Δείτε φωτογραφίες του Περικλή Λιανού από την παράσταση Ο Βασιλιάς Γυμνός

Ανάμεσα σε θεατρικές σκηνές, πλατό κι αδιάκοπες αναζητήσεις, ο Περικλής Λιανός ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται στιγμές από μια πλούσια και πολυδιάστατη πορεία δεκαετιών. Με αφορμή τη συμμετοχή του στον μονόλογο Ο Βασιλιάς Γυμνός στο Θέατρο Αργώ όπου ενσαρκώνει έναν αδίστακτο πολιτικό, μιλάει για τις προκλήσεις της σκηνής, τα σκοτάδια της εξουσίας και τις αιώνιες αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης.

Από τα πρώτα του βήματα, όταν η ανάγκη να δραπετεύσει από την πεζή πραγματικότητα και να πλάσει νέους, μαγικούς κόσμους τον οδήγησε αμετάκλητα στην υποκριτική, μέχρι τις συνεργασίες-σταθμούς με κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Μίνως Βολανάκης και ο Γιάννης Φλερύ, ο ίδιος αντιμετωπίζει την τέχνη του με συνέπεια, πάθος κι αμείωτη ένταση. Ακόμα και όταν η σκέψη της αποχώρησης κάνει την εμφάνισή της, η σχέση του με το θέατρο παραμένει δυνατή.

Παράλληλα, θυμάται με νοσταλγία την εποχή του Καφέ της Χαράς και τον αξέχαστο «Θόδωρο», εξηγώντας πώς μια σειρά κατάφερε να γίνει διαχρονική, ενώ σχολιάζει με ειλικρίνεια το σημερινό τοπίο της τηλεόρασης και δίνει μια ουσιαστική, αφοπλιστική συμβουλή στους νέους ηθοποιούς.

Κοιτάζοντας πίσω στα πρώτα σας βήματα στο θέατρο, πότε συνειδητοποιήσατε ότι είναι μονόδρομος για εσάς;

Νομίζω από πολύ νωρίς, από τότε που ένιωσα ότι δε μου αρέσει η πραγματικότητα κι ήθελα να φτιάχνω άλλους κόσμους διαφορετικούς!

Στην πορεία σας έχετε συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Υπάρχει κάποια συνεργασία ή συμβουλή που καθόρισε τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την τέχνη σας;

Απ’όλες τις συνεργασίες κάτι πήρα, ακόμη και από αυτές που φαίνονταν αδιάφορες. Ο Μίνως Βολανάκης ήταν σταθμός για εμένα. Άλλαξε τη ματιά μου στα πράγματα, όχι μόνο στο θέατρο αλλά και στη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη Φλερύ,συνεργασθήκαμε δύο φορές, με τίμησε με τη φιλία του, μεγάλο σχολείο!

Έχετε υπηρετήσει με συνέπεια τόσο το θέατρο όσο και την τηλεόραση. Πού αισθάνεστε πιο «σπίτι» σας και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε καθένα από αυτά τα μέσα;

Πιο «σπίτι» μου αισθάνομαι όπου οι συνθήκες σου επιτρέπουν να δημιουργήσεις και να καταφέρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Κάθε μέσο έχει την ομορφιά του και τις προκλήσεις του. Τα αγάπησα όλα!

Υπήρξαν στιγμές στην καριέρα σας που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε ή να ακολουθήσετε διαφορετικό δρόμο;

Πολλές φορές σκέφτομαι να τα παρατήσω, αλλά συνεχίζω κάνοντας περισσότερα πράγματα και με μεγαλύτερη ένταση. Μάλλον μοιάζω με τα ζευγάρια που τσακώνονται κι απειλούν για χωρισμό αλλά παραμένουν αγκαλιασμένα!

Ο Περικλής Λιανός πρωταγωνιστεί στον μονόλογο Ο Βασιλιάς Γυμνός στο Θέατρο Αργώ

Στο Ο Βασιλιάς Γυμνός υποδύεστε έναν αδίστακτο πολιτικό που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ζωής του. Τι ήταν αυτό που σας «τράβηξε» στον χαρακτήρα του «Θεοφάνη» όταν διαβάσατε το κείμενο;

Οι αντιφάσεις του! Ο ψυχικός του κόσμος, με τα πολλά, διαφορετικά πρόσωπα. Οι φοβίες του, οι ανασφάλειες του και η δίψα του να προχωρήσει οπωσδήποτε!

Το έργο αγγίζει ζητήματα όπως η πολιτική υποκρισία και η διαφθορά. Πόσο επίκαιρο είναι το κείμενο σε σχέση με τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα;

Γράφτηκε τώρα κι είναι η ακριβής απεικόνιση της πραγματικότητας αλλά με ωραίο, ποιητικό τρόπο!

Ένας μονόλογος απαιτεί τεράστια συγκέντρωση. Πώς αισθάνεστε που είστε μόνος στη σκηνή;

Υπέροχα! Χρεώνεσαι και πιστώνεσαι τα πάντα. Τεράστια ευθύνη, μεγάλο κέρδος.

Πώς ήταν η συνεργασία σας με τον σκηνοθέτη Γιάννη Παπαδογιάννη και τον συγγραφέα Γιάννη Παπάζογλου;

Εξαιρετικά και με τους δύο. Ο Παπάζογλου παρέδωσε το κείμενο κι αποτραβήχτηκε, πράγμα όχι σύνηθες. Ο Παπαδογιάννης σκηνοθέτησε με σεβασμό στο κείμενο, στον ηθοποιό και στο θεατή. Υπέροχος!

