Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Oι τρεις άνδρες, φορώντας χειροπέδες και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφτασαν στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και ένας 34χρονος Αλβανός. «Είμαι συντετριμμένος, δε φταίω εγώ για την έκρηξη», είπε ένας από αυτούς, ενώ άλλος ζήτησε «συγγνώμη».

Οι συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Αργυρώ Αναστασίου)

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να κλέψουν χαλκοσωλήνες από το κτίριο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, προκαλώντας ζημιά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Σε βάρος των τριών έχουν ασκηθεί τρεις κακουργηματικές διώξεις και μία πλημμεληματική, μεταξύ των οποίων για εμπρησμό, έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Έκρηξη Πλάκα: Τα βίντεο ντοκουμέντα και το πόρισμα

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας είναι βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να καταγράφονται να απομακρύνονται από το κτίριο κρατώντας κλεμμένους χαλκοσωλήνες, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα. Περίπου μία ώρα αργότερα, εμφανίζονται σε πάρκο στην οδό Αμβροσίου Φραντζή να ανοίγουν την τσάντα με τα κλοπιμαία και να τα μοιράζουν μεταξύ τους.

Παράλληλα, πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εντοπίζει το σημείο της διαρροής στο εσωτερικό του κτιρίου, δίπλα στον μετρητή του ισογείου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι από τη διαρροή συσσωρεύτηκε αέριο, το οποίο αναφλέχθηκε όταν η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος άναψε το φως στο μπάνιο, περίπου στις 07:30 το πρωί.

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου και τον θάνατο έξι ενοίκων: δύο ζευγαριών Αμερικανών και ενός ζευγαριού αποτελούμενου από Ελληνίδα και Βρετανό.