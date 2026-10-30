Συνελήφθη στη Λευκάδα ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που κατηγορείται για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του 46χρονο εν ενεργεία στρατιωτικού του Πολεμικού Ναυτικού που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και στο αυτοκίνητο άλλης πρώην συντρόφου του και του νέου συντρόφου της. Σημαντική είναι η μαρτυρία του πατέρα της 36χρονης στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», ο οποίος περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της καταστροφής.

«Είχαμε συμφωνήσει αύριο το πρωί, στις 10 η ώρα, να μου δώσει τα κλειδιά και να φύγει ομαλά και να κλείσει το θέμα. Και εχθές το βράδυ μας έκανε αυτή την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το ζευγάρι γνωριζόταν σχεδόν δύο χρόνια και συγκατοικούσε για περίπου έναν χρόνο. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι σχέση τους δεν πήγαινε καλά και ήταν να χωρίσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του είχε αποφασίσει να διακόψει τη σχέση και, περίπου μία εβδομάδα πριν από το περιστατικό, έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε στην οικογένειά της.

Ο 46χρονος φέρεται να είχε ζητήσει λίγες ημέρες προκειμένου να βρει άλλο σπίτι και να αποχωρήσει. Η συμφωνία ήταν να παραδώσει τα κλειδιά το επόμενο πρωί. Ωστόσο, τα ξημερώματα, ενώ η 36χρονη εργαζόταν σε νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο, σημειώθηκε ο εμπρησμός.

«Ήρθε με κουκούλα, μάσκα, γάντια. Τον είδαμε από τις κάμερες», περιέγραψε ο πατέρας, προσθέτοντας ότι η οικογένεια είδε από τις κάμερες ασφαλείας τις κινήσεις του. Κατά τα λεγόμενά του, ο άνδρας επιχείρησε να απενεργοποιήσει τις κάμερες, ενώ είχε καλύψει με μονωτική ταινία τους αισθητήρες καπνού, ώστε να μην ενεργοποιηθεί εγκαίρως ο συναγερμός.

Οι ζημιές στο σπίτι είναι εκτεταμένες, καθώς οι φλόγες κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά το εσωτερικό του διαμερίσματος. Ο πατέρας υποστήριξε ακόμη ότι σημειώθηκε έκρηξη και έκανε λόγο για χρήση εκρηκτικού μηχανισμού, στοιχείο που χρήζει διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία εξετάζει εάν ο 46χρονος συνδέεται και με τρίτο περιστατικό εμπρησμού οχήματος, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου, πριν αρκετούς μήνες κι ενώ ήταν σε σχέση με την κοπέλα που της έκαψε το σπίτι τον είχε καλέσει ψυχίατρος στην υπηρεσία του. Όταν πήγε στον ψυχίατρο, είχε μαζί του και την ίδια την κοπέλα για να επιβεβαίωσει ότι είναι καλά.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»