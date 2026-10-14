Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου

Παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS & φίλοι τους δίνουν χρώμα στα όνειρά τους

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Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έκθεση ζωγραφικής «Όνειρα σε καμβά» ανοίγει στη Sianti Gallery στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2026.
  • Δημιουργοί των έργων είναι παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS και οι φίλοι τους, που εκφράζουν σκέψεις και όνειρα μέσω της τέχνης.
  • Η Έμμα Παπασταθοπούλου είναι η εμπνεύστρια της έκθεσης, με τη στήριξη της ζωγράφου Μάγδας Κούρκουλου.
  • Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS για την υποστήριξη των παιδιών.
  • Η βραδιά των εγκαινίων περιλαμβάνει μουσική παρουσίαση από την υψίφωνο Ντένια Λεβέντη.

Mια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Όνειρα σε καμβά» ανοίγει τις πύλες της στη Sianti Gallery, στην Αθήνα, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Τα μοναδικά έργα ζωγραφικής είναι δημιουργίες των παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS και των φίλων τους που πήραν τα πινέλα και τα χρώματα και αποτύπωσαν πάνω στον καμβά, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και όνειρα.

Ο πλανήτης των ονείρων- Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου

«Ο πλανήτης των ονείρων»- Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη δύναμη της δημιουργίας και το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα και ήταν μια ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου, κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη και του συζύγου της, Αντώνη Παπασταθόπουλου.

«Όνειρα σε καμβά»

Μια έκθεση για τη δύναμη της δημιουργίας και το δικαίωμα κάθε παιδιού να ονειρεύεται

Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου

Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 | 19:00

Διάρκεια έκθεσης : Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσία:Sianti Gallery, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων , 11634, Αθήνα

(πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη)


Η Sianti Gallery, σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS, παρουσιάζει την έκθεση «Όνειρα σε Καμβά», μια ξεχωριστή συνάντηση τέχνης και προσφοράς, αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την φαντασία και το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα.

«Η χαρά που ζωγραφίζεται»- Έργο της Μαρίας

«Η χαρά που ζωγραφίζεται»- Έργο της Μαρίας

Μέσα από έργα ζωγραφικής που δημιούργησαν παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS μαζί με τους φίλους τους, ο καμβάς μετατρέπεται σε χώρο ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης. Με χρώματα, σχήματα και εικόνες, τα παιδιά αποτυπώνουν σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και προσδοκίες για το αύριο, προσκαλώντας όλους να δουν τον κόσμο μέσα από τη δική τους ματιά.

«Ο κόσμος έξω από το παράθυρό μου»- Έργο της Κωνσταντίνας

«Ο κόσμος έξω από το παράθυρό μου»- Έργο της Κωνσταντίνας

Κάθε έργο αποτελεί μια προσωπική αφήγηση, μια μικρή ιστορία που βρίσκει τον δικό της τρόπο να ειπωθεί. Όλες μαζί, οι ζωγραφιές συνθέτουν έναν κοινό εικαστικό διάλογο γύρω από την ελπίδα και τη δύναμη της δημιουργίας, υπενθυμίζοντας ότι η τέχνη μπορεί να γίνει ένα ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, σύνδεσης και έκφρασης.

«Η πόλη με τα πολλά πρόσωπα»- Έργο της Ιωάννας

«Η πόλη με τα πολλά πρόσωπα»- Έργο της Ιωάννας

Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από την Έμμα Παπασταθοπούλου, με την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να δώσουν μορφή και χρώμα στα όνειρά τους.

Συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια είναι η ζωγράφος Μάγδα Κούρκουλου, η οποία, μαζί με τους ανθρώπους των Παιδικών Χωριών SOS, στήριξε τα παιδιά στη δημιουργική τους διαδρομή, ενθαρρύνοντάς τα να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική.

«Χρυσά όνειρα» - Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου

«Χρυσά όνειρα» - Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου

Παράλληλα με τα έργα των παιδιών, θα παρουσιαστούν μπλουζάκια σχεδιασμένα από την Έμμα, τον 10χρονο Ίωνα Υψηλάντη και τον νονό του, Λάκη Γαβαλά, διευρύνοντας τη δημιουργική διάσταση της πρωτοβουλίας μέσα από μια ακόμη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων και των ειδικά σχεδιασμένων αντικειμένων θα διατεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS, για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου τους και τη στήριξη των παιδιών που βρίσκονται υπό τη φροντίδα τους.

Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου

Η βραδιά των εγκαινίων θα πλαισιωθεί και από μια ξεχωριστή μουσική παρουσίαση. Στις 20:00, η υψίφωνος Ντένια Λεβέντη θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια από μιούζικαλ, με τη συνοδεία του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη στο πιάνο, σε συνεργασία με το Ωδείο Φίλιππος Νάκας. Η μουσική παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.

«Μαγικές πινελιές»- Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου

«Μαγικές πινελιές»- Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου

Η φιλοξενία της έκθεσης στη Sianti Gallery αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να εμπνέει και να γίνεται μέσο κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από τη δημιουργικότητα των παιδιών και τη συμμετοχή όλων όσοι στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, η έκθεση «Όνειρα σε Καμβά» μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα: κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ευκαιρίες και τον χώρο να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να ονειρεύεται το μέλλον του.

Γιατί το όνειρο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού.

Η Sianti Gallery και τα Παιδικά Χωριά SOS προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει τον κόσμο των παιδιών μέσα από τα έργα τους και να γίνει μέρος μιας συνάντησης όπου η τέχνη συναντά την προσφορά.

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ΕΜΜΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
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