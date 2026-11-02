Η Σίσσυ Χρηστίδου σκόπευε να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στο Άμστερνταμ, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος γιος της για σπουδές, ωστόσο ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ανέτρεψε τα σχέδιά της.

Όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί στους συνεργάτες της, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το ταξίδι όπως προγραμματισμένα σχεδίαζε, καθώς έχασε την ταυτότητά της, ενώ παράλληλα διαπίστωσε ότι το διαβατήριό της είχε λήξει:

«Παιδιά, να σας πω κάτι; Επειδή εγώ είχα κανονίσει, όπως σας είχα πει, να πάω στο Άμστερνταμ, αλλά έχασα την ταυτότητά μου και έχει λήξει και το διαβατήριό μου, τελικά δεν πήγα. Δεν πήγα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή της .

Σίσσυ Χρηστίδου: Αποκάλυψε τον λόγο που τελικά δεν ταξίδεψε στο Άμστερνταμ

Το ευχάριστο της υπόθεσης ήταν πως βρήκε την ευκαιρία να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, κάτι που είχε να κάνει αρκετό καιρό.

«Και ξαφνικά, από εκεί που είχα κανονίσει να κρατήσει το παιδί ο μπαμπάς του για να μπορέσω να πάω στο άλλο μου παιδί, να βοηθήσω με το σπίτι, τη μετακόμιση κ.λπ., είχα αδειάσει το Σαββατοκύριακο από υποχρεώσεις. Ξαφνικά έμεινα στο σπίτι μόνη μου. Είχε να μου συμβεί πάρα πολύ καιρό αυτό και δεν είχα τι να κάνω», εξήγησε η παρουσιάστρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγαλύτερος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη, ο 18χρονος Φίλιππος - Ραφαήλ, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, έχοντας ξεκινήσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις το φθινόπωρο του 2026.