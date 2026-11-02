Πλάκα: «Δεν φταίω εγώ για την έκρηξη. Συγγνώμη»

Στα δικαστήρια οι 3 συλληφθέντες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 14:31 Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2027: Τρόποι πληρωμής και πρόστιμα
02.11.26 , 14:29 Αγγελική Ηλιάδη: Καμάρωσε τον γιο της στην πασαρέλα του Athens Fashion Week
02.11.26 , 14:28 Κ. Μητσοτάκης: «Χωρίς ισχύ διεκδικήσεις ενάντια στο Δίκαιο της Θάλασσας»
02.11.26 , 14:00 Κάστανα βραστά ή ψητά: ποια διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά
02.11.26 , 13:58 Ηρώ Πεκτέση: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα στη θάλασσα
02.11.26 , 13:56 GNTM: Η Σταυρούλα δε θέλει τον Μάνο για παρτενέρ και βάζει τα κλάματα
02.11.26 , 13:53 Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει όπου υπάρχει ανάγκη
02.11.26 , 13:36 ΜΚΟ: Είχαν προσεγγίσει και τον Γρηγόρη Γκουντάρα
02.11.26 , 13:32 Εύη Βατίδου: Στο εδώλιο για το τροχαίο του 2023 – «Δηλώνω αθώα»
02.11.26 , 13:30 Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήμασταν και πριν φίλοι»
02.11.26 , 13:20 Cash or Trash: Τα αντικείμενα που μας ταξιδεύουν στη δεκαετία του '90
02.11.26 , 13:18 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε κόκκινο συναγερμό έξι περιοχές
02.11.26 , 13:16 Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης - 11 συλλήψεις
02.11.26 , 13:11 «Έχω φροντίσει τα παιδιά να πάρουν τα χρήματα», απαντά ο ιδρυτής της ΜΚΟ
02.11.26 , 13:03 Γιώργος Πολιώνης για την αποχώρησή του: «Κερδισμένος βγήκα από το GNTM»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε κόκκινο συναγερμό έξι περιοχές
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
«Έχω φροντίσει τα παιδιά να πάρουν τα χρήματα», απαντά ο ιδρυτής της ΜΚΟ
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές
Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
Πλάκα: «Δεν φταίω εγώ για την έκρηξη. Συγγνώμη»
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης - 11 συλλήψεις
Λιάγκας σε Αντωνά: «Της λέω αυτός είναι απατεώνας, δε με άκουσε»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Bίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για την έκρηξη στην Πλάκα που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.
  • Οι συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, κατηγορούμενοι για κλοπή χαλκοσωλήνων και πρόκληση έκρηξης.
  • Έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για εμπρησμό και ανθρωποκτονία κατά συρροή.
  • Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τους κατηγορούμενους να απομακρύνονται με κλεμμένα αντικείμενα.
  • Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτιρίου.

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Η εγκληματική αδιαφορία που φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη στην Πλάκα

Oι τρεις άνδρες, φορώντας χειροπέδες και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφτασαν στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. 

Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις των δραστών πριν την έκρηξη

Οι συλληφθέντες είναι δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και ένας 34χρονος Αλβανός. «Είμαι συντετριμμένος, δε φταίω εγώ για την έκρηξη», είπε ένας από αυτούς, ενώ άλλος ζήτησε «συγγνώμη». 

Έκρηξη Πλάκα

Οι συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Αργυρώ Αναστασίου)

Κατηγορούμενος για έκρηξη στην Πλάκα

Συλληφθείς για έκρηξη στην Πλάκα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να κλέψουν χαλκοσωλήνες από το κτίριο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, προκαλώντας ζημιά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου.  

Σε βάρος των τριών έχουν ασκηθεί τρεις κακουργηματικές διώξεις και μία πλημμεληματική, μεταξύ των οποίων για εμπρησμό, έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Έκρηξη Πλάκα: Τα βίντεο ντοκουμέντα και το πόρισμα 

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας είναι βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να καταγράφονται να απομακρύνονται από το κτίριο κρατώντας κλεμμένους χαλκοσωλήνες, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα. Περίπου μία ώρα αργότερα, εμφανίζονται σε πάρκο στην οδό Αμβροσίου Φραντζή να ανοίγουν την τσάντα με τα κλοπιμαία και να τα μοιράζουν μεταξύ τους. 

Παράλληλα, πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εντοπίζει το σημείο της διαρροής στο εσωτερικό του κτιρίου, δίπλα στον μετρητή του ισογείου.  

Οι Αρχές εκτιμούν ότι από τη διαρροή συσσωρεύτηκε αέριο, το οποίο αναφλέχθηκε όταν η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος άναψε το φως στο μπάνιο, περίπου στις 07:30 το πρωί.  

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου και τον θάνατο έξι ενοίκων: δύο ζευγαριών Αμερικανών και ενός ζευγαριού αποτελούμενου από Ελληνίδα και Βρετανό.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΛΑΚΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης Στο Υπουργικό Για Τουρκολυβικό
Ελλαδα
Κ. Μητσοτάκης: «Χωρίς ισχύ διεκδικήσεις ενάντια στο Δίκαιο της Θάλασσας»
Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει όπου υπάρχει ανάγκη
Ελλαδα
Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει όπου υπάρχει ανάγκη
Εύη Βατίδου: «Δηλώνω αθώα» για το τροχαίο στη Γλυφάδα
Ελλαδα
Εύη Βατίδου: Στο εδώλιο για το τροχαίο του 2023 – «Δηλώνω αθώα»
έκτακτο
Ελλαδα
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης - 11 συλλήψεις
ΜΚΟ: Τι λέει ο 37χρονος ιδρυτής για τους εράνους
Ελλαδα
«Έχω φροντίσει τα παιδιά να πάρουν τα χρήματα», απαντά ο ιδρυτής της ΜΚΟ
Basketgate: Καταθέτει Ο Παναγιώτης Γιαννάκης
Ελλαδα
Παναγιώτης Γιαννάκης: «Ένιωσα αδύναμος, αντιδεοντολογική η αποβολή μου»
Black Friday
Ελλαδα
Black Friday 2026: Πότε είναι φέτος και τι να περιμένετε
Μετρό: Κλείνουν Νωρίτερα Σταθμοί - Δείτε Ποιοι
Ελλαδα
Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
ΜΚΟ και δωρεές: Οι διάλογοι για τη χλιδή και τα στοιχήματα
Ελλαδα
ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Έχω πάθει σοκ τώρα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top