Βασίλης Δήμας, ο Λευτέρης Κιντάτος, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η Έλντα Πανοπούλου, η Βασιλική Νταντά και ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, μεταξύ άλλων.

Ξεχωριστή διάκριση αποτέλεσε η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνές μουσικό φεστιβάλ στο Pallati i Kongreseve των Τιράνων, με το τραγούδι «Μα έλα που ακόμα σ’ αγαπώ», που του έγραψαν ο σπουδαίος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ και ο ταλαντούχος ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ, καταφέρνοντας να βρεθεί ανάμεσα στους φιναλίστ, ξεχωρίζοντας μέσα από περισσότερες από 5.000 συμμετοχές.

Σημαντική υπήρξε και η τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νύχτα Στάσου», στο αφιέρωμα στη Λίτσα Διαμάντη, ως καλεσμένος των Χρήστου Νικολόπουλου, Λίνας Νικολακοπούλου, Μελίνας Ασλανίδου και Κώστα Μπαλαχούτη.

Στη συναυλία θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, δύο τραγούδια που του εμπιστεύτηκαν κορυφαίοι δημιουργοί: το «Βραχυκύκλωμα», που του εμπιστεύτηκε ο σπουδαίος ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ και το «Μα έλα που ακόμα σ’ αγαπώ»,που αναφέραμε και πάνω που του έγραψαν ο σπουδαίος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ και ο ταλαντούχος ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ.

Μαζί του θα εμφανιστούν οι ΘΑΝΟΣ ΤΖΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΡΑ, DIANA,ΒΙΚΥ ΚΑΡΝΕΖΗ αλλά και η ανερχόμενη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΑΠΑΚΗ, με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο ΒΙΚΥ ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ και μουσική επιμέλεια του ΜΠΑΜΠΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ.

Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Ξανθιώτη καλλιτέχνη, που συνεχίζει τη μουσική του διαδρομή με αξιόλογες συνεργασίες και νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου | 19:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος»

