Και οι δύο τρόποι παρασκευής διατηρούν σημαντικό μέρος της διατροφικής αξίας των κάστανων

Με τον ερχομό του φθινοπώρου, τα κάστανα έχουν την τιμητική τους. Ψημένα στη φωτιά, βραστά ή ως συστατικό σε γλυκές και αλμυρές συνταγές, αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές γεύσεις της εποχής. Πέρα όμως από τη νοσταλγική τους γεύση και το άρωμά τους, κρύβουν σημαντικά οφέλη για την υγεία και τη διατροφή μας.

Ένας διαφορετικός καρπός

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ξηρούς καρπούς, τα κάστανα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, κυρίως σύνθετους. Αυτό τα καθιστά μια καλή πηγή ενέργειας, ενώ οι φυτικές ίνες που περιέχουν συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στον καλύτερο κορεσμό.

Παράλληλα, αποτελούν πηγή βιταμίνης C, κάτι που δεν συναντάμε συχνά στους ξηρούς καρπούς. Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ έχει και αντιοξειδωτική δράση. Τα κάστανα περιέχουν επίσης κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία των μυών, του νευρικού συστήματος και τον ενεργειακό μεταβολισμό.

Ένα ακόμη πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν περιέχουν γλουτένη εκ φύσεως, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για άτομα με κοιλιοκάκη, όταν δεν υπάρχει επιμόλυνση κατά την επεξεργασία τους.

Βραστά ή ψητά; Ποια είναι η πιο υγιεινή επιλογή

Και οι δύο τρόποι παρασκευής διατηρούν σημαντικό μέρος της διατροφικής αξίας των κάστανων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές.

Τα βραστά κάστανα έχουν πιο μαλακή υφή και συγκρατούν περισσότερη υγρασία. Το βράσιμο, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υδατοδιαλυτών συστατικών, όπως η βιταμίνη C, τα οποία περνούν στο νερό.

Από την άλλη πλευρά, τα ψητά κάστανα έχουν πιο έντονη, γλυκιά γεύση και πιο συμπυκνωμένη υφή, καθώς χάνουν μέρος της υγρασίας τους. Η περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C επηρεάζεται επίσης από το ψήσιμο, χωρίς όμως να είναι δεδομένο ότι οι απώλειες είναι πάντα μεγαλύτερες από εκείνες του βρασμού.

Επομένως, δεν υπάρχει απόλυτος διατροφικός νικητής. Αν προτεραιότητα είναι η ευκολία στο ξεφλούδισμα, το βράσιμο αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Αν προτιμάμε την πιο χαρακτηριστική γεύση, το ψήσιμο έχει την τιμητική του.

Από τα ορεινά χωριά στο γιορτινό τραπέζι

Η καστανιά ευδοκιμεί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με υγρό και σχετικά ήπιο κλίμα. Στην Ελλάδα, γνωστές περιοχές παραγωγής είναι το Πήλιο, η Ευρυτανία, η Αρκαδία και η Κρήτη. Η καλλιέργεια της καστανιάς έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση, ενώ σε αρκετά χωριά η συγκομιδή των καρπών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική φθινοπωρινή δραστηριότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ιστορία τους: τα κάστανα αποτελούσαν για αιώνες βασική τροφή σε ορεινές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μπορούσαν να αποξηρανθούν και να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συμπερασματικά, όποιον τρόπο κι αν επιλέξουμε, τα κάστανα παραμένουν μια θρεπτική εποχική επιλογή, πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και κάλιο. Αρκεί να θυμόμαστε ότι, όπως συμβαίνει με κάθε τρόφιμο, η ποσότητα έχει τη σημασία της.