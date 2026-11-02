Κακοκαιρία Agneta: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους

Σε ποιες περιοχές έρχονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα λόγω της κακοκαιρίας Agneta. Η πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η κακοκαιρία Agneta αναμένεται να «σαρώσει» αρκετές περιοχές της Ελλάδας της επόμενες ώρες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, γι'αυτό καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 από τις 14:30 έως τις 18:00.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το μέτρο αφορά τις εξωτερικές χειρωνακτικές εργασίες σε περιοχές όπου αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, την Κέρκυρα και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου.

Η διακοπή εργασιών αφορά οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, καθώς και τη διανομή προϊόντων με μηχανάκια, πατίνια ή άλλα μέσα, όπως το delivery.

Το μέτρο ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση ή τον τρόπο απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Κακοκαιρία Agneta: «Κόκκινος» συναγερμός για έντονα φαινόμενα - Σε ποιες περιοχές

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβαθμίστηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ το Σάββατο (31/10).

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, χαμηλό βαρομετρικό στη νότια Ιταλία κινείται ανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Η κακοκαιρία αυτή έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα Agneta και θα επηρεάσει τη χώρας μας μέχρι και αύριο Τρίτη (3/11) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα 2/11

Σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο κυρίως στα παράκτια (πορτοκαλί προειδοποίηση και από το βράδυ κόκκινη προειδοποίηση).

Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Αύριο Τρίτη (3/11)

Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).