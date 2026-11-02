Μετρό: Κλείνουν Νωρίτερα Σταθμοί - Δείτε Ποιοι

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, οι σταθμοί του Μετρό «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών συνεχίζονται στο τμήμα «Κατεχάκη - Δ. Πλακεντίας» της Γραμμής 3 του Μετρό, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 1η έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Κατεχάκη» και «Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:06,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:40

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:42

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:44

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:46

από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:47

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30

από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:31

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:33

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:35

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:36

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:38



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

Τελευταίοι συρμοί:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Δ. Πλακεντίας και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Δ. Πλακεντίας. Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Δ. Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο στις 22:24, 23:00 και 23:36

από Αεροδρόμιο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ25 «Στ. Μετρό Κατεχάκη - Στ. Μετρό Δ. Πλακεντίας», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Κατεχάκη με τον σταθμό Δ. Πλακεντίας. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Κατεχάκη - Στ. Μετρό Δ. Πλακεντίας:

«ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων, όπου και η αφετηρία της γραμμής 402, με όνομα ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, με όνομα ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ), «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, με όνομα 5η ΧΟΛΑΡΓΟΥ), «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, με όνομα ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ), «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής, με όνομα ΜΕΤΡΟ), «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση επί του παράδρομου της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας, με όνομα ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ), «ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» (νέα στάση στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ με όνομα ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Δ. Πλακεντίας - Στ. Μετρό Κατεχάκη:

«ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» (νέα στάση στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ, με όνομα ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ), «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας, με όνομα ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ), «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής, με όνομα ΣΤ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ), «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, με όνομα ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ), «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, με όνομα 5η ΧΟΛΑΡΓΟΥ), «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, με όνομα ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση επί της Μεσογείων - πάνω από την ανισόπεδη Μεσογείων και Κατεχάκη, με όνομα ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.