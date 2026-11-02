Ζενεβιέβ Μαζαρί: Στο Grand Prix του Μεξικού με τέλειο leather look!

Απόλαυσε την εμπειρία της Formula 1 με τον Λάκη Γαβαλά

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Ζενεβιέβ Μαζαρί: Έζησε από τις πρώτες θέσεις την εμπειρία της Formula 1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί εμφανίστηκε στο Grand Prix του Μεξικού με ένα εντυπωσιακό leather look.
  • Φ wore a mini δερμάτινο φόρεμα με έντονους ώμους και ψηλές δερμάτινες μπότες.
  • Βρίσκεται στο Μεξικό με τον Λάκη Γαβαλά, ως καλεσμένοι στο Paddock Club της McLaren.
  • Μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της στο Instagram με στιγμιότυπα και λεζάντα για την εμπειρία.
  • Απέδειξαν την ικανότητά τους να φέρνουν την υψηλή μόδα σε διεθνή events.

Ένα κατάμαυρο, rock & chic leather look επέλεξε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για την εμφάνισή της στο Μεξικό, κλέβοντας για ακόμα μία φορά τις εντυπώσεις.

Η οικοδέσποινα του First Dates φόρεσε ένα mini δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή κρουαζέ με έντονους ώμους, φερμουάρ και ζώνη στη μέση που τόνιζε τη σιλουέτα της.

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Το σύνολό της απογείωσε με ψηλές, πάνω από το γόνατο δερμάτινες μπότες, ενώ ολοκλήρωσε το στυλ της με oversized γυαλιά ηλίου και ένα κομψό clutch.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Στο Grand Prix του Μεξικού με τέλειο leather look!

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Με τέλειο leather look στο Μεξικό!

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Με τέλειο leather look στο Μεξικό!

Η creative director του GNTM βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη μακρινή χώρα μαζί με τον Λάκη Γαβαλά. Οι δυο συνεργάτες έζησαν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Grand Prix της Formula 1 στο Μεξικό, ως καλεσμένοι στο Paddock Club και το garage της McLaren.

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Μαθήματα στιλ από τον Λάκη Γαβαλά στο Μεξικό!

Μαθήματα στιλ από τον Λάκη Γαβαλά στο Μεξικό!

Η Ζενεβιέβ μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα και γράφοντας στη λεζάντα της: «Day One. A rare kind of magic, a moment made for a lifetime. A whole new level of WOW. What a ride! ❤️» δηλαδή: «Πρώτη μέρα. Μια σπάνια μαγεία, μια στιγμή που κρατάει για πάντα. Ένα εντελώς νέο επίπεδο ενθουσιασμού. Τι φανταστική εμπειρία! ❤️»

Μαζί με τον πάντα ανατρεπτικό Λάκη Γαβαλά, απέδειξαν πως ξέρουν να μεταφέρουν τον αέρα της υψηλής μόδας ακόμα και στα πιο απαιτητικά διεθνή events.

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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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