Μπαράζ εμπρησμών σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο κατηγορείται ότι εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο πρώην συντρόφους του. Το Star εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο και αποκαλύπτει το ιστορικό καταγγελιών σε βάρος του.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, καταγράφεται καρέ-καρέ η εισβολή του αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, στη Γλυφάδα.

Φορά γάντια, full-face και κρατά στα χέρια ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

Η στιγμή που ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εισβάλει στο σπίτι της πρώην του για να βάλει φωτιά / Δελτίο ειδήσεων Star

Το σπίτι έχει καεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε μέσα από όλα τα δωμάτια. Σύμφωνα με μαρτυρίες ιδιοκτητών, έβαλε ακόμη και εμπρηστικούς μηχανισμούς, που προκάλεσαν εκτεταμένες εκρήξεις.

Η μεσόπορτα εκσφενδονίστηκε από το ωστικό κύμα, όπως και οι τζαμαρίες, με τα γυαλιά να έχουν φτάσει μέχρι τον δρόμο.

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος με την κάμερα του Star μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι

«Περιέλουσε το σπίτι με βενζίνη. Το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Θα την είχε σκοτώσει, θα είχε σκοτώσει όλο τον κόσμο εδώ μέσα. Η κόρη μου του είχε πει ότι θέλει να σταματήσει τη σχέση τους» λέει ο πατέρας της 36χρονης στο Star.

Η διαδρομή του φερόμενου δράστη ξεκινά από την οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα.

Ακολουθεί δεύτερος εμπρησμός, με στόχο δύο ΙΧ στην οδό Νυμφών, λίγα τετράγωνα μακριά.

Στη συνέχεια φτάνει στο Νέο Ηράκλειο, όπου φαίνεται να πυρπόλησε ακόμη δύο αυτοκίνητα.

Το ιστορικό του αξιωματικού του ΠΝ περιλαμβάνει συλλήψεις και μηνύσεις ήδη από το 2011, έπειτα από καταγγελίες διαφορετικών γυναικών. Το 2024 συνελήφθη δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το 2025 ακολούθησαν ακόμη δύο μηνύσεις από την ίδια γυναίκα για αντίστοιχα περιστατικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Παναγιώτη Μπούσιου, και στις τρεις γυναίκες που δέχθηκαν τις επιθέσεις είχε χορηγηθεί panic button.

Την άμεση έναρξη των διαδικασιών για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που συνελήφθη για εμπρηστικές επιθέσεις ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.