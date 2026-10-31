Στην έκθεση ζωγραφικής «Όνειρα σε Καμβά» της 16χρονης Έμμας Παπαθανασόπουλου, κόρης της Ζήνας Κουτσελίνη, βρέθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, στηρίζοντας τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία για τα Παιδικά Χωριά SOS.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για την ξεχωριστή αυτή δράση, αποκαλύπτοντας πως αγόρασε δύο έργα που ξεχώρισε, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, στη σχέση της με τον Γιάννη, αλλά και στις εξελίξεις στο GNTM.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε το «παρόν» στην έκθεση, εκφράζοντας τη χαρά της για την πρωτοβουλία της νεαρής Έμμας, η οποία συνδύασε την αγάπη της για τη ζωγραφική με την προσφορά. Μάλιστα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς επέλεξε να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια, αγοράζοντας δύο έργα.

«Με έχει καλέσει εδώ η Έμμα, η κόρη της Ζήνας. Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτή τη συγκίνηση, είναι πολύ ευαίσθητο παιδί. Παράλληλα, υπάρχει και ένα σχέδιο του Λάκη Γαβαλά εδώ, μαζί με τον Ιωνά, είμαι πολύ χαρούμενη και γι' αυτό. Τα έχω αγοράσει και τα δύο, να ξέρετε. Τα έχω πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έδωσε συγχαρητήρια σε όσους αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης τόσο των παιδιών όσο και των ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν κάτι όμορφο και ουσιαστικό.

«Στηρίζουμε και τα παιδιά, στηρίζουμε φυσικά και τους δικούς μας ανθρώπους που κάνουν αυτές τις κινήσεις, πάρα πολύ όμορφες, και μπράβο τους», πρόσθεσε.

Η διακόσμηση του σπιτιού και οι διαφωνίες με τον Γιάννη

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην έκθεση, καθώς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε και για τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες. Όπως παραδέχτηκε, δεν θεωρεί πως έχει ιδιαίτερη κλίση στα εικαστικά, ωστόσο δεν θα έλεγε όχι σε μια συμμετοχή με πιο χιουμοριστικό χαρακτήρα.

«Δεν είμαι καλή στα καλλιτεχνικά, η αλήθεια είναι, αλλά με μεγάλη μου χαρά να συμμετάσχω. Και ό,τι μπορώ να κάνω, ακόμα κι αν είναι για αστείο, με μεγάλη χαρά να το κάνω», εξήγησε.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως αγαπά τη μόδα και το styling, ενώ αναφέρθηκε και στο σπίτι της, το οποίο συχνά βλέπουμε μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media. Όπως είπε, ασχολείται η ίδια με τη διακόσμηση, ωστόσο ο σύντροφός της, Γιάννης, έχει επίσης ενεργό ρόλο, καθώς είναι αρχιτέκτονας και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον χώρο τους.

Η Ηλιάνα παραδέχτηκε πως οι δυο τους έχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στη διακόσμηση, αφού εκείνη προτιμά τις πιο μίνιμαλ επιλογές για το σπίτι, ενώ ο Γιάννης έχει την τάση να αγοράζει περισσότερα αντικείμενα.

«Είμαι πιο μίνιμαλ με το σπίτι, είμαι πιο μάξιμαλ στην ντουλάπα. Αυτό είναι το πρόβλημα», είπε με χιούμορ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν χωρούν όλα τα ρούχα τους στις ντουλάπες, απάντησε πως έχουν φροντίσει να τα διαχωρίσουν, ώστε να μην ανακατεύονται τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Όπως εξήγησε, ο Γιάννης αγαπά τόσο τη διακόσμηση όσο και τη μόδα, ενώ της δίνει συχνά συμβουλές για τις ενδυματολογικές της επιλογές. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η ίδια, δεν τις ακολουθεί πάντα!

«Ναι, μου δίνει συμβουλές. Μου δίνει συμβουλές. Δεν τις ακολουθώ. Ακολουθεί ο Γιάννης τις δικές μου», είπε γελώντας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: «Φανταστική χρονιά φέτος»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στον νέο κύκλο του GNTM, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη φετινή σεζόν, τους διαγωνιζόμενους και τους συνεργάτες της.

«Φανταστική χρονιά. Και με το πρόγραμμα, τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικοί και οι συνεργάτες μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά», δήλωσε.

Χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα επόμενα επεισόδια, η παρουσιάστρια προανήγγειλε πως το κοινό θα δει ενδιαφέρουσες στιγμές, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν έντονη παρουσία και άποψη μέσα στο παιχνίδι.

«Πολύ ωραίο κόσμο θα δείτε. Αρκετά έντονη την παρουσία και τη γνώμη των παιδιών. Δηλαδή, μας αρέσει πάρα πολύ το μεταξύ τους, που παιδιάζουνε, τι μπορούν να κάνουν, τι όχι», ανέφερε.

Παράλληλα, σχολίασε πως οι διαγωνιζόμενοι της σημερινής εποχής είναι πολύ πιο ενημερωμένοι για τον χώρο της μόδας και την τηλεοπτική διαδικασία, καθώς έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα πληροφοριών μέσα από τα social media και το διαδίκτυο.

«Τα παιδιά πια δεν είναι όπως ήμασταν εμείς, 30 χρόνια πίσω, που βλέπαμε μια διεθνή τηλεόραση και δεν ξέραμε από πού προέρχεται όλο αυτό. Πλέον τα παιδιά ξέρουν πώς γίνονται τα γυρίσματα, πώς βγαίνει ένα concept, πώς γίνεται μια φωτογράφιση», εξήγησε.

Η μόδα και η ανάγκη για εκπροσώπηση

Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε και για τον τρόπο με τον οποίο η μόδα έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στα social media, με το Instagram να αποτελεί πλέον βασικό σημείο αναφοράς για το κοινό.

Όπως ανέφερε, θεωρεί σημαντικό οι άνθρωποι να βρίσκουν περιεχόμενο που τους εκφράζει και να αισθάνονται πως εκπροσωπούνται μέσα από αυτό.

«Εγώ θέλω να είναι ο κόσμος χαρούμενος και να παίρνει αυτό που θέλει, αυτό που θέλει να δει. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία θέλει να έχει αντιπροσώπευση. Και εμείς, προφανώς, το στηρίζουμε αυτό με μεγάλη μας χαρά», δήλωσε.

Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε και για την επαγγελματική της δραστηριότητα στον χώρο της μόδας, αποκαλύπτοντας πως η ομάδα της προετοιμάζεται ήδη για την καλοκαιρινή περίοδο, με τις υποχρεώσεις να είναι αυξημένες.

«Ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι. Τρέχουμε ολοταχώς για να προλάβουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πάνε πολύ καλά», κατέληξε.