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Φεύγοντας από το Θέατρο Αργώ, τι θα θέλατε να κρατήσει ο θεατής;

Ότι το «φαίνεσθαι» δε συμπίπτει πάντα με το «είναι» και να σκεφτεί γύρω από τα σκοτάδια της εξουσίας!

Σας έχουμε απολαύσει σε πολύ διαφορετικούς ρόλους. Τι είναι τελικά πιο δύσκολο για έναν ηθοποιό, να κάνει τον θεατή να γελάσει ή να συγκινηθεί;

Προσωπικά πιστεύω να γελάσει. Ένα αμήχανο, αδιάφορο, παγωμένο κοινό στην κωμωδία είναι εφιάλτης, καταστροφή!

Ο κόσμος σας αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από το Καφέ της Χαράς. Πώς ήταν η εμπειρία να υποδύεστε έναν τόσο χαρακτηριστικό χαρακτήρα; Τι θεωρείτε ότι έκανε τη σειρά αυτή διαχρονική;

Ο ρόλος του «Θόδωρου» μου άρεσε πολύ, τον αγάπησα, όσο κι αν νομίζω ότι τίποτα κοινό δεν έχουμε. Τα γυρίσματα μου έχουν μείνει αξέχαστα.

Νομίζω ότι πέρα από τα πανέξυπνα κείμενα, τους ταλαντούχους ηθοποιούς, τη σκηνοθεσία, τους φωτισμούς, τους χώρους κι όλα τα σχετικά, αυτό που άρεσε στον κόσμο είναι η εικόνα ενός χωριού όπως θα θέλαμε να είναι, γιατί στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά. Ακόμη και τα αρνητικά του χωριού ήταν γλυκά!

Ο Περικλής Λιανός ως «Θόδωρος» στο Καφέ της Χαράς

Σας δυσκόλεψε ποτέ το γεγονός ότι το ευρύ κοινό σας συνέδεσε έντονα με έναν συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρόλο;

Όχι πολύ, έκανα πάντα πολλά και διαφορετικά πράγματα, δεν άφησα να με περιορίσει!

Τι κρατάτε από εκείνη την εποχή;

Των γυρισμάτων; Τα πάντα, είναι σαν να έζησα ένα όνειρο, όλα μου άρεσαν, γκρίνιαζα βέβαια συχνά αλλά αυτό δεν έχει σημασία!

Πώς βλέπετε τη σημερινή ελληνική τηλεόραση σε σχέση με την εποχή των μεγάλων επιτυχιών των 00s;

Έχω να δω τηλεόραση από την καραντίνα. Πολλές πρόβες, παραστάσεις, τρεξίματα, έτσι δεν ξέρω τι γίνεται. Ό,τι δω στα social που ανεβάζουν συνάδελφοι. Αισθητικά όμως και τεχνικά πρέπει να έχουμε εξελιχθεί πολύ!

Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο άνθρωπο που θέλει σήμερα να ασχοληθεί με την υποκριτική στην Ελλάδα;

Μόνο αν δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την υποκριτική, μόνο τότε να ασχοληθεί και να δώσει όλο του το «είναι», διαφορετικά ας ασχοληθεί με κάτι άλλο, έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα!

Τηλεοπτικά θα σας δούμε κάπου; Τι ετοιμάζετε για το μέλλον;

Όχι δεν έχω προτάσεις για τηλεόραση. Παίζω σε δύο παραστάσεις, στον Βασιλιά Γυμνό και στον Μπόρκμαν του Ίψεν στο θέατρο Αλκμήνη, σκηνοθετώ, διδάσκω και είμαι στις προετοιμασίες για μια ταινία!

Ο Περικλής Λιανός πρωταγωνιστεί στην παράσταση Ο Βασιλιάς Γυμνός του Γιάννη Παπάζογλου στο Studio του Θεάτρου Αργώ (από τις 2/11 και κάθε Δευτέρα & Τρίτη), σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδογιάννη.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 21.00, η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

Συντελεστές

Κείμενο: Γιάννης Παπάζογλου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδογιάννης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Ασημάκη

Σχεδιασμός φώτων/Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Παπαδογιάννης

Σκηνικά/Ενδυματολογική Επιμέλεια: Αθηνά Ασημάκη

Φωτογραφία/Artwork: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Παραγωγή: sAGa Theater Productions

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Θέατρο Αργώ

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα(πλησίον Μετρό Μεταξουργείο)

Από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Κάθε Δευτέρα 20:00 & Τρίτη 21:00

Διάρκεια: 75'

Δείτε το trailer της παράστασης Ο Βασιλιάς Γυμνός στο Θέατρο Αργώ

Εισιτήρια

Online προπώληση: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΥΜΝΟΣ

Κρατήσεις θέσεων στο ταμείο του θεάτρου (Τηλ. 210 5201684)

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (6 ατόμων και άνω):

Πληροφορίες στο 6978067421 και στο sagatheater@gmail.com

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 16€, μειωμένο: 13€ (άνω των 65 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, φοιτητές δραματικών σχολών), ατέλειες ΣΕΗ: 8€