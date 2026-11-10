Συναισθηματική υπερφαγία: Γιατί ξεσπάμε στο φαγητό τις δύσκολες μέρες;

Η Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Δώρα Δάμα, εξηγεί στο Star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 14:18 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
10.11.26 , 14:12 Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»
10.11.26 , 14:00 Η Βίσση μπήκε στο στούντιο και ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
10.11.26 , 13:51 Αντι-βιώσιμες λύσεις, πολιτικές υποσχέσεις και μια κοινωνία που δεν αντέχει
10.11.26 , 13:37 Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία - Τουλάχιστον 12 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
10.11.26 , 13:34 «Σας αγαπώ, είστε μοναδικοί» - Συγκλονίζει ο Άλεξ μέσα από το νοσοκομείο
10.11.26 , 13:31 Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
10.11.26 , 13:29 Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
10.11.26 , 13:15 Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
10.11.26 , 13:07 CASH OR TRASH: Μια δημοπρασία παγώνει από την απρόσμενη σιωπή του Παγώνη
10.11.26 , 13:00 «Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
10.11.26 , 13:00 «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, για 2η σεζόν
10.11.26 , 12:49 Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
10.11.26 , 12:45 H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM
10.11.26 , 12:26 Πολυτεχνείο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια στις 17/11
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »
GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Η συναισθηματική υπερφαγία δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, χωρίς ενοχές

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γυρίζεις σπίτι μετά από μια απαιτητική ημέρα, νιώθεις κουρασμένος, πιεσμένος και το μόνο που θέλεις είναι να χαλαρώσεις. Χωρίς να πεινάς απαραίτητα, βρίσκεσαι μπροστά στο ψυγείο ή αναζητάς κάτι γλυκό ή αλμυρό. Και ενώ αρχικά θέλεις απλώς να φας κάτι, δυσκολεύεσαι να σταματήσεις. Είναι απλώς πείνα ή μήπως το φαγητό έχει γίνει ο τρόπος σου να διαχειρίζεσαι την ένταση της ημέρας;

Η Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Δώρα Δάμα, εξηγεί τι είναι η συναισθηματική υπερφαγία, γιατί εμφανίζεται και πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε.

Συναισθηματική υπερφαγία: Γιατί ξεσπάμε στο φαγητό τις δύσκολες μέρες;

Γιατί καταφεύγουμε στο φαγητό όταν είμαστε πιεσμένοι;

Το φαγητό δεν καλύπτει μόνο τη βιολογική ανάγκη της πείνας. Συχνά συνδέεται με την ευχαρίστηση, την επιβράβευση και την ανακούφιση.

Όταν βιώνουμε έντονο άγχος, στενοχώρια ή συναισθηματική εξάντληση, μπορεί να αναζητήσουμε στο φαγητό έναν εύκολο και άμεσο τρόπο αποφόρτισης. Ιδιαίτερα τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά μπορεί να μας προσφέρουν προσωρινή ευχαρίστηση. Έτσι, σταδιακά δημιουργείται ένας κύκλος: ένταση, κατανάλωση φαγητού, προσωρινή ανακούφιση και στη συνέχεια ενοχές ή απογοήτευση.

Πώς ξεχωρίζουμε τη σωματική από τη συναισθηματική πείνα;

Σωματική πείνα                                                                                       

  • Εμφανίζεται σταδιακά.
  • Μπορεί να ικανοποιηθεί με διαφορετικές επιλογές τροφίμων.
  • Υποχωρεί όταν επέλθει ο κορεσμός.
  • Συνδέεται με την ανάγκη του οργανισμού για ενέργεια.

Συναισθηματική πείνα

  • Εμφανίζεται συχνά ξαφνικά.
  • Συχνά συνοδεύεται από επιθυμία για ένα συγκεκριμένο τρόφιμο (π.χ. σοκολάτα, αλμυρά σνακ).
  • Μπορεί να συνεχίζεται ακόμη και μετά τον κορεσμό.
  • Μπορεί να συνδέεται με άγχος, στενοχώρια, κούραση ή ένταση.

