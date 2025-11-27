VIDEO

Περικλής Λιανός: Το Καφέ Της Χαράς & Η Απόρριψη Σκηνοθέτη - Video

Για ποιον λόγο τον απέρριψε σκηνοθέτης;

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.25, 15:07
Celebrities & Gossip Νεα

Tags:

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΑΝΟΣ BREAKFAST@STAR
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Λένα Δροσάκη
27.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Δροσάκη: Ο Γιος Της Τής Ζήτησε Αδερφάκι - Η Αντίδραση;
Πέγκυ Ζήνα
27.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Πέγκυ Ζήνα: Η Εγκυμοσύνη Και Τα Σχόλια Συναδέλφων
Περικλής Λιανός
27.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Περικλής Λιανός: Το Καφέ Της Χαράς & Η Απόρριψη Σκηνοθέτη
Χάρης Γρηγορόπουλος
26.11.25, 13:11
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Γρηγορόπουλος: Ο Τρελαντώνης & Ο...Καπουτζίδης!
Άρης Μουγκοπέτρος
25.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μουγκοπέτρος: Τι Συμβολίζει Το Βιβλίο Του 13-33;
Μελίνα Ασλανίδου
21.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μελίνα Ασλανίδου: Έτσι Αντιδράει Σε Όσα Λέγονται Για Εκείνη!
Γλυκερία
21.11.25, 09:11
Celebrities & Gossip Νεα
Γλυκερία: Η Πιο Δύσκολη Στιγμή Της Στη Σκηνή
Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου
20.11.25, 09:11
Celebrities & Gossip Νεα
Σταύρος Σβήγκος: Θα Παντρευτεί Τη Γιολάντα Καλογεροπούλου;
Δημήτρης Παπανικολάου
19.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Παπανικολάου: Όσα Είπε Για Τον Ρόλο Του Μαρκόπουλου
Μπέττυ Μαγγίρα
19.11.25, 09:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Οι Νέες Δηλώσεις Της Που Θα Συζητηθούν
Βαγγέλης Χαρισόπουλος
18.11.25, 11:11
Celebrities & Gossip Νεα
Βαγγέλης Χαρισόπουλος: Η Σάτιρα, Οι Διαρροές & Η Δ. Μπάρκα
Δημήτρης Μακαλιάς
17.11.25, 12:11
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Μακαλιάς: Το Σχόλιο Για Την Εκπομπή Της Τσολάκη
Νόνη Δούνια
17.11.25, 10:11
Celebrities & Gossip Νεα
Νόνη Δούνια: Η Θέση Της Στην κόντρα Τσουρού - Λεμπιδάκη
Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Η Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
14.11.25, 15:11
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Η Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
Μιχάλης Ρέππας
14.11.25, 14:11
Celebrities & Gossip Νεα
Ρέππας: «Με Προσβάλλουν Όσοι Υποτιμούν Το Θέατρο»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
14.11.25, 10:11
Celebrities & Gossip Νεα
Μυστηριώδης Η Βαλαβάνη: «Δεν Ξέρω, Δε Θυμάμαι»
Δημήτρης Παπανώτας
14.11.25, 10:11
Celebrities & Gossip Νεα
Παπανώτας: Αδιαφορία Για Τσουρό, Λεμπιδάκη Και Λιάγκα
Γιωργος Τσούλης
13.11.25, 13:11
Celebrities & Gossip Νεα
Τσούλης:Ο Μεγάλος Φόβος Είναι Να Μη Με Αγαπουν Τα Παιδιά Μου
Πέγκυ Ζήνα
12.11.25, 14:11
Celebrities & Gossip Νεα
Πέγκυ Ζήνα: Δεν Την Ενδιαφέρει Να Είναι Fashion Icon
Γιάννης Τσιμιτσέλης
12.11.25, 11:11
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δε Θα Κρίνω Τα Λάθη Του ΣΚΑΙ
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top