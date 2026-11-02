Ένα κατάμαυρο, rock & chic leather look επέλεξε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για την εμφάνισή της στο Μεξικό, κλέβοντας για ακόμα μία φορά τις εντυπώσεις.
Η οικοδέσποινα του First Dates φόρεσε ένα mini δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή κρουαζέ με έντονους ώμους, φερμουάρ και ζώνη στη μέση που τόνιζε τη σιλουέτα της.
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Το σύνολό της απογείωσε με ψηλές, πάνω από το γόνατο δερμάτινες μπότες, ενώ ολοκλήρωσε το στυλ της με oversized γυαλιά ηλίου και ένα κομψό clutch.
Η creative director του GNTM βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη μακρινή χώρα μαζί με τον Λάκη Γαβαλά. Οι δυο συνεργάτες έζησαν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Grand Prix της Formula 1 στο Μεξικό, ως καλεσμένοι στο Paddock Club και το garage της McLaren.
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Η Ζενεβιέβ μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα και γράφοντας στη λεζάντα της: «Day One. A rare kind of magic, a moment made for a lifetime. A whole new level of WOW. What a ride! ❤️» δηλαδή: «Πρώτη μέρα. Μια σπάνια μαγεία, μια στιγμή που κρατάει για πάντα. Ένα εντελώς νέο επίπεδο ενθουσιασμού. Τι φανταστική εμπειρία! ❤️»
Μαζί με τον πάντα ανατρεπτικό Λάκη Γαβαλά, απέδειξαν πως ξέρουν να μεταφέρουν τον αέρα της υψηλής μόδας ακόμα και στα πιο απαιτητικά διεθνή events.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.