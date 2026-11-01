Μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές έρχεται στη σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», με τον Απόστολο να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που δυσκολεύεται να αποδεχτεί: έχει πεθάνει και πλέον ανήκει στον κόσμο των φαντασμάτων!

Ο «ένοικος» του αρχοντικού προσπαθεί αρχικά να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει πως η ζωή του έχει τελειώσει τόσο ξαφνικά. Όταν οι υπόλοιποι του εξηγούν ότι έχει αφήσει την τελευταία του πνοή, εκείνος αντιδρά με δυσπιστία, θεωρώντας πως πρόκειται για κάποια καλοστημένη φάρσα.

«Δε γίνεται να 'χω πεθάνει, είμαι πολύ νέος», διαμαρτύρεται, ενώ προσπαθεί να ανακαλύψει πού κρύβονται οι κάμερες και ποιος έχει οργανώσει το υποτιθέμενο αστείο εις βάρος του.

Τα υπόλοιπα φαντάσματα, ωστόσο, επιμένουν πως όλα είναι αληθινά και πως ο Απόστολος πρέπει να συμβιβαστεί με τη νέα του κατάσταση. Μάλιστα, του εξηγούν ότι, παρόλο που έχει πεθάνει, εξακολουθεί να βρίσκεται στο αρχοντικό, χωρίς κανείς να γνωρίζει για πόσο καιρό θα παραμείνει εκεί.

Η έκπληξή του δεν σταματά ούτε όταν αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ιδιότητες που συνοδεύουν τη νέα του «ιδιότητα». Οι υπόλοιποι προσπαθούν να τον καθησυχάσουν, εξηγώντας του πως με τον καιρό θα συνηθίσει, όπως συνέβη και με όλους τους υπόλοιπους.

Και ενώ ο Απόστολος προσπαθεί ακόμη να χωνέψει όσα του έχουν συμβεί, η παρουσία του στο αρχοντικό χαρίζει απολαυστικές ατάκες και ξεκαρδιστικές αντιδράσεις, με τον ίδιο να αναρωτιέται ξανά και ξανά: «Γιατί; Γιατί σε μένα;»