Μόλις 2-3 μανταρίνια μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C

Τα μανταρίνια είναι από τα πιο αγαπημένα χειμερινά φρούτα. Μικρά, αρωματικά, εύκολα στο καθάρισμα και γεμάτα γλύκα, αποτελούν βασικό κομμάτι της διατροφής μας τους κρύους μήνες. Πόσα όμως μπορούμε να καταναλώνουμε καθημερινά και τιπς για τα οφέλη τους;

Τα σημαντικότερα οφέλη των μανταρινιών

Ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα: Όπως όλα τα εσπεριδοειδή, τα μανταρίνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Μόλις 2-3 μανταρίνια μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης, βοηθώντας τον οργανισμό να αμυνθεί απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά: Περιέχουν φλαβονοειδή (όπως η ναριγενίνη και η εσπεριδίνη) που προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, μειώνουν τη φλεγμονή και υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς. Καλή λειτουργία του εντέρου: Η σάρκα και οι λευκές ίνες τους είναι εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Βοηθούν στην καλή πέψη, καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα και προσφέρουν αίσθημα κορεσμού. Υγεία του δέρματος: Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο διατηρεί την επιδερμίδα ελαστική, νεανική και λαμπερή. Χαμηλές θερμίδες: Με περίπου 40-50 θερμίδες ανά μέτριο φρούτο, είναι το ιδανικό υγιεινό σνακ για όσους προσέχουν το βάρος τους.

Πόσα μανταρίνια μπορούμε να τρώμε την ημέρα;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η ιδανική ποσότητα είναι 2 έως 3 μανταρίνια την ημέρα.

Αν και είναι υγιεινά, η υπερβολική κατανάλωση (π.χ. πάνω από 6-8 την ημέρα) μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες:

Πεπτικές ενοχλήσεις: Λόγω των οξέων και των φυτικών ινών, η κατάποση πάρα πολλών μπορεί να προκαλέσει καούρες ή στομαχικές διαταραχές, ιδιαίτερα σε άτομα με ευαίσθητο στομάχι ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Πρόσληψη ζάχαρης: Περιέχουν φυσικά σάκχαρα (φρουκτόζη). Η αλόγιστη κατανάλωση ανεβάζει την ημερήσια πρόσληψη σακχάρων.

Καροτιναιμία: Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υπερβολική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε β-καροTένιο (όπως τα μανταρίνια και τα καρότα) μπορεί να δώσει στο δέρμα μια ελαφρώς κιτρινοωπή απόχρωση, η οποία πάντως είναι αβλαβής και υποχωρεί όταν μειωθεί η ποσότητα.

Τα μανταρίνια είναι ένας «θησαυρός» υγείας και γεύσης. Εντάξτε τα καθημερινά στη διατροφή σας απολαμβάνοντας 2 με 3 τεμάχια την ημέρα ως ενδιάμεσο σνακ, χωρίς να χρειάζεται να υπερβάλλετε για να αποκομίσετε όλα τα πολύτιμα συστατικά τους.