Σημαντικό: Η επιθυμία για ένα γλυκό ή ένα αγαπημένο τρόφιμο δεν σημαίνει απαραίτητα συναισθηματική υπερφαγία. Σημασία έχει το συνολικό μοτίβο της διατροφικής συμπεριφοράς μας.

Συναισθηματική υπερφαγία: Γιατί ξεσπάμε στο φαγητό τις δύσκολες μέρες;

Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε;

Η αντιμετώπιση δεν ξεκινά με περισσότερους περιορισμούς ή αυστηρότερη δίαιτα. Αντίθετα, χρειάζεται να κατανοήσουμε τι μας οδηγεί σε αυτή τη συμπεριφορά.

Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε;

Μερικές απλές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν:

1.    Μην παραλείπεις γεύματα. Η ανεπαρκής πρόσληψη τροφής μέσα στην ημέρα μπορεί να εντείνει την πείνα το βράδυ.
2.    Αναγνώρισε τι πραγματικά αισθάνεσαι. Πριν φας, αναρωτήσου αν πεινάς ή αν προσπαθείς να διαχειριστείς το άγχος και την κούραση.
3.    Βρες τρόπους αποφόρτισης. Ένας περίπατος, ένα ζεστό ντους ή λίγη μουσική μπορούν να σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις.
4.    Απόφυγε τις αυστηρές απαγορεύσεις. Κανένα τρόφιμο δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από ενοχές ή χαρακτηρισμούς.
5.    Μην τιμωρείς τον εαυτό σου. Εάν φας περισσότερο ένα βράδυ, μην προσπαθήσεις να το αντισταθμίσεις με στέρηση την επόμενη ημέρα.

Όταν τα επεισόδια επαναλαμβάνονται ή υπάρχει απώλεια ελέγχου, η βοήθεια από εξειδικευμένο διαιτολόγο και επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι σημαντική.

Συναισθηματική υπερφαγία: Γιατί ξεσπάμε στο φαγητό τις δύσκολες μέρες;

Το φαγητό δεν είναι θέμα θέλησης!

Η συναισθηματική υπερφαγία δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, χωρίς ενοχές, και να μαθαίνουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας με διαφορετικούς τρόπους.

Γιατί δεν χρειάζεται κάθε δύσκολη ημέρα να τελειώνει μπροστά στο ψυγείο.

Δώρα Δάμα
BSc, MSc | Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Υψηλάντου 40, Άλιμος
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 |
ΔΩΡΑ ΔΑΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασκήσεις ισορροπίας και ενδυνάμωσης
Fitness
Η «άγνωστη» άσκηση που μας βοηθά να μεγαλώνουμε καλύτερα
Τα μυστικά του χαλαρωτικού μπάνιου
Fitness
The art of bath: Διώξε την κούραση της ημέρας με ένα χαλαρωτικό μπάνιο
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική άσκηση
Fitness
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική άσκηση που μειώνει την αρτηριακή πίεση
Banana Smoothie
Fitness
Μπανάνα ή μούρα στο smoothie; Μια νέα μελέτη σας δίνει την απάντηση
Πινκ Πονκ: Τα Οφέλη Του Παιχνιδιού
Fitness
Πινγκ - Πονγκ: Το ευχάριστο άθλημα που συμβάλει στη μακροζωία
Μέλι ή ζάχαρη
Fitness
Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;
Κάστανα βραστά ή ψητά
Fitness
Κάστανα βραστά ή ψητά: Ποια διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά
Κολλαγόνο και επιδεμρίδα
Fitness
Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εντάξεις το κολλαγόνο στη ρουτίνα σου;
Μεσογειακή Διατροφή
Fitness
Μεσογειακή Διατροφή: Το μυστικό της μακροζωίας και της ευεξίας
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top